"The Idol": Bộ phim ngập tính dục và sự bệnh hoạn gây sốc dư luận

"The Idol" là bộ phim nhiều tập đang gây tranh cãi trong dư luận. Kể từ khi phim được công chiếu ở LHP Cannes trong tháng 5 cho tới nay, phim vẫn tiếp tục gây tranh cãi.

The Idol (Thần tượng) là bộ phim mang đậm tính dục, trạng thái tiêu cực, sự mệt mỏi và bệnh hoạn. Bộ phim khiến giới phê bình và công chúng đều cảm thấy đây như thể một phim khiêu dâm.

Những cảnh "nóng" táo bạo vốn không thiếu trong phim truyền hình Mỹ. Việc The Idol gây tranh cãi suốt thời gian qua không phải bởi phim có nhiều cảnh "nóng", mà bởi bộ phim đưa lại cho người xem cảm giác mệt mỏi khi theo dõi từng tập phim.

"The Idol" là bộ phim mang đậm tính dục đang gây nhiều tranh cãi (Ảnh: New York Post).

Phim có 5 tập, mỗi tập kéo dài từ 52 phút đến 55 phút. Đạo diễn của phim - Sam Levinson - cũng là người tham gia viết kịch bản cho phim, anh đã tạo nên một bộ phim khiến các nhân vật ngập chìm trong cảm giác khốn khổ, tiêu cực.

Trong đó, các nhân vật bị mất đi phẩm giá. Xem phim, khán giả cũng cảm thấy mình như bị xem thường. Đó là nhận định mới nhất của tờ tin tức The Guardian (Anh) đối với bộ phim.

Trong khi nhân vật chính của phim - nữ ca sĩ Jocelyn - chịu đựng sự khốn khổ tăng tiến, khán giả theo dõi chuyện phim cũng cảm thấy mệt mỏi tăng dần.

"The Idol" gây sốc và bị ví như phim khiêu dâm

Phim khiêu dâm có nhiều cảnh "nóng" được thực hiện nhằm mục đích kích động, gây sốc, tác động mạnh vào tâm trí người xem, nhưng xét về tổng thể, phim không có kết cấu nội dung để tạo thành một chuyện phim. Phim khiêu dâm không chứa đựng giá trị nghệ thuật.

Khoảng 20 năm về trước, giới làm phim phương Tây từng chứng kiến sự xuất hiện của một dòng phim điện ảnh pha trộn nội dung "khiêu dâm hạng nhẹ", kết hợp với nội dung bạo lực. Đó là thập niên 2000, với những bộ phim đã được ra rạp như Saw (2004), Hostel (2005), Hostel: Part II (2007), The Human Centipede (2009), A Serbian Film (2010)...

Sau giai đoạn này, trào lưu làm phim pha chất "khiêu dâm hạng nhẹ" lắng xuống. Những tưởng thể loại phim này đã không còn đường quay trở lại trong giới làm phim.

Hiện tại, có nhiều ý kiến so sánh "The Idol" với phim khiêu dâm (Ảnh: New York Post).

Nhưng rồi The Idol xuất hiện và khiến giới phê bình cảm thấy như thời gian vừa quay ngược về khoảng 20 năm trước. The Idol để nhân vật nữ chính liên tiếp trải qua những sự hành hạ về tâm lý và liên miên phô bày cơ thể ở các bối cảnh và tình huống khác nhau.

Những cảnh phô phang, cảnh "nóng" trong phim khiến không ít người xem cảm thấy lo lắng cho tâm lý của nữ diễn viên chính Lily-Rose Depp. Theo dõi những gì mà nhân vật Jocelyn đi qua, người ta cảm thấy mệt mỏi.

Hiện tại, có nhiều ý kiến so sánh The Idol với phim khiêu dâm, bởi trước hết, phim ngập tràn cảnh 18+. Bên cạnh đó, các nhân vật bị cho là quá hời hợt, rẻ rúng. Kịch bản luôn tận dụng mọi hoàn cảnh và tình huống để nhân vật khoe thân và thực hiện cảnh "nóng", đến mức những cảnh ấy trở nên vô nghĩa và nhạt nhòa đối với người xem.

