Đêm tân hôn, tôi giật thót khi nghe chồng mới nhắc tới chồng cũ của mình

Sau một ngày mệt nhoài với tiệc cưới, trút bỏ váy áo và lớp phấn son, tôi ngồi bó gối trên giường, nhìn anh chồng trẻ đang vừa sấy tóc, vừa hát một khúc tình ca.

Để có ngày hạnh phúc này, đối với chúng tôi thật không dễ dàng. Nếu như không phải vì anh kiên trì, có lẽ, tôi đã sớm bỏ cuộc. Không phải vì tình yêu tôi dành cho anh không đủ lớn, mà vì tôi thương anh phải bước qua quá nhiều rào cản.

Tôi 33 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì chồng ngoại tình. Chồng tôi ngoại tình vào thời điểm tôi đang có kế hoạch sinh con. Tình yêu ngỡ đẹp như mơ tan vỡ chỉ sau hơn 3 năm chung sống.

Chồng cũ ngoại tình không giấu giếm. Thậm chí, tôi còn có cảm giác anh cố tình phơi bày những dấu hiệu ngoại tình để tôi sớm nhận ra.

Anh không đề nghị ly hôn, anh chỉ cố tình làm cho tôi đau đớn và chán ghét mà chủ động rời bỏ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao anh ấy từ chỗ yêu thương tôi hết lòng lại thay đổi ngay trong một sớm một chiều như vậy?

Dù giận, dù thương, quá khứ cũng qua rồi. Từ nay, tôi sẽ chăm lo cho tổ ấm mới

Sau 4 năm ly hôn, vết thương lòng giờ chỉ còn là vết sẹo. Tùng đến bằng sự nồng nhiệt và chân thành đã thắp lại ngọn lửa yêu trong tôi. Tôi yêu Tùng trong mặc cảm và đã nhiều lần đề nghị dừng lại.

Tùng 29 tuổi, là trai tân, đẹp trai, công việc ổn định, con nhà gia giáo. Điểm qua vài dòng như vậy cũng đủ để thấy anh hoàn toàn có nhiều lựa chọn tốt hơn tôi - một người phụ nữ từng ly hôn, lại nhiều hơn anh tới 4 tuổi.

“Tình yêu làm gì có tuổi”, Tùng đã nói với tôi một cách sách vở như vậy nhưng tôi vẫn muốn tin. Tôi thích Tùng và tự nhủ, thôi thì cứ yêu, biết đi được cùng nhau bao xa mà lo sợ.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tình yêu như ngọn lửa, càng cấm càng như ngọn gió thổi bùng. Tôi cho Tùng có cơ hội yêu tôi, đối mặt với những đàm tiếu, những phản đối từ gia đình rồi sẽ nhận ra sự thật mà từ từ dừng lại.

Nhưng Tùng không yêu cho vui mà yêu nghiêm túc, yêu và muốn cưới. Trong quãng thời gian yêu nhau, mẹ Tùng tìm gặp tôi hai lần. Một lần, bà gặp để xin tôi hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ. Bà nói không chê tôi nhưng hôn nhân cần sự phù hợp. Bà chỉ sợ sự nông nổi của Tùng khiến cả hai tổn thương.

Và một lần là sau đó rất lâu, khi mọi sự khuyên can không thành. Bà gặp tôi, hỏi tôi có tự tin vào tình yêu của mình, có tự tin kết hôn rồi sẽ hạnh phúc không? Nếu tôi tự tin, bà sẽ không phản đối nữa.

Tôi không thể trả lời. Tôi từng kết hôn một lần, từng tin mình sẽ hạnh phúc đến cuối đời nhưng rồi cũng đổ vỡ đấy thôi. Chuyện tương lai khó mà nói trước. Nhưng tôi biết, để có được sự chấp thuận này là sự đấu tranh để bảo vệ tình yêu quyết liệt của Tùng. Và tôi trân trọng điều đó.

