Sau khi gặp anh bạn thân của chồng, cuộc hôn nhân của tôi có nguy cơ tan vỡ

Tôi vừa tan ca chiều, chồng tôi gọi điện: “Tối nay, em đừng nấu cơm. Anh có cậu bạn thân từ Vũng Tàu ra, vợ chồng mình mời anh ấy đi ăn nhé”

Tôi từng nghe chồng kể rất nhiều về anh bạn này. Hai người là bạn thân hồi học đại học, ở cùng phòng ký túc xá suốt 5 năm sinh viên. Sau khi ra trường, anh ở lại Hà Nội, bạn anh chọn Nam tiến.

Hồi vợ chồng tôi cưới, nhà anh ấy có tang nên không tiện ra. Chồng tôi bảo lần này dẫn tôi đi “ra mắt” bạn thân của anh ấy.

Lúc chúng tôi đến, bạn anh đã chờ ở đó. Tôi đứng im nhìn chồng và bạn thân ôm nhau sau nhiều năm xa cách. Nhưng rồi khi anh ấy nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ sửng sốt: “Đây là…”. “Tất nhiên là vợ tôi rồi, cô ấy là Nga”. Anh bạn “ồ” một tiếng nhưng lại lắc đầu, thỉnh thoảng lén nhìn tôi khá khó hiểu.

Cả buổi hôm ấy, chúng tôi ăn thì ít mà cười nói thì nhiều. Không giống phụ nữ gặp nhau chỉ kể chuyện chồng con, bố mẹ chồng, chủ yếu than phiền kể lể, đàn ông gặp nhau hầu như chỉ nhắc những chuyện vui, nói những chuyện hài hước. Nghe họ nói chuyện, tôi cười đến mức quên cả ăn.

Tôi cảm thấy đau lòng với suy nghĩ mình chỉ là người thay thế trong trái tim của chồng (Ảnh minh họa: Freepik).

Sau bữa ăn, chúng tôi cùng ra một quán trà. Không gian khá yên tĩnh, du dương trong những bản nhạc không lời phát ra từ chiếc loa ở góc nhỏ của quán.

Tôi vừa chỗ quầy gọi đồ uống bước ra, chợt nghe giọng bạn chồng hỏi nhỏ: “Đùa, sao vợ cậu lại giống cô ấy thế? Hai người họ không có bà con, họ hàng gì chứ? Giống đến mức khó tin”.

Khi thấy tôi xuất hiện, vẻ nghiêm túc trên mặt anh ấy lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó những nụ cười. Những lời vừa rồi lọt vào tai khiến tôi lưu tâm. Từ cái nhìn thảng thốt lúc gặp mặt đến những câu hỏi vừa rồi, rốt cuộc, anh ấy đang nói tôi giống ai?

Tối đó, sau khi về nhà, tôi mang câu hỏi ấy ra hỏi chồng. Câu hỏi hình như khiến chồng tôi bối rối: “À, em giống một người bạn cũ của anh thôi”.

“Bạn cũ hay người yêu cũ?”. Lúc hỏi câu đó, tôi chỉ là bắt thóp anh. Nhưng quả thật, đừng coi thường sự nhạy cảm của đàn bà. Suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi hóa ra lại là thật.

Khi nhìn ánh mắt chăm chú của tôi, chồng tôi không giấu nữa. Anh thú nhận, tôi quả thật rất giống người yêu cũ của anh.

Anh yêu cô ấy từ năm nhất đại học, khi vừa chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học. Tình yêu sinh viên sáng tươi và đẹp đẽ không ngờ lại không thể đi tới tương lai. Năm thứ 3 đại học, bạn gái anh bất ngờ đổ bệnh và phát hiện bị K máu giai đoạn cuối.

Vì gia đình không có điều kiện, bệnh lại phát hiện ở giai đoạn muộn nên hầu như không còn hy vọng. Những ngày cô ấy hóa trị, xạ trị, anh thường xuyên túc trực ở bên, động viên và chăm sóc bạn gái. Tình yêu anh dành cho bạn gái khiến nhiều người xúc động. Thế nhưng, lòng người không chống lại được mệnh trời.

Người yêu ra đi quá nhanh, vào lúc tình yêu đang giai đoạn rực rỡ của tuổi trẻ thực sự là cú sốc đối với anh. Những năm tháng sau đó, anh sống khép mình, dành toàn bộ tâm sức cho học hành, công việc rồi anh gặp tôi.

