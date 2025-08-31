Giỏi giang tự mua nhà trước cưới, tôi không ngờ bị bạn trai "phán" một câu

Tôi năm nay 31 tuổi, bạn trai tôi 30 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm và dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.

Nói về tính cách, chúng tôi khá trái ngược nhau. Tính tôi hướng ngoại, ham vui, đam mê kiếm tiền. Có lẽ, vì lớn lên trong gia đình buôn bán, từ nhỏ, tôi đã quen với việc bán hàng nên tôi sớm làm quen với tiền bạc và chuyện làm ăn.

Ở tuổi 31, cùng sự hỗ trợ của gia đình và nỗ lực của bản thân cộng một chút may mắn, tôi đã có một khoản tiết kiệm kha khá nhờ “lướt sóng” bất động sản vài năm trước cùng một mảnh đất ở ngoại thành.

Còn bạn trai tôi, theo như anh nói, thu nhập hơn 20 triệu đồng nhưng chỉ đủ chi tiêu, thỉnh thoảng gửi về quê cho bố mẹ một ít. Gần chục năm đi làm, anh chưa để dành được đồng nào. Anh hy vọng có vợ rồi, vợ sẽ giúp anh quản lý chuyện tiền bạc.

Yêu nhau gần hai năm, tôi nhận thấy, anh là kiểu người thích ổn định, nói đúng hơn là an phận. Anh thích nội trợ, chịu khó làm việc nhà. Ước mơ của anh là hai vợ chồng có thu nhập ổn định, cuộc sống không quá chật vật, khổ sở, gia đình vui vẻ bên nhau.

Bạn trai khó chịu khi cho rằng, tôi muốn để tài sản riêng trước hôn nhân (Ảnh minh họa: iStock).

Anh có vẻ là mẫu đàn ông của gia đình, không phải kiểu đàn ông tôi thích là mạnh mẽ, có chí, biết lăn lộn kiếm tiền. Nhưng suy nghĩ kỹ, tôi thấy anh cũng hiền lành, biết lo toan.

Vả lại, trong nhà chỉ cần một người ham kiếm tiền là đủ, người còn lại chăm lo cho gia đình. Vậy nên, tôi đã đồng ý để anh dẫn bố mẹ đến nhà mình chơi, bàn chuyện cưới xin vào cuối năm tới.

Tháng trước, chị đồng nghiệp muốn thay đổi môi trường sống. Chị muốn bán căn hộ chung cư đang ở để mua nhà liền kề. Tôi đã đến nhà chị chơi, căn hộ có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp rất đẹp. Chị hỏi tôi sắp lấy chồng có ý định mua nhà không, chị sẽ để lại với giá thấp hơn thị trường.

Hiện tại, cả tôi và bạn trai đều thuê trọ. Nếu kết hôn, tôi cũng muốn có một ngôi nhà ở cho thoải mái, sau này còn sinh con đẻ cái. Mua một căn hộ không khó nhưng đúng căn hộ như mình thích, lại gần cơ quan mình làm việc thì đây chính là cơ hội.

Tôi biết bạn trai không có tiền vì chính anh đã nói như vậy nên tôi dự định bán mảnh đất ở ngoại thành, cộng thêm số tiền tiết kiệm để mua nhà, còn một ít sẽ đầu tư khi có cơ hội. Thế nhưng, khi tôi nói kế hoạch mua nhà cho bạn trai nghe, anh ấy bỗng có thái độ rất khó chịu.

Anh ấy nói, chúng tôi sắp kết hôn, tại sao không đợi kết hôn xong hãy mua mà phải gấp gáp như vậy? Anh cho rằng, tôi muốn mua nhà trước khi cưới để cái nhà ấy thành tài sản trước hôn nhân, không liên quan đến anh sau này.

Tôi rất bất ngờ trước suy nghĩ này của bạn trai nhưng vẫn hỏi anh: "Vậy đợi cưới xong, anh lấy tiền đâu để góp chung cùng mua nhà?". Anh trả lời, bố mẹ đã hứa chia cho anh một phần đất ở quê. Nếu anh không có ý định về quê thì sẽ bán suất đất đó để thêm vào mua nhà ở thành phố.

Tôi nói với anh ấy, chị đồng nghiệp đang muốn bán gấp để đủ tiền mua nhà mới. Tôi cũng thích căn hộ ấy và không muốn để lỡ.

Nếu đợi cưới xong, lại đợi anh bán đất ở quê mới mua thì e rằng tới lúc đó, chúng tôi phải tìm mua nhà khác. Hơn nữa, đất ở quê bố mẹ nói chia cho anh cũng mới chỉ là nói suông, chưa biết tới bao giờ mới chia thật.

Tôi tự bỏ tiền mua nhà nhưng cưới nhau rồi, đó vẫn là nhà của hai vợ chồng. Tôi không suy nghĩ gì về việc anh không góp tiền. Còn tình huống xấu nhất là ly hôn như anh đang lo lắng, dĩ nhiên căn nhà do tôi mua, đứng tên tôi thì phải thuộc tài sản riêng của tôi.

Nói đi nói lại, bạn trai vẫn không hài lòng về việc tôi muốn tự mua nhà. Anh muốn cưới xong tạm thời cứ đi ở trọ, sau này mua cũng được, cần gì cứ phải là căn hộ ấy.

Anh cho rằng, tôi đang kiếm cớ sử dụng hết tiền của tôi trước khi cưới để không liên quan gì đến anh sau này. Và anh giận tôi, cho rằng tôi ích kỷ, tính toán, thực dụng.

Chúng tôi chưa cưới, anh đã muốn kiểm soát tiền bạc của tôi. Anh muốn tôi để số tiền riêng đó để lo cho tổ ấm sau này nhưng anh lại chưa có một xu nào cả.

Tôi vốn thấy bạn trai tôi “cũng được”, không ưu tú nhưng khá nhiều ưu điểm. Nhưng sau chuyện này, bỗng dưng tôi thấy lấn cấn, không biết mình có nên suy nghĩ lại chuyện tiến tới hôn nhân hay không?

Cuối cùng là tôi tính toán, hay là anh tính toán?