Tùng lên tiếng, cắt đứt những suy nghĩ miên man trong đầu tôi: “Vài hôm trước, anh Cường tìm gặp anh”. “Cường nào?”, tôi hỏi. “Ngay cả tên chồng cũ cũng quên rồi à?”. Anh nhìn tôi, cười dịu dàng nhưng tim tôi như thắt lại.

Từ ngày ly hôn, tôi và anh ta hầu như không gặp nhau, ngoài vài lần vô tình. Tôi hận anh ta. Tôi đã yêu bằng cả trái tim để rồi chứng kiến anh ngang nhiên phản bội mình. Đúng là ngay cả cái tên, tôi cũng không còn muốn nhớ. Nhưng anh ta tìm gặp chồng tôi ngay trước ngày cưới để làm gì?

“Anh ấy tìm gặp anh để chúc phúc cho chúng mình. Anh ấy khen em rất nhiều, bảo em xứng đáng được hạnh phúc. Chẳng qua là anh ấy không may mắn để giữ em. Nếu em biết anh ấy bị vô sinh, em có chịu ly hôn không? Anh ấy muốn em được làm mẹ”.

Tôi nhìn Tùng, tai lùng bùng như không hiểu đang nghe chuyện gì. Chồng cũ của tôi bị vô sinh và anh đã chủ động rời bỏ tôi bằng cách giả vờ ngoại tình. Và giờ anh tìm gặp chồng mới của tôi, kể lể như một sự ban ơn hay sao?

Tôi và anh ta đã yêu nhau rất nhiều, không có khó khăn nào không vượt qua được. Kể cả anh ấy không có khả năng có con đi chăng nữa, chúng tôi hoàn toàn còn những lựa chọn khác. Chỉ cần yêu thương, đồng lòng, có gì là không thể?

Vậy mà anh ta không do dự, một mình quay ngoắt như cứa dao vào tim tôi, khiến tôi đau đớn mà mau chóng từ bỏ. Anh ta có biết, tôi đã khổ sở, suy sụp như thế nào, đã vượt qua những ngày tháng sau đó khó khăn như thế nào?

Nếu anh ta đã cố tình giấu, sao không giấu luôn đi, còn gặp chồng tôi kể lể làm gì? Càng nghe, càng nghĩ, tôi càng thấy ghét bỏ.

Tùng nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy tôi, bảo tôi đừng giận chồng cũ nữa. Anh bảo có lẽ, chồng cũ tôi không nghĩ nhiều vậy đâu. Anh ấy chỉ không muốn tôi phải chịu chung bất hạnh với mình, lại sợ tôi vì yêu anh ấy mà chấp nhận thiệt thòi.

“Có thể, cách anh ấy lựa chọn làm em đau nhưng xét cho cùng vẫn là muốn điều tốt đẹp nhất cho em. Nếu là anh, anh không làm được vậy. Anh Cường biết em chưa nguôi giận nên chỉ tìm gặp anh thôi. Anh ấy mong anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời, điều mà anh ấy không làm được.

Anh đã nhận lời rồi. Vậy nên em đừng giận chồng cũ nữa mà hãy cảm ơn anh ấy. Nhờ anh ấy từ bỏ, em mới gặp được một người tuyệt vời như anh còn gì", Tùng nói, giọng giả vờ dỗi hờn.

Tôi đã khóc, không biết vì thương hay giận chồng cũ, cũng không biết hay là vì sự cao thượng và bao dung của Tùng. Nhưng có lẽ, anh nói đúng. Mỗi người đều có những suy nghĩ và lựa chọn riêng. Đôi khi, điều mình nghĩ là tốt lại khiến người khác đau lòng.

Nhưng thôi, những chuyện đã qua rồi, tốt nhất là không nghĩ nữa. Điều tôi nên làm bây giờ có lẽ là toàn tâm vun vén cho cuộc hôn nhân mới, đón nhận hạnh phúc của đời mình.