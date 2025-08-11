Công an TPHCM ra mắt mô hình robot hỗ trợ tiếp dân

Ngày 11/8, Công an TPHCM tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Công an TPHCM - Tiếp bước truyền thống anh hùng” và phát động phong trào “Tuổi trẻ công an thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác công an”.

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc công an thành phố và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Trung tướng Mai Hoàng cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành tại triển lãm (Ảnh: Mạnh Linh).

Theo ban tổ chức, triển lãm được chia làm 4 khu vực theo 4 chủ đề, được trình bày theo trình tự thời gian.

Khu vực 1 có chủ đề “Trái tim vì dân”, nơi đây sẽ tái hiện lịch sử hình thành của lực lượng và trưng bày mẫu vật huân chương. Khu vực 2 có chủ đề “Những chiến công bất tử”, sẽ triển lãm ảnh về những chiến công của lực lượng qua 80 năm.

Chủ đề “Bản lĩnh thép - Dấu ấn thời gian, sẽ được trưng bày ở khu vực 3, đây là khu vực chụp hình tương tác và không gian triển lãm ngoài trời. Khu vực cuối cùng với chủ đề “Bảng vàng vinh danh - Công an nhân dân thời địa mới, sẽ trưng bày những số liệu thống kê thành tích của Công an TPHCM, những hình ảnh nổi bật của công an nhân dân những năm gần đây.

Mô hình robot phục vụ tiếp dân được ra mắt (Ảnh: Mạnh Linh).

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu mô hình robot hỗ trợ tiếp dân, triển lãm thực tế ảo “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và triển lãm trực tuyến “Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không khoan nhượng”. Các chương trình này góp phần tăng tính tương tác và ứng dụng công nghệ trong hoạt động trưng bày.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM còn phát động phong trào “Tuổi trẻ Công an thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác công an”, giai đoạn 2025 - 2030.

Lãnh đạo Công an TPHCM trải nghiệm kính thực tế ảo (Ảnh: Mạnh Linh).

Triển lãm “Công an TPHCM - Tiếp bước truyền thống anh hùng” là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt, góp phần khẳng định truyền thống vẻ vang, bản lĩnh kiên cường và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an thành phố qua các thời kỳ.

Theo kế hoạch, triển lãm được tổ chức đến hết ngày 2/9.