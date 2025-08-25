Hình ảnh đầu tiên của tên lửa "thần biển" Ukraine tầm bắn 1.000km

Tên lửa Neptune tầm xa (Ảnh: Defense Express).

Phiên bản tầm xa của tên lửa hành trình R-360 Neptune, với tên gọi không chính thức là Long Neptune, đã được thử nghiệm vào tháng 3 năm nay và có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000km.

Mặc dù việc phát triển tên lửa đã được công bố từ tháng 11/2023, nhưng Ukraine chưa bao giờ công bố hình ảnh. Vào ngày Quốc khánh của Ukraine (24/8), tài khoản chính thức của cổng công nghiệp quốc phòng nhà nước Zbroia đã công bố một đoạn video dường như cho thấy tên lửa này cùng các loại vũ khí Ukraine khác.

Đoạn video không nêu tên loại tên lửa, nhưng thiết kế với các cánh gập hình chữ X rất đặc trưng của Neptune. Các cảnh phóng trong video là các đoạn tư liệu lưu trữ từ giai đoạn 2018-2020, khi hệ thống phòng thủ bờ biển Neptune nguyên bản trải qua thử nghiệm bắn đạn thật.

Thông số kỹ thuật chính thức của Long Neptune chưa được tiết lộ, ngoài tuyên bố rằng nó có tầm bắn 1.000km và được thiết kế để tấn công mục tiêu trên mặt đất. Nếu tên lửa đã được đưa vào sử dụng từ tháng 3, như thông tin gợi ý, thì sự xuất hiện của nó khó gây bất ngờ cho đối thủ của Ukraine.

So sánh hình ảnh với phiên bản chống hạm R-360 Neptune nguyên bản cho thấy một số thay đổi. Phần đuôi, nơi đặt động cơ, dường như không thay đổi và có thể dùng làm mốc tỷ lệ. Dựa trên đó, Long Neptune được ước tính dài hơn 6m (không tính bộ tăng tốc), dài hơn khoảng 1,5m so với R-360.

Phần thân giữa cũng được mở rộng, với đường kính tăng từ khoảng 38cm lên gần 50cm. Như vậy, tên lửa không chỉ dài hơn mà còn dày hơn, nhiều khả năng để chứa thêm nhiên liệu. Trong khi đó, phần mũi vẫn giữ nguyên đường kính như trước.

Các bề mặt cánh và đuôi cũng được mở rộng, có thể nhằm cân bằng trọng lượng cất cánh lớn hơn. Đầu đạn của Neptune nguyên bản nặng 150kg, nhưng con số tương ứng của phiên bản tầm xa chưa được công bố.

Cổng Zbroia, nơi công bố video, được giới thiệu như một nền tảng thương hiệu và dịch vụ chung cho các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine. Nền tảng này được Bộ Công nghiệp Chiến lược thành lập, nhưng bộ này đã bị giải thể vào tháng 7, và các chức năng của nó được chuyển cho Bộ Quốc phòng.