Ly hôn đã 6 năm, mẹ chồng cũ bỗng tìm tôi nhờ một chuyện lạ lùng

Ngày cầm trên tay tờ quyết định công nhận thuận tình ly hôn, tôi ngồi gục ở bậc thềm tòa án, khóc suốt hơn nửa tiếng mới ngừng. Ai đi qua cũng nhìn, tôi mặc kệ. Khóc cho thỏa nỗi lòng khi thoát khỏi cuộc hôn nhân tù ngục, khóc vì mừng khi tôi và con gái đã được tự do.

Lấy nhau vỏn vẹn 4 năm nhưng Khôi - chồng cũ của tôi - ngoại tình không dưới chục lần. Ngay hôm tổ chức đám cưới, “em gái mưa” của anh ta còn nhắn tin chọc tức tôi, rằng chung chồng thế có thấy thích không?

9 tháng mang bầu, tôi ôm bụng đi bắt quả tang chồng cũ với gái lạ liên tục. Lần nào, anh ta cũng xin lỗi, cũng thề thốt thay đổi. Nhưng được vài hôm, anh ta lại ngựa quen đường cũ.

Ngày tôi đi đẻ, chính anh trai tôi trông thấy Khôi đi mua dây chuyền tặng người khác. Buổi sáng, anh ta đóng vai người chồng, người cha mẫu mực trong viện. Buổi chiều, anh ta lấy cớ về nhà tắm rửa nhưng sự thật là lén lút ra ngoài hẹn hò với em gái nào đó quen qua mạng.

Đến tận lúc con gái 3 tuổi, Khôi vẫn chưa một lần thức đêm bế con hoặc vào viện chăm con ốm. Hở cái là anh ta dắt xe ra đường, ngồi cà phê hoặc đi nhà nghỉ với gái lạ. Dần dần, tôi mệt mỏi đến mức chẳng buồn ghen nữa. Tôi cứ im lặng nuôi con rồi nộp đơn ly hôn đơn phương ra tòa.

Mẹ chồng cũ tìm tôi để nhờ nuôi hộ đứa cháu nội ngoài giá thú (Ảnh minh họa: Sohu).

Nhà chồng cũng thờ ơ, không quan tâm đến mẹ con tôi, khiến tôi quyết tâm thoát khỏi cuộc hôn nhân kinh khủng đó. Bố mẹ chồng tôi biết con trai có tính lăng nhăng nhưng thay vì khuyên bảo, họ giả vờ mù câm điếc.

Chính tai tôi còn nghe thấy mẹ chồng nói chuyện với chị chồng, bảo rằng “đàn ông có quan hệ ngoài luồng là chuyện bình thường chẳng có gì lạ”. Tôi ôm bụng bầu đi bắt gian, chị chồng còn lên mạng chê chỉ có đàn bà kém cỏi mới khiến chồng ngoại tình.

Tồi nhất là việc bố Khôi trọng nam khinh nữ. Thấy con dâu không sinh được cháu trai, ông lạnh nhạt với tôi từ lúc đẻ đến lúc ly dị. Tòa xử mỗi tháng Khôi phải chu cấp 4 triệu đồng nuôi con, bố anh ta nghe xong liền phản đối kịch liệt, nhất quyết không đưa xu nào vì cho rằng, tôi “bòn rút” của nhà họ.

Thế là suốt 6 năm qua, tôi chưa từng nhận một đồng nào từ gia đình chồng cũ. Họ coi mẹ con tôi như chết rồi, không hề có một lời hỏi thăm. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó bởi cuộc sống của mẹ con tôi hiện tại rất tốt. Có nhà riêng nho nhỏ, có ô tô riêng, tiền bạc cũng không thiếu.

Nhịp sống hiện tại của tôi rất đơn giản, chỉ xoay quanh công việc và những người thân thiết với mình. Tôi đã nghĩ cứ như này mãi cũng tốt. Cho đến khi mẹ chồng cũ đột ngột xuất hiện, làm xáo trộn sự bình yên của tôi.

Chiều hôm qua, khi tôi đang nấu cơm, điện thoại bỗng đổ chuông không ngừng. Thấy số lạ nên tôi tắt đi. Chuông vẫn réo liên hồi, tôi đành bỏ dở việc để nghe. Giọng mẹ chồng cũ vang lên làm tôi hơi giật mình.

Sau vài câu chào hỏi đon đả, mẹ Khôi hỏi tôi có rảnh không để hẹn gặp cà phê. Tôi từ chối lời mời hẹn, thế là bà vào thẳng vấn đề luôn.

Bà kể tóm tắt rằng, Khôi đã có con riêng với người phụ nữ khác. Đứa bé năm nay hai tuổi, vốn dĩ ở cùng người mẹ. Mấy ngày trước, đùng cái cô gái đó đem con lên thành phố trả cho nhà Khôi rồi bỏ về quê để... cưới người khác.

Tôi nghe chuyện mà lùng bùng cả lỗ tai. Chồng cũ quen thói phong lưu, đến giờ vẫn không bỏ thói xấu. Tôi hỏi mẹ Khôi rằng, việc nhà họ thì liên quan gì đến mình? Bà liền nói mấy câu khiến tôi choáng váng.

“Nghe nói giờ con giàu có, nhà riêng, ô tô đủ cả rồi đúng không? Cho mẹ gửi nhờ đứa bé kia, con nuôi hộ Khôi nhé. Dù gì cũng từng là vợ chồng nhiều năm, Khôi còn sự nghiệp phía trước nữa. Con giúp mẹ nuôi đứa bé, mỗi tháng mẹ gửi 3 triệu đồng”.

Mọi người biết nực cười nhất là gì không? Mẹ chồng cũ quý báu của tôi hồ hởi bảo rằng, 3 triệu đồng ấy bao gồm cả tiền chu cấp cho con gái tôi nữa. Bao năm ngó lơ mẹ con tôi, giờ ném 3 triệu đồng ra như thể to tát lắm.

Tôi ngạc nhiên, chẳng hiểu mẹ Khôi nghĩ gì mà dám đề nghị tôi nuôi cháu hộ, lại còn là một đứa trẻ xa lạ. Họ nghĩ tôi rảnh lắm sao? Mất cả đêm suy nghĩ, tôi vẫn chưa hiểu tại sao mẹ chồng cũ có thể nghĩ ra chuyện đó được?

Dĩ nhiên là tôi cúp máy từ chối thẳng thừng. Chặn số mẹ Khôi, bà lại dùng số khác nhắn tin khủng bố tinh thần tôi, chửi bới xúc phạm, còn dọa nếu không nuôi hộ sẽ đòi lại cháu gái. Trần đời có ai vô lý vậy không cơ chứ?

Tôi nên giải quyết thế nào cho triệt để đây?