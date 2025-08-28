Nhìn hai cô bạn thân có cuộc đời trái ngược, tôi sợ hãi không dám lấy chồng

Hôm nay mưa bão, tiện rảnh rang tôi ngồi ngẫm sự đời. Tôi 32 tuổi, từng yêu, từng thất tình và hiện "độc toàn thân". Người ta gọi tôi là gái ế nhưng tôi không buồn. Tôi còn đang có xu hướng giữ cho bản thân ế đến tận cuối đời đây.

Chuyện là nhìn vào hôn nhân của mọi người xung quanh, tự dưng tôi chẳng còn chút hứng thú nào để yêu và cưới. Hay là cứ yêu chỉ để yêu thôi nhỉ? Như hai cô bạn thân học chung cấp 3 với tôi chẳng hạn, họ chính là ví dụ khiến tôi thắc mắc hoài mà không tìm được câu trả lời.

Cô bạn thứ nhất: Xinh, ngoan, học giỏi, thông minh, ra trường lấy chồng luôn nhưng vẫn không ngừng phát triển sự nghiệp. Cô bạn thứ hai: Tính tình đơn giản, không có nhu cầu phấn đấu, học hết cấp 3 vào làm văn phòng cho công ty của người cậu ruột cho đến tận bây giờ.

Nhìn vào hai người bạn thân, tôi không biết nên sống như thế nào? (Ảnh minh hoạ: iStock).

Vấn đề là cho đến bây giờ, nhìn cuộc sống của hai người bạn, tôi bị hoang mang không biết cuộc đời này có thực sự tuân theo logic cơ bản nào không? Bạn thứ nhất rõ ràng có nền tảng cá nhân thuộc hệ "đỉnh của chóp" giờ lại vất vả với chồng con.

Bạn ấy yêu đương say mê cậu bạn trai học cùng đại học, giỏi đàn ca, nhan sắc phong lưu, tài tử. Họ thuận lợi lấy nhau, là cặp đầu tiên của lớp cưới sớm, con cái đuề huề nhưng anh chồng thì đáng thất vọng.

Trong khi cuộc sống ngoài kia không ngừng vận động, cô bạn của tôi có mức lương tính bằng 5 lần mức lương cơ bản của một người lao động bình thường. Còn chồng của bạn vẫn sáng cắp cặp đi tối cắp về, một tháng êm ả nhận 10 triệu đồng.

Chồng không đóng góp tiền cùng vợ nuôi con, không ngại thừa nhận: "Vợ anh lo được tất". Bạn tôi mang tiếng là phụ nữ nhưng chính xác là trụ cột gồng gánh cả gia đình. Lúc nào, tôi cũng thấy bạn vội vàng, không việc nọ cũng việc kia. Hẹn gặp nhau, bạn chỉ nhanh chóng về vì có việc.

Tôi thấy bạn tôi vất vả, ngồi một chút không tranh thủ điều hành công việc thì cũng điều hành xe ôm đến đón đưa con đi học. Buồn cười nhất là tôi thấy bạn còn gọi cho chồng nhắc chơi điện tử ít thôi, kẻo con cái lấy đó làm gương xấu, khó dạy bảo chúng.

Hỏi ra, anh chồng chẳng chịu phấn đấu gì, tới giờ vẫn ngồi ở văn phòng, vị trí nhân viên, công việc nhàn đến mức chơi điện tử thành thần. Thi thoảng, anh chồng vẫn tham gia hát hò văn nghệ cho cơ quan theo đúng sở trường ngày xưa, còn lương tháng thì thôi chả buồn nói.

Anh chồng vô dạng, rất chịu khó giao lưu bia rượu nhưng đưa đi giao tiếp ngoại giao thì chịu. Vợ nhắc nhở thì bao biện: "Anh nhún xuống để em tỏa sáng. Anh không kém cỏi thì sao thể hiện được em giỏi giang?

Một rừng không nên có hai hổ, một nhà không nên tồn tại hai bộ não thông minh. Nếu không có người chịu nhường thì cuộc sống khác gì đấu trí?".

Đó là câu chuyện của bạn thứ nhất. Còn bạn thứ hai thì ngược lại. Cô ấy học không giỏi, chẳng có điểm nào xuất chúng, thậm chí còn lười nhác theo đúng nghĩa đen. Bạn yêu muộn, cưới muộn, tính tình giản đơn, vô lo vô nghĩ.

Bạn sinh được đứa con gái năm nay lên 3 tuổi, chồng cưng như hoa, chiều như công chúa. Chồng bạn làm ăn kinh doanh, tháo vát, buôn bán nhanh nhạy, đối nhân xử thế khỏi chê. Đến tôi là dạng "gái già gái ế" nổi tiếng kỹ tính nhưng phải thừa nhận nể nang anh chồng của cô bạn thứ hai.

Từ câu chuyện về hai cô bạn thân, nhìn lại mình, tôi thấy bản thân có hình thức không tệ, học hành cố gắng, công việc tốt, nội tâm sâu, yêu đương chung thủy. Nhưng tôi bị người yêu 5 năm phản bội. Tất nhiên, giờ anh ta là người yêu cũ, còn tôi ở trạng thái độc thân, không có nhu cầu kết hôn.

Theo như chiêm nghiệm ở trên, có vẻ phụ nữ nhiều ưu điểm lại thành cản trở. Nghịch lý ở chỗ, phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi lại hay phải đi kèm với người chồng chẳng ra sao và ngược lại. Không nhẽ xinh đẹp, giỏi giang là sai? Có phải tạo hóa cố tình nhúng tay vào tạo ra luật bù trừ hay không?

Có khi nào tôi cứ nên sống như cô bạn thứ hai nhỉ? Chứ mải mê nâng cấp bản thân cho lắm rồi khéo vớ phải chồng ẩm ương. Cái câu "Gió tầng nào gặp mây tầng đó" chắc chẳng đến lượt mình.

Đúng là lấy chồng không khác gì đi chơi xổ số, thông minh, xinh đẹp cũng chẳng bằng gặp may. Tôi cũng mong có ai đó nói tôi sai thì tốt.