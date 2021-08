Cuộc sống của những người "đẹp nhất thế giới" hiện giờ ra sao?

Sở hữu diện mạo đẹp ấn tượng, từ nhỏ đã được mệnh danh là những chàng trai, cô gái đẹp nhất thế giới, khi trưởng thành, những nhan sắc hoàn mỹ từ tấm bé có công việc, cuộc sống như thế nào?

"Cậu thiếu niên đẹp trai nhất thế giới" Björn Andrésen

Bộ phim "Death In Venice" (1971) của đạo diễn người Ý Luchino Visconti (1906 - 1976) kể câu chuyện về một nhà soạn nhạc đang trong những ngày tháng cuối đời vì vật lộn với bệnh tim.

Ông này thực hiện một kỳ nghỉ ở Venice (Ý) với mục đích thư giãn, dưỡng bệnh. Trong khi lưu lại trong một khách sạn, ông bất ngờ bị thu hút bởi một cậu thiếu niên có tên Tadzio cũng đang có kỳ nghỉ ở Venice cùng với gia đình. Trong bộ phim này, vai diễn Tadzio được xem như một biểu tượng của cái đẹp hoàn mỹ, đồng thời là biểu tượng của khát khao dục vọng đồng tính.

Vai diễn Tadzio được giao cho nam diễn viên người Thụy Điển Björn Andrésen khi đó 15 tuổi. Khi tìm diễn viên đảm nhận vai Tadzio, đạo diễn Visconti từng tuyên bố, ông cần "một cậu thiếu niên đẹp trai nhất thế giới", và diện mạo của Björn Andrésen cho tới giờ vẫn được xem là quá đỗi ấn tượng để vào vai Tadzio.

Bộ phim "Death In Venice" khắc họa một tình yêu đồng giới không lời, trong đó, nhà soạn nhạc Gustav von Aschenbach (nam diễn viên Dirk Bogarde) bất ngờ rung động trước một cậu thiếu niên đẹp như tượng tạc - Tadzio (Björn Andrésen). Về sau này, "Death In Venice" được xem như bộ phim điện ảnh có tính chất biểu tượng trong khắc họa tình yêu đồng giới.

Mới đây, bộ phim tài liệu "The Most Beautiful Boy in the World" đã ra mắt, trong đó, nam diễn viên Björn Andrésen (hiện 66 tuổi) kể về trải nghiệm của ông sau khi bước ra khỏi bộ phim.

Với vai diễn trong "Death In Venice", cậu thiếu niên Björn Andrésen ngay lập tức được biết tới.

Sau bộ phim, Björn Andrésen liền nhận được sự bảo trợ tài chính từ một số nhân vật "khả nghi", mà qua cách kể của ông Andrésen hiện tại có thể hiểu là, mục đích của những người này khi tìm tới kết giao với ông khi ấy không hề trong sáng vô tư.

Chính ông Andrésen bây giờ, ở tuổi 66, đã phải thốt lên rằng hẳn cuộc sống của ông sẽ trở nên hạnh phúc hơn nếu ông chưa từng gặp đạo diễn Visconti, ông Andrésen cho tới giờ vẫn cảm thấy khốn khổ trước cách đạo diễn Visconti biến mình trở thành một biểu tượng của dục vọng đồng tính.

Andrésen cho biết trong những năm tháng trưởng thành đầy hoang mang, rối loạn, ông đã bị nghiện rượu và trầm cảm. Cuộc sống của ông đến nay vẫn luôn có những sự hỗn loạn của một người có vấn đề tâm lý bất ổn. Hiện tại, ông sống độc thân trong một căn hộ nhỏ giản dị, nghiện thuốc lá, có một người bạn gái thi thoảng gặp gỡ...

Sau phim "Death In Venice", Andrésen là khát khao của nhiều người đồng tính. Cậu nhận được rất nhiều thư từ của fan, đó là những cậu thiếu niên, những chàng thanh niên hay những người đàn ông đứng tuổi..., tất cả họ đều bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Andrésen.

Sau này, Andrésen không thể vượt ra khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn trong "Death In Venice". Cả sự nghiệp diễn xuất và sự nghiệp âm nhạc của ông đều không đi tới đâu. Cuộc sống của ông Andrésen hiện tại khá eo hẹp, chật vật và bấp bênh.

