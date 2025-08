Hành khách tát mạnh vào mặt tài xế khi xe đang lưu thông trên đường

Ngày 3/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip tài xế bị hành khách hành hung. Trong clip, tài xế và hành khách ngồi ở vị trí giường nằm đầu tiên có nói trao đổi qua lại. Vị khách liên tục văng bậy, còn tài xế thái độ khá điềm tĩnh, ôn tồn.

Bất ngờ, nam hành khách chồm lên, tát mạnh vào mặt tài xế. Thời điểm xảy ra sự việc, xe khách vẫn đang lưu thông trên đường.

Trước sự việc trên, các bình luận của người dùng mạng xã hội đều bày tỏ sự bất bình, lên án hành động của vị hành khách. Nhiều người cho rằng, việc tấn công tài xế khi xe đang lưu thông trên đường là hành động rất nguy hiểm, uy hiếp sự an toàn của phương tiện, hành khách trên xe và người đi đường.

Nam tài xế hứng trọn cú tát nảy lửa từ hành khách khi đang điều khiển xe lưu thông trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Người dùng Facebook có tên Pham Ngoc Giau phân tích: "Lúc đó mà anh tài xế xỉu ngang một cái là tai hoạ cho cả xe, hành khách, và các phương tiện tham gia giao thông khác".

Người dùng Facebook có tên Nguyễn Tuấn Anh bình luận: "Chưa biết đúng sai, nhưng đánh người là sai rồi. Chưa kể đang lái xe gây nguy hiểm cho hành khách phía sau".

Phần lớn người dùng mạng xã hội yêu cầu nhà xe bàn giao hành khách này cho công an để xử lý nghiêm theo quy định.

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ sự thán phục trước sự xử lý của tài xế. Dù bị tấn công bất ngờ với cú tát rất đau, mặt nghiêng sang một bên nhưng tài xế vẫn vững tay lái, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Được biết, tài xế bị tấn công nói trên đang làm việc tại nhà xe Hùng Hường (có địa chỉ tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An).

Ông Hoàng Văn Hùng, chủ nhà xe Hùng Hường xác nhận, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được trích xuất từ camera xe khách, trên hành trình Hà Tĩnh đi vào các tỉnh phía Nam, tối 28/7.

Nam hành khách tát tài xế khi xe đang chạy trên đường (Video: Hoàng Hùng).

Vị hành khách nói trên đặt vé từ trước và được nhà xe đón ở khu vực gần cầu Ròn (thuộc tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị). Tuy nhiên, khi lên xe, khách có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, tỏ thái độ không hài lòng liên quan đến việc nhà xe gọi điện để đón. Tài xế giải thích, bất ngờ bị khách tấn công.

Ông Hùng cho biết, cơ sở của ông có nhiều phương tiện, có thể vị khách này đã đi vài ba lần trước đó. Tuy nhiên, tài xế trong clip lần đầu tiên đón vị khách này, bởi vậy việc gọi điện xác định vị trí để đón là cần thiết. Tài xế cũng đã giải thích khi khách lên xe với thái độ phù hợp.

Khi tài xế bị tấn công, những người có mặt trên xe rất bức xúc với hành động của vị khách. Ông Hùng yêu cầu tài xế, nhân viên bình tĩnh, kiềm chế, khống chế vị hành khách để bàn giao cho công an.

Vụ việc và vị hành khách này sau đó được nhà xe báo cáo, bàn giao cho tổ cảnh sát giao thông đầu đường tránh Đồng Hới. Clip liên quan đến vụ việc cũng được nhà xe trích xuất, cung cấp cho công an để có căn cứ xử lý.

“Bên công an có yêu cầu nhà xe ở lại cung cấp thông tin cụ thể để phối hợp giải quyết nhưng xe còn lịch trình và khách nên chúng tôi đề nghị nhắc nhở, răn đe người này thôi. May mắn là không có tình huống nguy hiểm xảy ra với xe và hành khách do hành động của nam hành khách này.

Họ đã biết sai, tôi nghĩ nên cho họ cơ hội để sửa sai. Họ là khách hàng, chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ, cái gì có thể thông cảm được với nhau thì thông cảm”, ông Hùng nói.