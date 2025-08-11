Cô gái ở TPHCM "mất tích" sau chuyến xe ôm: Bỏ trốn vì áp lực nợ nần

Ngày 11/8, Công an phường Xuân Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã lấy lời khai của chị N.P.M. (SN 1994, ngụ TPHCM) để làm rõ sự việc cô gái bỗng dưng "mất tích" sau khi lên chiếc xe ôm công nghệ.

Cô gái kể về hành trình trốn nợ bằng xe ôm công nghệ (Ảnh: T.T.)

Làm việc với công an, chị M. cho biết, mình là quản lý một cửa hàng sách tại TPHCM. Do đang nợ công ty 35 triệu đồng, chị nảy sinh ý định "trốn nợ".

Ngày 6/8, chị đặt xe ôm công nghệ từ nhà đến Bưu điện TPHCM, rồi tiếp tục di chuyển đến công viên Biên Hòa (Đồng Nai) và thuê xe ôm đến một nhà nghỉ tại đây. Sau khi ở lại qua đêm, sáng 7/8 chị đón xe khách lên Đà Lạt.

Trong những ngày rời nhà, chị M. không sử dụng mạng xã hội, không đọc báo nên không hay biết việc mình "bỗng dưng mất tích" đã được gia đình đăng tin tìm kiếm.

Đến ngày 9/8, khi đang ở Đà Lạt, chị tình cờ đọc được thông tin gia đình và công an đang tìm kiếm mình. Chị sau đó nhắn tin về trấn an gia đình, đồng thời bị lực lượng chức năng tìm thấy tại một nhà nghỉ ở Đà Lạt.

"Tôi nhận ra hành động của mình là sai, đã không quan tâm đến mọi người và cũng không nghĩ việc bỏ đi sẽ gây ảnh hưởng như thế nào", chị M. nói.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989, chị gái M.) cho biết, khoảng 8h ngày 6/8, em gái của chị rời khỏi nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ), đi làm như thường ngày.

30 phút sau, công ty gọi về báo M. không đến nơi làm việc. Lúc này, chị Lan gọi điện nhiều lần, nhưng không thấy em gái trả lời. Lo lắng cho em gái, chị Lan xin nghỉ làm về nhà kiểm tra camera an ninh.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 8h cùng ngày, M. lên xe ôm công nghệ rồi rời khỏi nhà, sau đó mất liên lạc với gia đình. Gia đình chị Lan đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo ngay sau đó.

Vào cuộc điều tra, Công an TPHCM xác định chị M. không bị "bắt cóc online", chỉ là bỏ nhà đi vì nợ nần.