Ông từng kết hôn với nữ nhà thơ Suzanna Roman và có một cô con gái. Bi kịch xảy tới khi cậu con trai 9 tháng tuổi của họ đột ngột qua đời. Khi ấy, Andrésen đang nằm trên giường bên cạnh con trai, ông đang say xỉn sau một đêm ra ngoài vui chơi, người vợ đưa con gái đi học, khi bà trở về, cậu con trai đã qua đời.

Sự việc đó gây ám ảnh đối với Andrésen, ông tự trách mình rất nhiều: "Các bác sĩ nói rằng đó là chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, nhưng đối với tôi, tôi luôn nghĩ rằng sự việc xảy ra là vì lúc đó tôi đã say xỉn, không thể trông nom con mình". Sau đó, vợ chồng ông Andrésen chia tay: "Tôi bị trầm cảm, nghiện rượu và suy sụp".

Giờ đây, nhìn lại, ông Andrésen khẳng định rằng việc trở thành một biểu tượng của dục vọng đồng tính trong bộ phim "Death In Venice" và thường được nhắc tới với danh xưng "chàng trai đẹp trai nhất thế giới" khi còn quá ít tuổi, thực sự là một việc nguy hiểm.

Björn Andrésen trong trailer phim "Death In Venice" (1971)

"Cô gái đẹp nhất thế giới" Thylane Blondeau

Người mẫu Pháp Thylane Blondeau (20 tuổi) hiện là gương mặt đang nhận được nhiều sự quan tâm trong làng mốt thế giới.

Người mẫu Pháp Thylane Blondeau (20 tuổi) hiện là gương mặt đang nhận được nhiều sự quan tâm trong làng mốt thế giới. Thylane Blondeau sinh năm 2001 ở thành phố miền nam nước Pháp - Aix-en-Provence.

Khi còn nhỏ, Thylane Blondeau đã bắt đầu trình diễn thời trang cho các nhà mốt nổi tiếng thế giới từ năm lên 4 tuổi. Từ năm lên 6 tuổi, cô đã được truyền thông đặt cho danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới", khi Thylane xuất hiện trong các bộ ảnh đăng tải trên các tờ tạp chí thời trang danh tiếng.

Năm lên 10 tuổi, Thylane Blondeau thực hiện bộ ảnh thời trang cho một tờ tạp chí, bộ ảnh này gây tranh cãi lớn bởi bị cho là mang yếu tố "gợi tình", trong khi người mẫu vẫn còn rất ít tuổi, không phù hợp với phong cách quá sexy, trưởng thành.

Sau vụ lùm xùm tranh cãi về bộ ảnh này, gia đình quyết định dừng mọi hoạt động của Thylane Blondeau trong làng mốt để cô bé có được một sự trưởng thành bình yên. Cho tới mùa hè năm 2017, sau khi đã trải qua sinh nhật 16 tuổi, Thylane bắt đầu tái xuất và ngay lập tức trở thành gương mặt quảng cáo được săn đón.

Tại sao Thylane từng được đánh giá cao về nhan sắc khi mới ở tuổi lên 6? Bác sĩ thẩm mỹ người Anh Michael Prager từng đánh giá rằng: "Tất cả nằm ở tỷ lệ. Điều khiến Thylane nổi bật về nhan sắc khi còn nhỏ là bởi cô bé trông không giống một cô bé 6 tuổi thông thường. Gương mặt cô bé khi đó có những tỷ lệ giống như một gương mặt đẹp của người lớn với cằm thon, môi cong. Điều này ngay lập tức khiến người ta bị cô bé lạ lùng này hút hồn".

Bác sĩ thẩm mỹ người Anh Tatiana Lapa cũng đồng tình: "Thylane không xinh đẹp theo kiểu búp bê, gương mặt cô bé có biểu cảm thú vị, rất cá tính. Đôi mắt xanh to tròn và một đôi môi cong đẹp tự nhiên. Ở tuổi trưởng thành, gương mặt của Thylane hiện tại vẫn gần với tỷ lệ vàng. Cô gái có gương mặt mang nhiều nét gợi cảm, nữ tính".

Thylane Blondeau là con gái của cựu cầu thủ bóng đá Patrick Blondeau và nhà thiết kế thời trang Véronika Loubry. Hiện tại, cô đã tung ra thị trường một dòng sản phẩm thời trang của riêng mình.

Thylane đang là đại sứ hình ảnh của một số thương hiệu nổi tiếng thế giới, cô cũng thường xuyên hợp tác với các thương hiệu đình đám trong các chiến dịch quảng cáo.

