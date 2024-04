Bộ Tư lệnh Cảnh vệ diễn tập xử lý tình huống khủng bố tấn công

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, từ ngày 8 đến 11/4, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp với trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức tập luyện phương án xử lý tình huống, huấn luyện nghiệp vụ cảnh vệ năm 2024 và hướng dẫn thực hành cho học viên khóa K54S ngành cảnh vệ.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, đồng thời rèn luyện kỹ năng tác chiến, phối hợp xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự cho cán bộ chiến sĩ, Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã chủ động xây dựng phương án và tổ chức luyện tập xử lý một số tình huống nghiệp vụ.

Trong ảnh là đội hình xe tiếp cận bảo vệ khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi có tình huống đột xuất xảy ra, đội hình xe tiếp cận nhanh chóng trở thành những lá chắn thép che chắn, bảo vệ xe của đối tượng cảnh vệ.

Khi gặp tình huống giả định là đoàn xe bị nhóm khủng bố phục kích, sử dụng súng tấn công trên đường di chuyển, đội hình xe bảo vệ tiếp cận vừa di chuyển, vừa che chắn cho xe VIP. Đồng thời, sĩ quan tiếp cận trên 2 xe an ninh và xe đặc nhiệm hạ kính, sử dụng vũ khí tiêu diệt nhóm khủng bố. Đoàn xe nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Một trong những tình huống giả định khác được đặt ra là đối tượng cảnh vệ (áo trắng) đang đi bộ thì bị nhóm khủng bố phục kích, dùng lựu đạn tấn công.

Ngay lập tức, một sĩ quan tiếp cận trong đội hình bảo vệ bung cặp chống đạn đè lên quả nổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đối tượng cảnh vệ và đồng đội.

Trong khi đó, các sĩ quan tiếp cận khác lấy thân mình che chắn cho đối tượng cảnh vệ, đồng thời sử dụng vũ khí tiêu diệt nhóm khủng bố, nhanh chóng đưa đối tượng cảnh vệ ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi an toàn.

Trong ảnh là tình huống khủng bố phục kích, sử dụng súng tấn công đoàn xe bảo vệ đối tượng cảnh vệ đang di chuyển.

Lúc này, đội hình xe di chuyển che chắn cho xe VIP, các sĩ quan bảo vệ tiếp cận trên xe 2 xe an ninh và xe đặc nhiệm xuống xe, sử dụng vũ khí tiêu diệt nhóm khủng bố, đưa đối tượng cảnh vệ đến nơi an toàn.

Toàn bộ quá trình từ khi đối tượng khủng bố tấn công đến thời điểm xe VIP rời khu vực nguy hiểm chưa đầy một phút.

Cuối cùng là tình huống giả định đối tượng cảnh vệ dự sự kiện bị khủng bố tấn công.

Theo đó, lợi dụng sự kiện này, nhóm khủng bố tổ chức tấn công.

Ngay lập tức, các sĩ quan tiếp cận triển khai đội hình, vừa che chắn cho đối tượng cảnh vệ, vừa hạn chế tầm nhìn của đối tượng khủng bố.

Cùng lúc, quần chúng dưới sân bị kích động nên lực lượng làm nhiệm vụ điểm phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng tạo thành hàng rào ngăn chặn người dân tràn lên khu vực khán đài VIP.

Xuất hiện tình huống an ninh phức tạp, lực lượng cảnh vệ triển khai phương án di chuyển VIP và đại biểu nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Còn các sĩ quan bảo vệ tiếp cận và lực lượng đặc nhiệm sử dụng vũ khí tiêu diệt nhóm khủng bố.

Trước những màn trình diễn trên, Thiếu tướng Phạm Tiến Cương (Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) đánh giá cao, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với trường Trung cấp An ninh nhân dân I.

"Dù thời gian chuẩn bị, tập luyện không nhiều, song các cán bộ chiến sĩ tham gia luyện tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các động tác chuẩn chỉ, đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đây cũng là cơ hội để cán bộ chiến sĩ phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế rèn luyện, xử lý những tình huống trong công tác bảo vệ", Thiếu tướng Cương nói.

Thiếu tướng Phạm Tiến Cương yêu cầu sau buổi diễn tập, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các phương án xử lý tình huống nghiệp vụ góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức, trước mắt là lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.