Các nhân vật trong phim được khắc họa như những con người khốn khổ, trải nghiệm của họ tệ hại và bẽ bàng. Người xem sẽ không tìm thấy tính giải trí trong The Idol. Nhưng để bảo bộ phim chứa đựng nhiều hàm lượng nghệ thuật... cũng không phải.

Cả giới phê bình ở LHP Cannes và công chúng đang theo dõi bộ phim lên sóng ở thời điểm hiện tại đều cảm thấy bộ phim trống rỗng và vô nghĩa. Các nhân vật trong phim đa số đều hoạt động trong nền công nghiệp âm nhạc, nhưng những con người này lại được khắc họa rất nhạt nhẽo, hời hợt, giả tạo, tàn nhẫn...

Khi nhân vật Jocelyn trải qua khủng hoảng, trở nên bất ổn, cô không được các nhân vật khác nhìn nhận như một con người đáng thương, không ai giúp đỡ cô một cách thực tâm.

Diễn xuất của Lily-Rose Depp và The Weeknd luôn thể hiện nét uể oải, sự thờ ơ, lãnh đạm. Người xem không cảm nhận thấy ở hai nhân vật chính của phim sức sống của tuổi trẻ hay sức hút của tài năng và sự đam mê.

Từng tình huống khốn khổ và bẽ bàng của nhân vật Jocelyn đều được khai thác triệt để. Cảnh "nóng" sử dụng những ngôn từ tục tĩu gây sốc. The Idol buộc người xem phải cùng trải nghiệm thất bại, nỗi đau, sự tuyệt vọng của Jocelyn.

Những cảnh "nóng" trong "The Idol" được thực hiện không phải để đưa lại cảm giác hưng phấn (Ảnh: New York Post).

Diện mạo của Jocelyn trong phim cũng luôn có vẻ phờ phạc, uể oải. Vậy nhưng Jocelyn muốn xác lập vị thế của một nữ thần tượng nhạc pop sexy hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ. Một mục tiêu... vô vọng.

Trong cú trượt dài tụt hạng của mình, Jocelyn bị những người xung quanh xem thường, chế nhạo. Cô đặt ra tham vọng rất cao, chỉ để tự chuốc về cho bản thân nỗi khốn khổ triền miên.

Mong muốn tung ra sản phẩm âm nhạc mới để khẳng định lại vị thế của bản thân, nhưng Jocelyn bị các cộng sự đánh giá là phong cách âm nhạc đã lỗi thời, đẳng cấp trình diễn đã tụt hạng, cô trở nên mờ nhạt hơn cả những vũ công nhảy phụ họa.

Jocelyn nỗ lực vượt qua tất cả những sự phỉ báng, cô muốn lấy lại tên tuổi, nhưng chính cô cũng không đặt lòng tin vào những gì mình đang thực hiện. Giữa cơn lao đao bất ổn, Jocelyn tìm tới "bậc thầy chữa lành" Tedros (vai diễn của The Weeknd), mối quan hệ giữa hai người được khắc họa rất... bệnh hoạn, thể hiện sự lệch lạc, méo mó về nhân cách.

Trải nghiệm tình dục giữa hai nhân vật này không đưa lại những xúc cảm tích cực mà ngược lại, luôn khiến người xem cảm thấy khó chịu khi phải theo dõi.

Những cảnh "nóng" trong The Idol được thực hiện không phải để đưa lại cảm giác nóng bỏng, hưng phấn, mà nhấn mạnh cảm giác khó chịu trong người xem. Dần dần, những cảnh 18+ trong phim chỉ còn là sự mệt mỏi dai dẳng, sự trần trụi bẽ bàng của những nhân vật có vấn đề bất ổn.

"The Idol" phản ánh một nền công nghiệp giải trí đẩy cao những nội dung gợi dục

Sau khi Lily-Rose Depp - nữ chính của phim - bị chê bai, chỉ trích vì vai diễn liên tục phô bày cơ thể, mới đây, The Weeknd - nam diễn viên đóng cặp với cô - cũng bị chỉ trích vì những cảnh "nóng"... lệch lạc. Thực tế, The Weeknd cũng tham gia xây dựng kịch bản cho phim. Nhân vật Tedros do The Weeknd đảm nhận có những ngôn từ rất tục tĩu.

