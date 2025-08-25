LOTTE Global Job Fair In Vietnam 2025 mang đến gần 300 cơ hội việc làm

Tập đoàn LOTTE và hành trình gần 30 năm tại Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, trong những năm gần đây, Tập đoàn LOTTE xác định đây là thị trường quan trọng thứ ba, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn, chia sẻ kỳ vọng tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại thị trường Việt Nam thông qua việc phát triển nguồn nhân lực, thể hiện tầm nhìn và cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, ngày hội tuyển dụng LOTTE Global Job Fair in Vietnam 2025 đem đến cho thế hệ nhân lực tiềm năng cơ hội phát triển sự nghiệp tại các lĩnh vực như bán lẻ, dịch vụ khách sạn, quản lý vận hành bất động sản, công nghệ và dịch vụ vui chơi giải trí. Sự kiện có sự tham gia của 8 công ty thành viên của Tập đoàn LOTTE tại Việt Nam: LOTTE Mall West Lake Hanoi, LOTTE Department Store Vietnam, LOTTE Hotel Hanoi, L7 West Lake Hanoi by LOTTE, LOTTE World Vietnam, LOTTE Property & Development Vietnam, LOTTE Innovate Vietnam, LOTTE Mart.

Sự kiện là dịp để ứng viên trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp, tìm hiểu văn hóa làm việc, lộ trình phát triển nghề nghiệp lâu dài và tích lũy kinh nghiệm phỏng vấn thực tiễn từ các chuyên gia của LOTTE.

Không gian tuyển dụng của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn LOTTE tại Việt Nam (Ảnh: LOTTE).

Đại diện LOTTE khẳng định: “Chúng tôi hướng đến xây dựng một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập - nơi mọi khác biệt về cá tính, tài năng, kỹ năng và trải nghiệm cá nhân đều được trân trọng và phát huy. Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất, và LOTTE là nơi mọi người đều có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp”.

Các hoạt động nổi bật chỉ có tại 2025 Lotte Global Job Fair in Vietnam

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Vũ Tú, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và ông Nguyễn Phú Khánh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Phenikaa, cùng hàng nghìn ứng viên là sinh viên, người mới ra trường và nhân sự trẻ nhiệt huyết. Sự hiện diện này khẳng định tình hữu nghị Việt - Hàn, thúc đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trong việc đào tạo nhân lực.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và nhận quà chào mừng, chương trình mở đầu với lễ khai mạc và phiên chia sẻ từ ban lãnh đạo cùng các quản lý cấp cao của Tập đoàn LOTTE tại Việt Nam. Đây là cơ hội để ứng viên nắm bắt tầm nhìn, chiến lược phát triển và cơ hội việc làm tại tập đoàn, đồng thời tìm hiểu chi tiết quy trình tuyển dụng của từng công ty thành viên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện LOTTE tại Việt Nam nhấn mạnh: “Các hoạt động tại LOTTE Global Job Fair in Vietnam 2025 được thiết kế để mang lại giá trị thực tiễn. Đây là những trải nghiệm cá nhân hóa, giúp người tham dự vừa nâng cao kỹ năng phỏng vấn và giao tiếp chuyên nghiệp, vừa hiểu sâu văn hóa LOTTE”.

Ông Kim Joon Young - Quản lý cấp cao của tập đoàn LOTTE tại Việt Nam phát biểu khai mạc (Ảnh: LOTTE).

Tiếp nối chương trình là phiên tư vấn nghề nghiệp, nơi các ứng viên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và trực tiếp đặt câu hỏi về công việc với các cố vấn và chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các công ty thành viên của LOTTE.

Hoạt động phỏng vấn mô phỏng (Mock interview) đã mang đến cơ hội luyện tập kỹ năng ứng tuyển trực tiếp với đại diện tuyển dụng, giúp ứng viên nâng cao sự tự tin và tăng khả năng ghi điểm trước khi bước vào vòng phỏng vấn chính thức. Song song với đó, khách tham dự có thể ghé thăm gian tuyển dụng của mỗi doanh nghiệp cũng như khu vực trò chơi tương tác và nhận về những phần quà độc quyền.

Tập đoàn LOTTE dành tặng 30 suất trải nghiệm “Company Tour” (tham quan nhà máy) trong mỗi phiên. Đây là chuyến tham quan môi trường làm việc theo phong cách Hàn Quốc, mang đến góc nhìn thực tế về không gian và văn hóa làm việc tại đây.

Các ứng viên tham gia hoạt động Company Tour (Ảnh: LOTTE).

Với LOTTE Global Job Fair in Vietnam 2025, Tập đoàn LOTTE tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành, đóng góp cho sự phát triển cả về lượng và chất của nguồn nhân lực Việt.

Là doanh nghiệp toàn cầu với tầm nhìn "Người kiến tạo giá trị trọn đời" (Lifetime Value Creator), Tập đoàn LOTTE cung cấp giá trị tốt nhất có thể cho khách hàng của mình trong suốt vòng đời thông qua các thương hiệu trực thuộc. Với hơn 20 công ty thành viên đang hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ phân phối, thực phẩm, hóa chất, tài chính cho đến dịch vụ tiêu dùng, Tập đoàn LOTTE tạo ra hàng nghìn việc làm và mang lại giá trị bền vững cho hàng triệu khách hàng Việt Nam.