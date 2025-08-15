Lần đầu công bố nhiều tài liệu quý về quá trình đấu tranh giành độc lập

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức Lễ công bố triển lãm trực tuyến Không có gì quý hơn độc lập, tự do và ra mắt sách Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay.

Cuốn sách "Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay" (Ảnh: Lạc Thành).

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Triển lãm Không có gì quý hơn độc lập, tự do giới thiệu tới công chúng các tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh họa quý giá về quá trình đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam trong gần một thế kỷ dưới ách thực dân, cũng như hành trình xây dựng đất nước trong 80 năm độc lập.

Đặc biệt, nhiều tài liệu trong số đó sẽ lần đầu tiên được công bố rộng rãi. Triển lãm gồm 3 phần: Đêm đen, Việt Nam - một dân tộc kiên cường, 80 năm vang mãi khúc ca khải hoàn.

Khác với những triển lãm truyền thống, triển lãm này là sự kết hợp các tài liệu lưu trữ với công nghệ. Hình ảnh, tư liệu và những thông tin lịch sử được trình bày sống động, ấn tượng.

Ông Cao Huy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Phát biểu tại lễ công bố triển lãm, ông Cao Huy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - chia sẻ rằng, 80 năm qua, cùng với sự lớn mạnh của đất nước, ngành lưu trữ đã tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt thông qua các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Triển lãm trực tuyến Không có gì quý hơn độc lập, tự do và cuốn sách Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay chính là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Cao Huy đánh giá cao những nỗ lực của ngành lưu trữ, trong những năm qua đã gìn giữ, bảo tồn những giá trị lịch sử quý báu do ông cha để lại.

Những sản phẩm được công bố này vừa mang tính lịch sử, nhưng cũng đậm chất văn hóa, vừa mang giá trị truyền thống, vừa ứng dụng công nghệ số theo xu hướng thời đại.

Đây là hướng đi đúng đắn của ngành lưu trữ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ mới đang diễn ra mạnh mẽ; đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị hướng tới đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo bà Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - mỗi văn bản, mỗi bức hình, mỗi tập hồ sơ không chỉ là thông tin, mà là hơi thở của lịch sử, là chứng nhân của thời gian. Trong những kho lưu trữ, mỗi trang giấy như một nhịp đập của trái tim dân tộc, mỗi con dấu là một dấu ấn của chủ quyền và danh dự của quốc gia.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I đã dành nhiều tâm huyết cho triển lãm trực tuyến Không có gì quý hơn độc lập, tự do và cuốn sách Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay.

Theo đó, cuốn sách viết về không gian của Phủ Toàn quyền năm xưa và Phủ Chủ tịch hiện nay từ nhiều nguồn tư liệu. Sách không chỉ mô tả lịch sử hình thành một công trình kiến trúc, mà quan trọng hơn là những gì đã diễn ra trong hơn một thế kỷ tồn tại giữa trung tâm Thủ đô của xứ Đông Dương thuộc Pháp, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những hiểu biết về một không gian kiến trúc, một không gian lịch sử danh giá và thiêng liêng, đồng thời cô đọng một chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng nền tự chủ quốc gia.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao những tài liệu được công bố tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I đã làm rất tốt công việc lưu trữ các hình ảnh, tài liệu quý. Ông và các nhà khoa học luôn muốn gắn bó với các trung tâm lưu trữ để có những sản phẩm có chất lượng, mang chiều sâu văn hóa.

“Những người làm lưu trữ như những "thủ kho", không những tạo điều kiện cho khách đến mà còn chủ động đưa các tài liệu phục vụ cho đời sống xã hội. Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I ra mắt sách Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay với những hình ảnh, thông tin ý nghĩa với bạn đọc...”, ông Dương Trung Quốc nói.

Ông Quốc nói thêm, điều ông thích nhất trong cuốn sách này là những tài liệu chỉ ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I mới có.

“Người ta nói rằng “nói có sách, mách có chứng”, ưu thế của phía Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I là có những tài liệu, hình ảnh độc đáo như từng viên gạch được làm như thế nào, ai làm viên gạch ấy, quyết định nào cũng có văn bản đi kèm, rồi Phủ Toàn quyền trước kia ở đâu... Tính chi tiết là ưu thế của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I”, ông nói.