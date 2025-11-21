Đi họp lớp không phải để ngoại tình, tôi đi để cứu lấy chính mình

“Nếu em vẫn quyết đi họp lớp thì chính em là người từ bỏ gia đình này”. Tôi lạnh sống lưng trước “bản án” mà chồng dành cho tôi chỉ vì buổi họp lớp này có mặt người yêu cũ. Đến tận giây phút này, khi đang ôm con khóc một mình ở nhà ngoại, tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tủi thân, ê chề.

Từ lâu, chồng tôi luôn có ác cảm với Minh - người yêu cũ của tôi khi còn học đại học. Mặc dù tôi đã nhiều lần phân bua rằng, chuyện quá khứ đã kết thúc từ khi tôi chọn kết hôn với anh, anh dường như không bao giờ buông tha cho tôi, vẫn đem Minh ra để so sánh mỗi lần chúng tôi cãi vã.

Tôi biết anh không ưa Minh là có lý do: Vì Minh là người đến trước anh. Hơn nữa, Minh thành đạt, năng nổ nên mang cho anh mặc cảm thua kém.

Chồng tôi là người hướng nội, ít giao du. Anh từ chối mọi cuộc vui, không giao lưu, không bạn bè. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là sự chung thuỷ. Sau này, tôi mới nhận ra, anh chỉ đang che giấu sự an phận đằng sau cái mác “hy sinh vì gia đình”.

Tôi biết anh ngại thay đổi, sợ va chạm đến nỗi chỉ muốn bó hẹp mình sau chiếc tivi và những bữa cơm nhà. Nhưng tai quái thay, anh mặc định tôi cũng phải như anh. Dù chồng không yêu cầu tôi phải ở nhà, anh luôn cản trở tôi mở rộng các mối quan hệ ngoài xã hội.

Tôi bị áp lực từ nhiều phía nhưng chồng không hiểu (Ảnh minh họa iStock).

Anh đâu hiểu rằng, để gia đình yên ổn như ngày hiện tại, bản thân tôi phải nỗ lực nhiều đến thế nào? Biết tính chồng an phận, tôi tự “gồng gánh” thêm về kinh tế, còn xoay xở đối nội, đối ngoại. Trái lại, tôi không được chồng thông cảm mà còn bị tạo thêm áp lực.

Có lần, đi làm về muộn vì gặp đối tác, tôi bị chồng trách chưa chu toàn với gia đình. Anh chất vấn tôi: “Đi với ai? Có đàn ông không?”. Tôi mệt đến mức không buồn giải thích.

Đỉnh điểm là lần đi họp lớp này. Anh thật vô lý khi cấm đoán tôi. Tại sao anh im lặng khi tôi làm việc đến khuya để kiếm thêm nhưng anh lại gắt gỏng khi tôi chỉ xin một ngày để “thở”?

Họp lớp không phải cái cớ để tôi gặp tình cũ, cũng không phải cơ hội để phát sinh quan hệ ngoài luồng như chồng tôi nói. Tôi đi họp lớp một phần là vì chính gia đình mình.

Thời buổi kiếm tiền ở đâu cũng khó khăn, nơi tôi mở rộng quan hệ dễ dàng, nhanh chóng chỉ có thể nhờ họp lớp. Ở đó, tôi chẳng mất một đồng nào để kết nối với những người bạn thành công.

Chồng không những không hiểu cho tôi, mà còn nghi ngờ vớ vẩn, vô căn cứ. Anh cứ nghĩ rằng, phụ nữ làm tròn bổn phận với gia đình là đủ.

Nhưng để có một ngôi nhà khang trang hơn, muốn con cái học tập ở môi trường tốt hơn..., chúng tôi cần phấn đấu hơn bây giờ rất nhiều. Anh chọn an phận, còn tôi chọn cuộc sống thoải mái không phải lo nghĩ quá nhiều về sinh hoạt phí hàng tháng.

Thật hay cho câu nói của anh: “Phụ nữ đã có gia đình phải giữ hình ảnh”. Tôi bật cười chua chát. Giữ hình ảnh làm gì khi chính bản thân mình còn “ngột ngạt”?

Từ bao giờ, hình ảnh của tôi lại trở thành người phụ nữ “dễ sa ngã” trong mắt chồng? Cô gái hoạt bát, yêu bản thân hơn bất cứ điều gì giờ đây ở đâu? Hay cô gái ấy đã bị “bóp nghẹt’’ để vừa vặn hình mẫu đúng lý tưởng mà chồng cô ấy tự dựng lên?

Giờ đây, đi họp lớp với tôi chỉ đơn giản để tìm không gian “thở’’, tìm lại bản thân mình và chứng minh rằng, chồng quá sai khi tìm cách kiểm soát tôi. Tôi không muốn tiếp tục nghĩ bất cứ điều gì nữa. Tôi sẽ ở nhà ngoại cho đến khi anh nhận ra sai lầm của mình.

Dẫu có chuyện gì xảy, thì tôi vẫn sẽ đối diện. Tôi không muốn vì người khác mãi nữa. Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.

Trang Vũ