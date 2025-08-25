Đội tuyển Việt Nam gọi trở lại Doãn Ngọc Tân, Phan Tuấn Tài

Nhằm chuẩn bị cho vòng loại cuối của Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ có đợt tập trung vào tháng 9 trong những ngày FIFA Days (những ngày thi đấu dành cho các đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA).

Đợt tập trung lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng. Danh sách triệu tập không chỉ bao gồm các trụ cột quen thuộc mà còn chào đón nhiều gương mặt mới đầy triển vọng. Đáng chú ý là sự xuất hiện của thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CA TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Thép Xanh Nam Định) và tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Doãn Ngọc Tân (phải) trở lại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng ghi nhận sự trở lại sau chấn thương của tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Đông Á Thanh Hóa) và hậu vệ Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel), hứa hẹn tăng cường chiều sâu đội hình.

Trong bối cảnh HLV trưởng Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2026, công tác huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ được giao phó cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu tập quan trọng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đối thủ đầu tiên là CLB Công An Hà Nội vào ngày 4/9, tiếp theo là CLB Thép Xanh Nam Định vào ngày 7/9. Với lực lượng mạnh mẽ, đặc biệt là dàn ngoại binh chất lượng cao, cả hai CLB này được kỳ vọng sẽ là những "quân xanh" lý tưởng, mang đến những bài kiểm tra giá trị cho đội tuyển trước thềm các trận đấu quyết định tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.