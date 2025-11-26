Tôi tặng vợ đơn ly hôn làm quà sinh nhật, lý do khiến ai nghe cũng sốc

Tôi và Giang quen nhau khi cả hai còn là sinh viên đại học. Yêu nhau 3 năm, chúng tôi quyết định kết hôn. Thời điểm ấy, bạn bè xung quanh ai cũng bảo tôi là “chuột sa chĩnh gạo”, may mắn lắm mới cưới được gái Hà Nội, nhà giàu có về làm vợ.

Nói qua chút về gia cảnh, vợ tôi lớn lên ở Hà Nội, trong gia đình có điều kiện. Từ bé đến lớn, cô ấy chưa bao giờ phải chật vật chuyện tiền bạc. Bố mẹ vợ là công chức, về hưu rồi nhưng vẫn có việc để làm, không phụ thuộc vào con cháu.

Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn. Bố mẹ làm lao động chân tay, quen với lối sống làm đủ ăn, chỉ mong con cái nhanh lớn để đỡ đần lúc tuổi già. So với nhà vợ, gia đình tôi kém hơn hẳn, cả về kinh tế lẫn tư duy, nếp sống và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo ngại cho đến khi có sự xuất hiện của chị gái tôi trong căn nhà chật hẹp. Chị ấy gần 40 tuổi, vì chơi cờ bạc nên bị chồng ly thân, đuổi về nhà ngoại. Tính cách chị khó gần, quanh năm chỉ ở trong nhà và nhìn thế giới qua màn hình điện thoại.

Ngày chị gái tôi trở về, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng chính thức rơi vào cảnh hỗn loạn (Ảnh minh hoạ: TD).

Suốt khoảng thời gian sống chung một nhà, chị gái tôi thể hiện sự soi mói quá mức. Có những câu chuyện không liên quan đến mình, chị vẫn cố tìm cách bắt bẻ, thêm thắt đủ thứ để kể với người lớn trong nhà.

Bố mẹ chỉ có duy nhất một căn nhà. Khi vợ chồng tôi ngỏ ý muốn sơn sửa, dọn dẹp cho sạch sẽ, chị lại tỏ ra khó chịu, không bằng lòng, như thể sợ bố mẹ sẽ cho chúng tôi hết tài sản.

Con trai chị mới 10 tuổi nhưng lần nào sang thăm mẹ và ông bà cũng tìm cách bắt nạt con tôi. Nhiều lần xảy ra ngay trước mặt mà chị không một lời nhắc nhở, thậm chí còn trách ngược vợ chồng tôi.

Mẹ tôi không cần phân biệt đúng sai, cứ nghe đến tên Giang là sẽ gọi tôi về và nhắc nhở phải chỉnh đốn lại vợ. Tất nhiên, tôi không thể tiếp tay cho hành động đó và quan trọng là vợ tôi không sai. Cái sai lớn nhất thuộc về phía gia đình tôi.

Vì thương Giang, tôi nhiều lần đứng ra bảo vệ vợ. Nhưng chỉ im lặng được vài ngày, chị gái và mẹ tôi lại tiếp tục soi mói đời sống của hai vợ chồng. Nếu thấy tôi làm điều gì không vừa ý là sẽ đổ lỗi do vợ xúi giục và tác động đến bố để tạo thêm áp lực lên cô ấy.

Đỉnh điểm là tháng trước, chị tôi thản nhiên xin số điện thoại thông gia, gọi đến kể xấu vợ tôi. Trong lúc nóng giận, chị vô tình nói: “Cô chú mang Giang về mà dạy bảo cho đàng hoàng. Sống ở nhà chồng mà cứ xúi giục gây mất đoàn kết rồi tính toán chiếm hết căn nhà này thì không yên ổn với cháu đâu”.

Trước hành động khiếm nhã của chị, tôi cảm thấy xấu hổ với bố mẹ vợ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định viết đơn ly hôn vợ. Nghe thì buồn cười nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này để giải thoát cô ấy khỏi căn nhà “sóng gió” này.

Tôi chọn ly hôn chẳng phải vì hết yêu Giang. Đơn giản là tôi muốn cô ấy không còn phải chịu cảnh kìm hãm, bắt nạt và soi mói từ chị chồng.

Ngày đặt bút ký vào tờ giấy đó, Giang sẽ không còn chị chồng, mẹ chồng hay bố chồng. Về phần con cái, ông bà nhận thì chúng có ông bà nội, không thì mãi là con của vợ chồng tôi.

Chúng tôi chấm dứt mối quan hệ vợ chồng trên pháp lý nhưng thực tế là nhà chồng và con dâu “ly hôn” nhau. Đêm hôm đó, nằm ngủ bên cạnh vợ, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ sau ly hôn, “cuộc sống hôn nhân” của chúng tôi… mới thực sự bắt đầu.

Mấy hôm nay, tôi và Giang bàn bạc thuê lại một căn chung cư nhỏ để con cái có môi trường sống thoải mái hơn. Ngày đưa hai mẹ con rời khỏi ngôi nhà của bố mẹ, tôi vừa vui mừng, vừa day dứt, chẳng biết quyết định này có phải bất hiếu hay không?

Nếu gặp tình cảnh như tôi, đứng giữa gia đình và vợ con, mọi người sẽ chọn ai và xử lý tình huống như thế nào cho yên ổn? Liệu quyết định ly hôn này của tôi có đúng không?