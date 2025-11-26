Vợ bắt "nhịn ân ái" vì lý do độc lạ, tôi phát điên đòi đưa đi bác sĩ

Vợ chồng tôi kết hôn được hai năm và đang trong thời gian kế hoạch chưa có em bé. Tôi chưa từng nghĩ chuyện riêng tư của vợ chồng lại khiến tôi trở nên bế tắc như vậy.

Vợ tôi là người kỹ tính, cẩn thận, nhất là đối với những chuyện liên quan tới sức khỏe. Từ ngày theo hội nhóm "Ăn sạch, sống khoẻ", bữa cơm nhà tôi bất đắc dĩ trở thành "đồ thí nghiệm" của cô ấy.

Cô ấy hạn chế đủ thứ. Từng món được cân đo đúng đến từng tí một, sao cho vừa vặn lượng calo (năng lượng trong thực phẩm) mà vợ đưa ra.

Thời gian đầu, tôi cực kỳ vất vả với chế độ ăn uống này. Nhiều hôm ăn xong, bụng tôi vẫn như trống trơn. Nhưng vì chiều vợ, tôi luôn cố gắng ăn theo chế độ, dù sau đó tôi phải lén ra ngoài ăn thêm cho thỏa cơn thèm.

Tóm lại, tôi không phản đối việc vợ tìm hiểu kiến thức trên mạng. Nhưng càng ngày, tôi thấy vợ càng sa đà vào những thông tin chưa được kiểm chứng. Tôi góp ý nhiều lần thì chỉ nhận về ánh mắt kiểu "Anh thì biết gì?" từ vợ.

Vợ đưa ra quy định trong chuyện “ân ái” khiến tôi bối rối (Ảnh minh họa: Knet).

Cho tới một ngày, vợ đưa ra quy định oái oăm khiến tôi sững sờ: Mỗi tháng vợ chồng chỉ được "thân mật" một lần.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ vợ bị căng thẳng công việc nên không muốn làm chuyện đó. Thế nên, tôi chỉ cười rồi đồng ý cho qua chuyện. Nhưng khi thấy vợ khoanh tròn đánh dấu "ngày ân ái" của hai vợ chồng, tôi dần tin lời cô ấy nói là nghiêm túc.

Tôi chắc chắn rằng, tình cảm bấy lâu của chúng tôi không có vấn đề để cô ấy phải "cự tuyệt" chuyện giường chiếu. Vì vậy, tôi cố hỏi dò lý do.

Câu trả lời của vợ khiến tôi sốc hơn nữa. Vợ nói: "Bác sĩ trong nhóm "Sống lành" bảo cần hạn chế sinh hoạt vợ chồng để giữ gìn khí huyết, duy trì năng lượng, giúp cả hai khỏe mạnh hơn".

Tôi nghe vợ nói mà cảm thấy hoang mang. Tôi chưa từng đọc hay nghe qua điều này ở bất cứ đâu. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trao đổi nhẹ nhàng với vợ: "Em ơi, đời sống vợ chồng không thể dựa theo một công thức chung. Mỗi cặp đôi có một nhịp độ riêng. Quan hệ điều độ thì mới tốt, chứ không có chuyện "một lần một tháng" là chuẩn khoa học đâu em".

Vợ tôi gạt phắt lời tôi nói, một mực cho rằng, tôi không hiểu gì về sức khỏe nam giới.

Những ngày sau đó, chuyện riêng tế nhị của vợ chồng tôi trở thành chủ đề nhạy cảm đến mức tôi không dám nhắc đến. Mỗi khi tôi chủ động gần gũi, vợ đều nói ngay: "Chưa tới lịch, anh kiêng đi để cho vợ chồng mình khỏe mạnh".

Khỏe mạnh chưa thấy đâu, tôi chỉ thấy mình rơi vào trạng thái bức bối đến nỗi không thể giải tỏa. Tôi cảm giác mình như đang xin phép sếp, chứ không phải thể hiện tình cảm với vợ.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tối hôm trước, đến ngày đã định, tôi tắm rửa thơm tho, xịt chút nước hoa thường dùng cho dịp đặc biệt. Nằm cạnh vợ, lòng tôi hồi hộp y như "chờ điểm thi đại học". Ấy vậy mà vợ nhìn tôi đúng 3 giây rồi lạnh lùng từ chối tôi.

"Lại gì nữa đây? Thầy trên mạng lại bảo em làm gì?", tôi bực mình gắt lên với vợ. Dường như vợ không hiểu, cô ấy tiếp tục giảng giải cho tôi: "Em thấy anh có vẻ xanh xao.

Em nghe mọi người nói đó là dấu hiệu đầu tiên của việc hao tổn nguyên khí. Chắc là vợ chồng mình giảm xuống hai tháng một lần để bảo vệ sức khỏe được không anh?".

Tôi nghe mà không biết nên cười hay nên khóc nữa. Tôi quát vợ: "Anh xanh xao là bị em dọa, chứ không phải do hao tổn nguyên khí gì đó đâu. Em bỏ ngay cái trò vớ vẩn này đi. Nếu không, anh sẽ đưa em đi viện đấy". Nói xong, tôi bỏ ra phòng khách trước ánh mắt "vô tội" của vợ.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, tôi đột nhiên thấy lo lắng. Không phải vì chuyện "một tháng một lần", mà vì cách vợ đang bị dẫn dắt bởi những nội dung độc hại.

Hôm sau, tôi đề nghị hai vợ chồng đi khám sức khỏe định kỳ, mục đích là nhờ bác sĩ tư vấn trực tiếp để vợ hiểu. Nhưng vợ bảo ngay: "Bác sĩ Tây y không hiểu gì về dưỡng sinh đâu anh. Họ chỉ cổ súy cho lối sống hưởng thụ thôi". Nghe câu đó, tôi biết mình thất bại hoàn toàn, không thể nói với vợ bằng lý lẽ được nữa.

Hiện tại, tôi rất bế tắc, không chỉ vì chuyện tế nhị vợ chồng, mà vì nỗi lo lớn hơn: Vợ đang bị dẫn dắt đến mụ mị đầu óc. Tôi lo mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Có khi, tôi mất cả vợ, cả tiền "cũng nên.

Ai đã gặp phải tình huống này có thể cho tôi cách giải quyết được không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Trang Vũ