3 tháng yêu anh ngập tràn quà cáp, tôi vẫn vội vã "bỏ của chạy lấy người"

Tôi 24 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Chúng tôi quen nhau hồi đầu hè, trong một buổi tiệc sinh nhật bạn chung. Ấn tượng đầu tiên về anh là sự ga lăng, từ việc gắp đồ ăn, rót nước cho mọi người đến lúc tiễn tôi ra cổng, anh đều làm rất tự nhiên.

Sau hôm đó, anh chủ động xin số, nhắn tin rồi mỗi tối đều gọi điện chúc tôi ngủ ngon. Chưa đầy một tháng, tôi gật đầu đồng ý hẹn hò. Một phần vì thấy anh quan tâm chu đáo, phần khác vì nghĩ rằng anh nghiêm túc, chín chắn hơn những người tôi từng gặp.

Trong suốt 3 tháng yêu nhau, tuần nào, anh cũng tặng tôi quà. Hết quần áo, nhẫn bạc, lắc tay đến cốc đôi, thậm chí cả ốp điện thoại, kính râm. Trung bình một tuần một món, nhiều đến mức tôi vừa bất ngờ, vừa ái ngại. Do đó, tôi cũng tự bỏ tiền ra mua đồ đáp lại, cho tình cảm thêm phần cân bằng.

Thế nhưng, linh cảm mách bảo có gì đó không ổn. Anh hào phóng quá, mà với mức lương của anh, liệu có kham nổi? Tò mò, tôi lén tìm hiểu về người yêu cũ của anh. Và rồi cú sốc bắt đầu từ đây.

Yêu 3 tháng, quà chất đầy. Đến khi biết sự thật, tôi chỉ muốn bỏ chạy (Ảnh minh hoạ: TD).

Trên mạng xã hội, tôi bắt gặp tấm ảnh người yêu cũ của anh chia sẻ cách đây không lâu. Chiếc cốc đôi chị ấy đăng giống y hệt chiếc anh từng tặng tôi.

Bộ váy chị mặc đi du lịch cùng anh giờ lại nằm trong túi quà anh mang đến cho tôi. Thậm chí, chiếc lắc bạc lúc tặng chị còn có hộp tử tế, đến lượt tôi thì chỉ trơ trọi mỗi chiếc vòng.

Cái ốp điện thoại trong bộ 5 cái, chị ấy dùng 3 cái, hai cái còn lại bỗng “biến hình” thành quà mới cho tôi. Đỉnh điểm là cặp kính râm từng thấy anh tặng chị ấy, giờ lại ung dung trao lại cho tôi với lời nhắn: “Anh mới mua, hợp em lắm”.

Tôi sững người. Quà đã tặng người ta giờ lại đòi về rồi biến thành “tấm lòng” cho người mới, thế thì tình cảm này thực sự đáng giá bao nhiêu?

Không chịu nổi, tôi hỏi thẳng. Anh chẳng hề chối cãi, chỉ nhún vai: “Thì đồ mới mua, mới dùng, có sao đâu?”.

Hóa ra, sau khi bị chị gái kia "cắm sừng", anh tức giận đòi lại quà từ người cũ. Nhưng đòi về đâu có nghĩa là phải dùng lại để tặng cho bạn gái mới rồi còn dối trá bảo là “mới mua”.

Nghe anh giải thích, tôi bỗng lạnh sống lưng. Tôi chợt tưởng tượng nếu mai này chẳng may chúng tôi chia tay, có khi những món quà tôi từng nhận cũng sẽ bị đòi lại rồi… được “tái chế” cho một cô gái khác.

Thế là tôi gom hết đồ, trả lại anh ngay trong một buổi chiều. Vừa trả, tôi vừa nói: “Anh giữ lại, biết đâu sau này còn có dịp tặng… người kế tiếp”. Nói xong, tôi bước đi. Thú thật, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế.

Yêu nhau, quà cáp chỉ là thứ đi kèm. Điều quan trọng hơn là sự chân thành. Anh không sai khi tiếc của nhưng anh sai khi biến tôi thành “người thay thế” cho những kỷ niệm đã qua.

May quá, tôi đã chạy nhanh còn kịp. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu, tình yêu không thể xây dựng trên những món quà tái chế, càng không thể nuôi dưỡng bằng sự dối trá.