Trước đây, các fan vốn biết tới The Weeknd chủ yếu ở khía cạnh một ca sĩ, vai diễn của anh trong The Idol khiến không ít fan chia sẻ rằng họ sẽ không bao giờ có thể nghe The Weeknd hát và xem anh biểu diễn với tâm thế giống như trước được nữa. Có những fan thậm chí còn cảm thấy mất thiện cảm với The Weeknd sau vai diễn bệnh hoạn trong The Idol.

Đạo diễn Sam Levinson (ngoài cùng bên phải) và hai diễn viên chính của "The Idol" xuất hiện tại LHP Cannes (Pháp) trong tháng 5 vừa qua (Ảnh: New York Post).

Chứng kiến làn sóng phản ứng đối với mình dấy lên, The Weeknd đã có chia sẻ: "Cảnh "nóng" mà các bạn thấy trong The Idol không hề nóng bỏng, hấp dẫn. Chúng tôi thực hiện những cảnh ấy với mong muốn khiến người xem cảm thấy xấu hổ, khốn khổ thay cho nhân vật. Các bạn sẽ cảm thấy hai nhân vật này như sắp phát điên".

Ngoài ra, The Weeknd cũng khẳng định rằng vai diễn của anh - nhân vật Tedros - là một gã có nhân cách lệch lạc: "Anh ta tìm cách kiểm soát Jocelyn. Anh ta không có gì trong tay, bản thân anh ta cũng là một gã khốn khổ.

Anh ta coi Jocelyn như chiến lợi phẩm đáng kể nhất từng có được và tìm cách kiểm soát cô ấy. Ngay đến cả cảnh "nóng" giữa hai nhân vật này cũng rất bất thường, bởi vốn dĩ Tedros tự nhìn mình là kẻ thất bại, anh ta có những dấu hiệu của một gã tâm thần".

Về đạo diễn của The Idol - Sam Levinson, anh tỏ ra rất bình tĩnh và tự tin, xem nhẹ mọi lời chê bai: "Khi vợ tôi đọc cho tôi nghe một số bài báo, tôi nhìn cô ấy và nói: "Anh nghĩ rằng bộ phim đình đám nhất mùa hè này chuẩn bị xuất hiện rồi đây". Tôi và các cộng sự hoàn toàn hiểu rằng chúng tôi đang tạo nên một bộ phim gây tranh cãi, nhưng chúng tôi không lạc lối.

Hiện tại, chúng ta đang sống trong một thế giới khai thác mạnh các nội dung gợi dục, các bạn thử nhìn xem, thế giới nhạc pop phản ánh rất rõ điều ấy. Nhân vật nữ chính trong phim của tôi là một nữ ca sĩ nhạc pop theo đuổi phong cách sexy gợi cảm".

"The Idol" đang là bộ phim được nhắc tới nhiều nhất trong mùa hè này (Ảnh: Rolling Stone).

Với tư cách nữ chính của phim, Lily-Rose Depp cũng lên tiếng bênh vực cho vai diễn mà mình đảm nhận: "Nhân vật Jocelyn là một nữ ca sĩ nhạc pop rất sexy, điều đó được thể hiện trong mọi mặt cuộc sống của cô ấy. Những cảnh phim trần trụi là cần thiết để phản ánh được nội tâm nhân vật".

Trước vô số sự chê bai hướng vào The Idol, một lời khen ngợi hiếm hoi đã được một nữ minh tinh gạo cội đưa ra. Sharon Stone - nữ diễn viên của phim Basic Instinct (Bản năng gốc - 1992) - đã bày tỏ quan điểm riêng: "Tôi thấy Lily-Rose Depp và The Weeknd đều là những diễn viên đầy hứa hẹn, năng lực diễn xuất khá vững vàng.

Tôi cũng xin có lời khen ngợi dành cho đạo diễn của bộ phim - Sam Levinson, vì anh đã có cách đương đầu rất tốt đối với sự chê bai, chỉ trích vốn thường gặp trong lĩnh vực giải trí. Theo các bạn, điều gì sẽ xuất hiện trước, thành công rực rỡ hay thất bại ê chề?".

"The Idol": Bộ phim ngập tính dục và sự bệnh hoạn gây sốc dư luận (Video: HBO).

