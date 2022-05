Hàng nghìn người dân TPHCM chen chúc thả hoa đăng mừng lễ Phật đản

(Dân trí) - Tối 12/5, hàng nghìn người dân TPHCM kéo về khu vực chùa Pháp Hoa (quận 3) để thả đèn hoa đăng cầu mong sức khỏe và bình an nhân đại lễ Phật đản 2022.

Lễ thả hoa đăng diễn ra vào lúc 18h. Tuy nhiên, trước khi sự kiện bắt đầu, trời đổ mưa khiến việc tham dự của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận trên đường Lê Văn Sỹ, Trường Sa, Trần Quốc Toản (quận 3) xe cộ kẹt cứng, lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân tìm đến các bãi giữ xe để an tâm tham dự lễ thả đèn hoa đăng.

Mặc dù vậy, hàng nghìn người vẫn đổ về quanh khu vực chùa Pháp Hoa để hòa vào sự kiện.

Chị Dung (23 tuổi, ngụ quận 12), cho biết: "Hôm nay trời mưa lớn, mình phải đợi trời tạnh mưa hết mới đến được đây. Dù hơi mệt nhưng nhìn mọi người đông đúc như vậy mình cũng vui".

Đa số người tham gia lễ thả hoa đăng là các bạn trẻ, cặp đôi và gia đình. Vì một năm chỉ có một lần nên nhiều người tranh thủ đến tham dự để cầu bình an, may mắn.

Mỗi người sẽ được nhận miễn phí một chiếc đèn, viết lên những ước vọng, cầu phúc cho gia đình, người thân. Những chiếc đèn sẽ được thả xuống dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, mang theo những ước mong của mọi người về những điều tốt đẹp.

"Hoạt động thả đèn hoa đăng và cầu phúc vô cùng ý nghĩa. Mong là mọi người sẽ luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất, điều đó sẽ khiến cuộc sống của mọi người được hạnh phúc hơn", một người dân chia sẻ.

Ghi nhận của Dân Trí, dù đã hơn 21h nhưng dòng người vẫn còn đông đúc tại khu vực chùa Pháp Hoa.

Lễ Phật đản được diễn ra vào rằm tháng 4 âm lịch hằng năm, mừng đức Phật ra đời. Hoạt động thả đèn hoa đăng nhằm mục đích cầu nguyện cho quốc thái dân an, tâm niệm an lạc. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người.