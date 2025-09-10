Vì lý do tế nhị này, tôi liên tục bị bạn gái chia tay sau khi "thân mật"

"Tôi không dám hẹn hò nữa..."

Tôi từng đọc nhiều bài viết liên quan đến việc phụ nữ có hay không quan tâm đến kích thước "phần dưới" của đàn ông. Phần lớn ý kiến cho rằng, họ không quá để tâm như đàn ông nghĩ. Nhưng thực tế hình như không phải vậy hoặc ít nhất, tôi không có trải nghiệm như thế.

Tôi sẽ không tiết lộ số đo của bản thân. Tuy nhiên, tôi tự biết "phần dưới" của tôi có kích thước khá nhỏ so với thông thường. Dù tôi có cố gắng thế nào, nó cũng không thể thay đổi theo hướng khả quan hơn được.

Tôi từng có vài mối tình nhưng đều không kéo dài được lâu. Họ thường dần dần nguội lạnh với tôi sau khi cả hai "thân mật". Có người thì ý nhị nói chúng tôi không hợp lắm, có người thì không ngần ngại tiết lộ thẳng lý do chia tay vì tôi... "quá bé".

Đỉnh điểm, có một lần tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và trở thành nỗi ám ảnh mãi đến tận bây giờ. Khi tôi cởi đồ, một cô gái đã cười lớn và nói: "Anh chỉ có thế thôi à?".

Có khi nào tôi cần từ bỏ việc hẹn hò và "thân mật" với phụ nữ không? Lòng tự trọng của tôi đang bị tổn thương nặng nề. Chắc không cô gái nào muốn hẹn hò với tôi lâu dài hay cưới tôi làm chồng vì tôi... "quá nhỏ"?

Tôi giờ tự ti đến mức không muốn hẹn hò nữa (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Tư vấn từ chuyên gia: "Không nên bỏ cuộc"

Trước tình huống này, chuyên gia Zachary Zane - người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tình yêu và tình dục - đã có những chia sẻ trên Men's Health như sau:

Tôi sẽ không nói dối hay phủ nhận trải nghiệm của người đàn ông trên bằng cách nói rằng, hầu hết phụ nữ không quan tâm đến kích thước. Điều này sẽ có thể xúc phạm hoặc làm tổn thương anh ấy. Thực tế, kích thước rất quan trọng với nhiều người và nhân vật chính trong câu chuyện trên là một ví dụ cụ thể.

Nhưng tôi có thể nói, thực sự vẫn có nhiều người phụ nữ không quan tâm đến kích thước. Một số người thậm chí còn thích đàn ông có "phần dưới" nhỏ.

Điều này có thể đến từ nhiều lý do. Thứ nhất, "phần dưới" của phụ nữ thường có khoảng kích thước nhất định. Vì vậy, người đàn ông sở hữu "phần dưới" lớn có thể gây khó chịu hoặc đau đớn cho họ.

Thứ hai, một số phụ nữ không thích chuyện "thân mật". Do đó, người đàn ông có kích thước như thế nào không quá quan trọng với họ.

Thứ ba, nhiều đàn ông có "phần dưới" lớn khá ỉ lại vào nó, tự tin mình giỏi, trong khi thực tế lại khá "lười biếng". Việc này khiến cho "chuyện ấy" không đem lại trải nghiệm vui vẻ, thích thú cho phái đẹp.

Nên nhớ rằng, chúng ta không thể kiểm soát được kích thước của mình (trừ trường hợp làm các thủ thuật y tế tốn kém và phức tạp). Tuy nhiên, phái mạnh vẫn có thể cải thiện "chuyện ấy" bằng một số kỹ năng và dụng cụ khác.

Vì vậy, đừng bỏ cuộc trong việc hẹn hò với phụ nữ. Đừng biến mình trở thành kẻ cô độc hay gì đó tương tự. Thay vào đó, lần tới khi "thân mật", hãy luyện tập rồi sử dụng một số "tuyệt chiêu" khác để làm cô ấy thích thú.