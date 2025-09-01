Chồng ép tôi xét nghiệm ADN cho con chỉ vì lời thì thầm của… cô bạn thân

Không phải người tình trong bóng tối, cũng chẳng phải mẹ chồng khó tính, người khiến tôi rơi nước mắt suốt 3 năm hôn nhân lại chính là… cô bạn thân khác giới của chồng.

Một người phụ nữ có thể ngang nhiên chen chân vào hạnh phúc gia đình tôi, còn chồng tôi thì mù quáng tin cô ta đến mức bắt tôi đi xét nghiệm ADN cho con.

Tôi 29 tuổi, đã kết hôn được hơn 3 năm. Những tưởng sau đám cưới, tôi sẽ được sống trong hạnh phúc bình yên. Nhưng không ngờ, cuộc hôn nhân của tôi lại trở thành bi kịch chỉ vì… cô bạn thân của chồng.

Ngày đầu tiên gặp Mai, bạn thân khác giới của chồng, tôi vốn chẳng hề để tâm. Họ quen nhau từ thời đại học, từng cùng trải qua bao kỷ niệm. Thậm chí, Mai còn có mặt trong đám cưới của chúng tôi với vai trò phù dâu.

Tôi nghĩ đơn giản giữa nam và nữ hoàn toàn có thể tồn tại tình bạn trong sáng. Nhưng chính sự chủ quan ấy đã khiến tôi phải trả giá.

Chỉ vì sự hiện diện của cô ấy, cuộc sống 3 năm hôn nhân của tôi dần biến thành địa ngục (Ảnh minh hoạ: Knet).

Mai gần như có mặt trong mọi quyết định quan trọng của gia đình tôi. Từ việc mua xe, chọn trường cho con đến chuyện tài chính, cô ấy đều xen vào.

Mỗi khi tôi góp ý điều gì, chồng thường gạt phắt: “Mai bảo thế này mới đúng”. Tôi cay đắng tự hỏi: Tôi là vợ hay chỉ là kẻ ngoài cuộc trong chính cuộc hôn nhân của mình?

Đỉnh điểm là sau khi tôi sinh con trai. Con tôi vừa lọt lòng chưa lâu, Mai đã thủ thỉ với chồng tôi rằng, thằng bé “trông chẳng giống bố chút nào”.

Vậy là chỉ bằng vài câu nói, cô ta đã gieo vào đầu chồng tôi sự nghi ngờ khủng khiếp. Tôi chết lặng khi chồng lạnh lùng đưa ra tờ giấy hẹn xét nghiệm ADN, buộc tôi phải chứng minh sự trong sạch của mình.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy bản thân bị xúc phạm tột cùng. Tôi từng nghĩ sự tin tưởng là nền tảng hôn nhân. Nhưng hóa ra, chồng tôi lại chọn tin một cô bạn thân hơn là tin người đầu gối tay ấp với mình. Tôi vừa bế con, vừa khóc, không hiểu vì sao người phụ nữ ngoài kia lại có quyền lực đến thế?

Khi kết quả xét nghiệm chứng minh con tôi là con ruột của anh, tôi tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng không, Mai tiếp tục ám ảnh chồng tôi bằng những câu nói kiểu: “Biết đâu kết quả bị tráo, thời buổi này tiền mua được tất cả”. Từng lời như dao cắt, khiến tôi nghẹt thở.

Có lúc, tôi tự hỏi: Liệu Mai có thực sự coi chồng tôi là bạn, hay cô ta còn có mưu đồ khác? Nhiều người xung quanh xì xào rằng, Mai thầm thích chồng tôi nên mới cố tình gieo nghi ngờ để phá vỡ gia đình tôi. Nghe hoang đường nhưng nhìn cách chồng tôi mù quáng nghe lời cô ta, tôi chẳng còn biết đâu là sự thật.

Đau đớn hơn cả, chính chồng tôi còn từng thốt lên: “Nếu không có Mai nhắc nhở, chắc anh chẳng biết sự thật là gì”. Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng đâm nát trái tim tôi. Người đàn ông từng hứa che chở tôi, giờ lại biến tôi thành tội đồ trong mắt bạn thân anh ta.

Tôi đã nghĩ đến ly hôn. Một người chồng không còn tin tưởng vợ, để người khác điều khiển cuộc sống gia đình, liệu còn xứng đáng là bờ vai để tôi dựa vào? Nhưng rồi nhìn đứa con thơ bé bỏng, tôi lại chùn bước. Tôi sợ con lớn lên trong cảnh gia đình tan vỡ, sợ con thiếu đi một người cha.

Đêm nào tôi cũng trằn trọc, tự hỏi: Tôi đang sống trong một cuộc hôn nhân, hay chỉ đang đóng vai phụ trong mối quan hệ thân thiết kỳ lạ giữa chồng và bạn thân của anh? Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nói tôi ghen tuông vô lý nhưng chỉ ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu sự tủi nhục khôn cùng.

Và điều ám ảnh tôi nhất chính là câu hỏi: Tình bạn khác giới giữa đàn ông đã có gia đình và một người phụ nữ liệu có trong sáng? Hay tất cả chỉ là cái cớ để người ta bước qua ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu?

Đến giờ, tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tôi chỉ biết, mỗi khi nhìn chồng nghe điện thoại của Mai, gương mặt đầy tin tưởng, còn tôi ngồi bên cạnh mà trở nên vô hình, trái tim tôi như vỡ vụn.

Hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu khi sự thật là chồng tôi tin tưởng bạn thân hơn cả vợ mình?