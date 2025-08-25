Galaxy Watch8 ghi điểm với nhiều chuyên gia công nghệ toàn cầu

Điều này một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của Samsung trong lĩnh vực thiết bị đeo cũng như tiềm năng mà Galaxy Watch8 mang đến cho cuộc sống người dùng.

Bước tiến lớn trong thiết kế, hiệu năng

Ra mắt được gần 2 tháng, Galaxy Watch8 đang nhận được nhiều phản hồi tốt từ các chuyên gia công nghệ (Ảnh: Samsung).

Các tính năng chăm sóc sức khỏe trên đồng hồ chỉ phát huy sức mạnh khi người dùng đeo nó thường xuyên. Đây cũng là lý do Galaxy Watch8 được Samsung đầu tư mạnh về thiết kế, hiệu năng cũng như trải nghiệm đeo.

TechRadar đánh giá đây là bước tiến lớn của dòng Galaxy Watch, thiết kế mỏng hơn, kiểu dáng đệm vuông ấn tượng, màn hình sáng hơn đạt 3.000 nits, phần cứng nâng cấp và giao diện One UI 8 giúp trải nghiệm mượt mà hơn. Với thiết kế đeo gọn êm tay cùng dây đeo cải tiến, chuyên gia công nghệ Erlingur Einarsson của trang Creative Bloq khẳng định Galaxy Watch8 Classic là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên mà anh thực sự muốn đeo cả ngày lẫn đêm.

Thiết kế mỏng nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu chính là điểm nhấn của dòng sản phẩm lần này (Ảnh: Samsung).

Chăm sóc sức khỏe toàn diện, cá nhân hoá cao

Sở hữu bộ công cụ chăm sóc sức khỏe toàn diện từ hướng dẫn giấc ngủ nâng cao, hướng dẫn chạy bộ cá nhân đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên phong, đó là những lý do khiến Galaxy Watch8 lại nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia công nghệ lẫn chuyên trang nổi tiếng.

Trong bài viết mới của mình, The Verge khẳng định Galaxy Watch8 là lựa chọn tối ưu cho người quan tâm đến sức khỏe và phong cách sống. “Kiểu dáng thoải mái, phần cứng nâng cấp, kết hợp công cụ theo dõi sức khỏe độc đáo như Antioxidant Index (Chỉ số chống oxy hoá) và Vascular Load (Sức ép lên mạch máu), Galaxy Watch8 là lựa chọn lý tưởng”, trang này cho biết.

Các tính năng liên quan đến chạy bộ cung cấp các thông số và gợi ý dễ hiểu cho người dùng (Ảnh: Samsung).

Tờ The Australian đánh giá cao tính năng hướng dẫn chạy bộ cá nhân (Personalized Running Coach) với AI, hỗ trợ lập kế hoạch chạy an toàn, giảm nguy cơ chấn thương. Trang Engadget phân tích thêm: “Mỗi lần chạy, huấn luyện viên AI sẽ cung cấp phản hồi nhịp mỗi phút, báo bạn đang chậm, nhanh hay phù hợp, tạo động lực theo thời gian thực”.

Tiên phong mang trợ lý AI lên cổ tay

Với tầm nhìn AI cho tất cả, Samsung đã trang bị trí tuệ nhân tạo cho hầu hết sản phẩm công nghệ của mình, bao gồm cả Galaxy Watch8. Trên thế hệ đồng hồ thông minh mới này, AI đóng vai trò quan trọng trong việc biến các chỉ số sức khỏe khó hiểu thành lời khuyên trực quan, dễ thực hiện, đồng thời giúp quá trình điều khiển, sử dụng đồng hồ trở nên thuận tiện hơn.

Chăm sóc giấc ngủ cũng là khía cạnh được nhiều chuyên gia đánh giá cao (Ảnh: Samsung).

Hàng loạt trang báo như Tom’s Guide, Digital Trends, TechRadar, The Outpost, Lifewire… đã tán dương giá trị của những lời hướng dẫn trước khi đi ngủ (Bedtime Guidance) do Galaxy Watch8 đưa ra.

TechRadar khẳng định tính năng này thực sự hữu ích cho những người thường xuyên làm việc theo ca, có lịch trình không ổn định và thật sự cần lời nhắc khoa học để cải thiện giấc ngủ. Lifewire xem tính năng nói trên như một huấn luyện viên giấc ngủ cá nhân mà ai cũng cần để ngủ ngon hơn và lấy lại năng lượng cho ngày hôm sau.

Về trải nghiệm sử dụng tiện lợi, Tom’s Guide khẳng định Galaxy Watch8 là dòng đồng hồ đầu tiên trang bị Gemini, rất hữu ích và vượt trội. Cùng quan điểm, một số báo cho biết Gemini đáp ứng nhanh, chính xác bằng tiếng Việt, cho phép trả lời tin nhắn qua giọng nói, mang lại sự thuận tiện cho người dùng.

Qua hàng loạt đánh giá tích cực kể trên, có thể thấy Galaxy Watch8 đang nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia công nghệ và người dùng toàn thế giới. Đây là nền tảng vững chắc để thiết bị bứt tốc trong giai đoạn mua sắm cuối năm, đồng thời chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực thiết bị đeo chăm sóc sức khỏe ngày một lớn mạnh.

Galaxy Watch8 series đã mở bán tại Việt Nam với 2 phiên bản Galaxy Watch8 và Galaxy Watch8 Classic, nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ với cộng đồng runner (chạy bộ) mà cả người dùng công nghệ nói chung.

Hiện tại, khách hàng sẽ được giảm 2,5 triệu đồng khi mua Galaxy Watch8 Series kèm Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE hoặc Galaxy S24/S25 series. Nếu đang sử dụng Galaxy Z, S hoặc Note, khách hàng có thể nhận ưu đãi giảm 1 triệu đồng bằng cách sở hữu code trên ứng dụng Samsung Members.

Samsung mang tới chính sách mua trả góp trong 12 tháng với 0 đồng trả trước, 0% lãi suất, không phụ phí, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm mua hàng an tâm nhất.