Đọc trộm tin nhắn của bạn trai với ChatGPT, tôi phát hiện bí mật gây sốc

Thường khi một người tìm đến ChatGPT (một chatbot dạng mô hình trí tuệ nhân tạo - AI), họ sẽ nhờ trợ lý ảo này tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc hay hỗ trợ công việc một cách nhanh chóng. Bạn trai tôi thì khác. Anh ấy sử dụng ChatGPT để làm một việc riêng tư hơn.

Bạn trai tôi đang làm trong lĩnh vực về cung cấp nội dung, cần thu thập và nghiên cứu nhiều thông tin. Do vậy, anh ấy thường xuyên sử dụng ChatGPT trong quá trình làm việc.

Gần đây, anh ấy nhận thêm một số công việc bên ngoài nên khá bận rộn, hay làm việc khuya. Có hôm, tôi bắt gặp anh ngủ gục trên bàn trong lúc làm việc. Tôi liền gọi anh dậy để về phòng nghỉ ngơi cho thoải mái. Vô tình, tôi thấy màn hình máy tính hiện cuộc trò chuyện khá dài của anh.

Thoạt nhìn, tôi nghĩ đây là cuộc hội thoại thông thường. Nhưng nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện anh "tâm sự" với ChatGPT về chuyện tình của chúng tôi.

Tôi (26 tuổi) và bạn trai (29 tuổi) quen nhau được 3 năm, đã ra mắt gia đình hai bên. Mẹ tôi mất được 10 năm, bố cưới vợ mới đã lâu nên tôi sống một mình.

Tôi ngỡ ngàng khi đọc tin nhắn của bạn trai với trợ lý ảo (Ảnh minh họa: iStock).

Bố mẹ anh vài lần giục giã chuyện kết hôn. Tôi muốn sang năm tổ chức đám cưới nhưng vẫn chưa thấy người yêu ngỏ lời cầu hôn hay có tinh thần sẵn sàng. Thì ra có cả nguyên nhân đằng sau sự chần chừ của anh.

Tôi phát hiện bạn trai đã than thở với ChatGPT về mối quan hệ tình cảm này. Theo lời anh, tôi là cô bạn gái với tính cách trẻ con, hay nói những câu ngốc nghếch, thiếu trải nghiệm và chưa tinh tế trong chuyện lễ nghĩa gia đình.

Vì sống tự lập từ lâu, tôi không biết nhiều về lễ nghi trong gia đình, không được tư vấn nên mang theo hay làm gì khi đến nhà bạn trai. Hàng ngày, bạn trai làm việc vất vả nên tôi muốn giảm bớt căng thẳng cho anh bằng những trò đùa "vô tri" của mình.

Dù yêu nhau lâu, chúng tôi chưa từng "thân mật" với nhau. Tôi không phải bạn gái đầu tiên của anh nhưng anh là tình đầu của tôi. Tôi thuộc tuýp người truyền thống, muốn gìn giữ bản thân đến khi kết hôn.

Có lúc, anh còn dùng trợ lý ảo trả lời tin nhắn của tôi vì không có hứng. Tôi cũng không thể ngờ sự vô tư của mình có thể trở thành nhược điểm, khiến bạn trai dần lạnh nhạt với mình.

Nhưng những điều ấy chưa làm tôi ngỡ ngàng bằng việc anh muốn dừng lại, nhờ trợ lý ảo soạn sẵn lời chia tay và tập dượt nhiều lần cho việc này. Thay vì trực tiếp nói về vấn đề đó, anh chọn lên kế hoạch chia tay trong bí mật. Nhờ vậy, tôi nhận ra anh đã vượt qua mối tình 3 năm ngay cả trước khi chia tay.

Ngay hôm sau, tôi và người yêu có cuộc trò chuyện nghiêm túc. Anh liền thừa nhận mong muốn kết thúc mối tình này. Đặc biệt hơn, anh thông báo đã có con với một cô gái khác, thú vị và có nhiều trải nghiệm hơn, dù mới quen vài tháng.

Lúc này, lời thú nhận của anh thực sự khiến tôi sốc, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi luôn tin tưởng bạn trai nên không nghi ngờ, cũng chẳng nhận ra sự thay đổi của anh.

Tôi không chần chừ gì mà chia tay người đàn ông gian dối ấy ngay tức khắc. Anh luôn chê bai tôi trẻ con, thiếu trải nghiệm. Nhưng mặt khác, anh là người hèn nhát, dối trá khi không dám đối diện với tôi, lén lút qua lại với cô gái khác.

Tình đầu kết thúc không như mong muốn, tôi cũng không tiếc nuối. Tôi chỉ đau lòng vì đã yêu mù quáng, đặt niềm tin sai chỗ. Liệu rằng, tôi có thể trao lòng tin của mình cho người nào khác hay không?