Tôi chăm chú lắng nghe, không kìm được mà hỏi: “Lần đầu gặp em, ánh mắt anh cũng ngạc nhiên hệt như bạn anh chiều nay nhìn thấy em vậy. Em và cô ấy thực sự giống nhau đến thế?”.

“Rất giống”, giọng anh trầm lại. “Thậm chí lúc đó, anh còn không tin vào mắt mình, còn nghĩ mình bị ảo giác. Từ dáng người, đôi mắt đến khóe miệng của em đều rất giống cô ấy”.

Từ chỗ tò mò, trái tim tôi bắt đầu chuyển sang rệu rã, đau đớn. Tôi và anh chỉ tìm hiểu nhau 5 tháng, anh đã vội nói lời cầu hôn. Anh yêu chiều tôi, cưng như trứng mỏng. Anh nói tôi là món quà cuộc đời ban tặng, không muốn dây dưa chần chừ, không muốn vì lý do gì mà để lỡ mất.

Lúc đó, tôi còn nghĩ, anh yêu tôi đến phát cuồng nên mới gấp gáp đòi cưới như vậy. Hai năm nay, tôi đã hạnh phúc với suy nghĩ mình là tình yêu lớn nhất của đời anh, còn đang có kế hoạch sinh con. Bây giờ, tôi mới bẽ bàng nhận ra, anh đến với tôi không phải vì tôi, mà là vì tôi mang hình bóng của một người con gái khác.

Nhìn tôi khóc, anh hốt hoảng thừa nhận: “Đúng là ban đầu anh thích em vì em giống bạn gái cũ của anh. Nhưng càng gần em, sống chung, anh càng biết rõ, em chỉ giống cô ấy ở ngoại hình, còn tính cách hoàn toàn khác hẳn. Và anh đã thực sự yêu em”.

Trước những lời lẽ thiết tha của chồng mình, tôi dường như vơi bớt nỗi ấm ức, buồn tủi. Tôi nghĩ, thôi thì dù thế nào, mọi chuyện cũng đã là quá khứ và tôi sẽ chỉ tập trung cho hiện tại này. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

Từ khi biết chuyện, tôi luôn nghĩ chồng tôi hẳn sẽ cất giữ vài bức ảnh hay kỷ vật về bạn gái cũ. Vậy nên nhân lúc anh vắng nhà, tôi đã lục lọi bàn làm việc và tủ cá nhân của anh.

Tôi xem lại cuốn album ảnh thời anh học đại học, nhìn thấy có một tấm ảnh tập thể. Vì là chuyên ngành kỹ thuật, lớp hầu hết là nam sinh, chỉ có vài cô gái. Cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng rất nổi bật, đứng ngay hàng đầu. Vừa nhìn, tôi đã nhận ra gương mặt rất giống tôi.

Lòng tôi bỗng quặn lại. Tôi cũng có một chiếc váy màu vàng do chồng tôi mua tặng ngày còn yêu nhau. Anh nói anh thích màu vàng và luôn muốn tôi mặc trang phục có màu sắc này trong những ngày lễ kỷ niệm của hai đứa.

Giờ tôi tự hỏi: Là anh thực sự thích màu vàng hay là vì cô gái anh từng yêu thích màu vàng và có một bộ váy màu vàng? Mỗi lần anh khen tôi mặc đồ màu vàng rất đẹp là khen tôi hay đang nhớ về cô gái ấy?

Tôi từng nghĩ, quá khứ qua rồi, cô ấy cũng không còn nữa. Thật là không ra gì nếu đi ghen với một người đã mất. Nhưng tôi thực sự không thể nào biết được tình cảm chồng dành cho tôi thật giả thế nào? Cái cảm giác mình chỉ là một người thay thế, được quan tâm và yêu thương chỉ vì giống một người khác khiến tôi đau lòng.

Hôm qua, nhìn vẻ lặng lẽ của tôi, chồng tôi đã cáu: “Xin em đừng có như vậy nữa. Những gì cần nói, anh đã nói cả rồi. Chẳng lẽ, anh phải móc tim gan mình ra để chứng minh cho em thấy là anh thực sự yêu em ư?”.

Nhưng tôi còn có thể tin anh sao? Anh muốn nói gì mà chẳng được. Giống như trước đây anh từng nói, ngay từ phút giây nhìn thấy, anh đã nghĩ đến chuyện phải cưới tôi rồi. Thật ra, người anh thực sự muốn cưới đâu phải là tôi...