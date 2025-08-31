Phát hiện chồng vô sinh sau 3 năm cưới, tôi còn chưa sốc bằng sự thật này

Tôi và chồng kết hôn sau gần một năm yêu đương. Không quá lãng mạn, cũng chẳng ồn ào nhưng tôi nghĩ mình tìm được người đàn ông chín chắn, biết quan tâm và đủ trách nhiệm để làm chồng, làm cha. Ngày ấy, ai cũng bảo tôi may mắn vì lấy được anh, một người hiền lành, ít nói, điềm đạm.

Thế nhưng 3 năm trôi qua, cuộc hôn nhân tưởng êm đềm ấy lại phủ lên tôi nỗi ám ảnh mà chắc đến cuối đời này, tôi cũng không thể nào quên.

Chúng tôi "thả tự nhiên" từ những ngày đầu cưới nhau nhưng mãi chẳng thấy tin vui. Ban đầu, tôi tự an ủi: "Có lẽ do duyên chưa tới".

Thời gian trôi qua, những lần trông ánh mắt dò xét của họ hàng, những lời ra tiếng vào từ hàng xóm, lòng tôi bắt đầu nặng trĩu. Tôi đi khám, kết quả hoàn toàn bình thường. Chồng tôi đùn đẩy mãi mới chịu làm xét nghiệm.

Ngày bác sĩ cầm kết quả, tôi chết lặng: Chồng tôi bị vô sinh thứ phát. Nói cách khác, trước đây, anh hoàn toàn bình thường nhưng vì một nguyên nhân nào đó, khả năng sinh sản giờ đây không còn.

3 năm qua, hôn nhân của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ (Ảnh minh hoạ: Knet).

Tối đó, khi tôi gặng hỏi, anh im lặng rất lâu rồi bất ngờ thú nhận. Hóa ra, khi còn là sinh viên, anh từng làm bạn gái mang thai. Không chỉ một mà tận hai lần với hai người khác nhau.

Lý do đưa ra chỉ xoay quanh chuyện "chưa có điều kiện nuôi", "bố mẹ không cho", "sợ ảnh hưởng tương lai"... Và anh đã ép họ phải phá thai.

Tôi sững sờ, toàn thân như tê dại. Trong mắt tôi, sinh linh bé bỏng nào cũng có quyền được sống. Vậy mà người đàn ông tôi gọi là chồng lại từng tước đi hai mầm sống non nớt, chỉ để bảo vệ cho con đường của mình.

Anh ngồi đó cúi mặt, thở dài: "Có lẽ đây là quả báo". Nhưng điều khiến tôi đau hơn cả chính là sự ích kỷ. Anh chỉ nghĩ đến nhân quả của bản thân, mà quên mất nỗi đau đang giày xéo tôi, người phụ nữ bên cạnh anh.

Tôi đã nghĩ, giá như anh nói thật ngay từ đầu, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ lấy anh. Tôi không muốn đời mình ràng buộc với một người có thể lạnh lùng đến thế. Nhưng giờ đây, nếu dừng lại, tôi sẽ trở thành người đàn bà lỡ dở sau cuộc hôn nhân chưa tròn 3 năm.

Tôi âm thầm chịu đựng, dằn vặt giữa việc rời đi hay tiếp tục. Mọi thứ tưởng đã dừng lại ở đó cho đến ngày định mệnh tôi gặp lại người chị họ xa, người tôi vẫn hay coi như chị em ruột.

Chị từng là người gần gũi nhất với tôi thời thiếu nữ. Sau khi tôi lấy chồng, cả hai ít liên lạc. Hôm ấy, trong một lần về thăm quê, chị bất ngờ trải lòng về quãng thời sinh viên nhiều biến cố.

Chị kể, chị từng yêu một người và bị chính anh ta ép bỏ đứa con đầu đời. Chị khóc nghẹn, bảo đó là vết thương cả đời không lành. Lời chị như từng nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi run rẩy hỏi thêm, gương mặt, dáng vóc, chi tiết chị kể…, tất cả đều trùng khớp.

Tôi chết lặng nhận ra, một trong hai cô gái năm xưa mà chồng tôi ép bỏ thai chính là người chị họ xa của mình. Khoảnh khắc ấy, tôi vừa thương chị, vừa thấy mình bị phản bội thêm lần nữa.

Tại sao chồng lại có thể giấu tôi điều tàn nhẫn ấy để tôi sống trong một mớ quan hệ chằng chịt, đau đớn đến vậy?

Ngày tôi đối diện chồng, anh không phủ nhận. Anh chỉ quỳ xuống, khóc như một đứa trẻ, xin tha thứ. Anh bảo những năm qua, anh luôn day dứt nhưng không đủ can đảm nói ra. Giờ đây, anh không chỉ đánh mất khả năng làm cha, mà còn có nguy cơ mất cả gia đình.

Phải chăng, đó chính là cái giá anh phải trả? Không có con, mất niềm tin nơi vợ, bị ám ảnh bởi quá khứ và rồi họ hàng cũng nhìn anh với ánh mắt khác khi sự thật vỡ lở.

Còn tôi, tôi chưa thể quyết định. Rời đi, tôi sẽ đau. Ở lại, tôi sẽ bị giày vò cả đời. Đêm xuống, tôi vẫn tự hỏi: Liệu có thể tiếp tục sống cùng một người đàn ông từng khiến chị họ của mình rơi xuống vực thẳm?

Có lẽ, chỉ thời gian mới trả lời được. Nhưng có một điều chắc chắn: Kể từ giây phút ấy, hôn nhân của tôi đã không còn là hôn nhân như trước.