Thực tế, Thylane đã hai lần đạt danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới", khi còn nhỏ và khi đã trở thành thiếu nữ.

Thực tế, Thylane đã hai lần đạt danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới", hồi năm 2018, ở tuổi 17, khi vừa tái xuất trở lại làng mốt, cô đã đứng đầu danh sách 100 gương mặt nữ đẹp nhất thế giới năm 2018, do TC Candler - một đơn vị khảo sát tại Mỹ thực hiện.

Hiện tại, truyền thông vẫn tiếp tục theo dõi Thylane Blondeau rất sát, chờ đợi ở người mẫu trẻ những cú đột phá trong sự nghiệp. Danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới" vẫn đi cùng cô cho tới hôm nay và là lý do quan trọng giúp Thylane Blondeau có một bệ phóng tốt ngay khi trở lại làng mốt.

Nổi tiếng từ nhỏ, kịp dừng lại để có một sự trưởng thành bình ổn khi vừa đối diện với scandal, rồi tái xuất ở tuổi trưởng thành, liệu Thylane có làm nên sự nghiệp lớn? Hành trình tiếp theo của cô gái sớm được săn đón và nổi tiếng từ bé rồi sẽ ra sao?

Công việc và cuộc sống của Thylane Blondeau thu hút sự chú ý của truyền thông - công chúng là bởi tất cả đang cùng chờ xem rồi đây, Thylane Blondeau sẽ làm được những gì với sự nghiệp của mình.

Cô đã thoát ra khỏi "lời nguyền" sa ngã từng xảy ra với nhiều ngôi sao nhí "sớm nở, chóng tàn", nhưng Thylane Blondeau có thoát khỏi "lời nguyền" không thể vượt qua cái bóng của chính mình? Nhiều khi danh tiếng mà "sao nhí" từng đạt tới thuở nhỏ tựa như một đỉnh cao mà cả hành trình sự nghiệp sau này không thể vượt qua nổi.

Thylane Blondeau xuất hiện trong phim ngắn làm về chính mình

"Chàng trai đẹp trai nhất thế giới" William Franklyn-Miller

William Franklyn-Miller từng tạo nên cơn sốt hồi năm 2016 khi mới 12 tuổi. Một nữ sinh trung học tại Nhật đã quá ấn tượng trước vẻ đẹp của William nên chia sẻ hình ảnh của cậu trên mạng xã hội và từ đó, sự quan tâm dành cho William bất ngờ gia tăng tại Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia... Cậu thiếu niên liền được mệnh danh là "chàng trai đẹp trai nhất thế giới".

Khi đó, cậu thiếu niên người Úc đã làm người mẫu và diễn viên. Nhưng gia đình chỉ coi những hoạt động này như các trải nghiệm đa dạng, giúp ích thêm cho sự trường thành của William. Cậu đã được gia đình định hướng ngay khi bắt đầu làm người mẫu và diễn viên, rằng cần phải ưu tiên việc học, chơi thể thao và giao lưu với các bạn bè cùng trang lứa.

Sau khi gây sốt trên mạng xã hội hồi năm 2016, số lượng người theo dõi tài khoản Instagram của William tăng nhanh, tính đến hiện tại, cậu đã có hơn 2 triệu lượt theo dõi, nhưng William khá hạn chế các đăng tải của mình, sau nhiều năm sử dụng mạng xã hội Instagram, cậu chỉ thực hiện 590 đăng tải. Hiện tại, William vẫn đang tiếp tục công việc người mẫu.

Thực tế, từ năm lên 7 tuổi, William đã được một công ty người mẫu mời hợp tác. Cậu thanh niên đến từ Melbourne, Úc, hiện tại đã ở tuổi 17. Thông qua các đăng tải của William có thể thấy cậu thanh niên này vẫn giữ được những nét đẹp ấn tượng trên gương mặt.

Mỗi đăng tải của William đều nhận được hàng trăm ngàn lượt "thả tim" và hàng ngàn bình luận. Dù vậy, William dường như có cá tính khá trầm lắng và kín đáo, cậu không đăng tải nhiều và cũng không chia sẻ nhiều thông tin cá nhân trên mạng. Những bước đi tiếp theo trong tương lai của "trai đẹp đến từ nước Úc" được nhiều fan quan tâm chờ đợi.

William Franklyn-Miller trong một clip cổ vũ sống tích cực, lành mạnh

Bích Ngọc

Theo The Guardian/Telegraph