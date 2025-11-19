Đang mang bầu nhận tin nhắn lạ, tôi suy sụp biết sự thật về chồng sắp cưới

Tôi không phải kiểu con gái sống cảm tính và yêu mù quáng. Yêu thì yêu thật nhưng tôi vẫn giữ lại cho mình một chút tỉnh táo để quan sát, đánh giá mọi thứ. Mọi chuyện trước nay, tôi đều quyết định cẩn trọng. Nhưng đứng trước quyết định quan trọng nhất của cuộc đời, tôi lại mắc sai lầm.

Chưa đầy hai tháng nữa, tôi và anh sẽ chính thức tổ chức đám cưới. Mọi thứ đã được lên kế hoạch và tiến hành từ chụp ảnh cưới, đặt nhà hàng đến mời khách của hai bên gia đình. Đám cưới đối với tôi là cái kết trọn vẹn nhất cho mối tình 3 năm nghiêm túc.

Trước đây, bố mẹ anh thường giục chúng tôi cưới sớm: “Cưới sớm đi con, không Nam cũng lớn tuổi rồi. Hai đứa về đây thiếu thốn gì đã có bố mẹ lo, ở nhà bố mẹ cho đỡ vất vả. Sau này, các con muốn ở riêng cho thoải mái cũng được. Tiền nong thiếu bao nhiêu bố mẹ lại bù cho”.

Có lần, mẹ anh đề cập hẳn với tôi về việc “đón cả trâu lẫn nghé’’: “Hay hai đứa có em bé đi, song hỷ cho vui cửa vui nhà rồi bố mẹ chăm con cho mà tập trung làm ăn”.

Tôi mừng thầm vì bố mẹ chồng tương lai có tư tưởng thoáng, lại có ý cho chúng tôi ở riêng. Hơn nữa, nhớ lời bác sĩ chẩn đoán cơ địa tôi ít trứng, cần có bầu sớm để tránh rủi ro, tôi có phần e sợ nên quyết định "thả" luôn.

Sau 3 tháng mong mỏi, tôi biết mình sắp được làm me. Vui mừng nhất là bố mẹ người yêu hớn hở thông báo cho bố mẹ tôi và khẳng định rằng: "Anh chị không phải lo gì cả. Linh về đây như con gái em. Em sẽ không để con phải chịu thiệt thòi".

Nhờ nhà trai động viên, tôi cố gắng có bầu trước khi cưới (Ảnh minh họa: Freepik).

Trái lại, thái độ của bạn trai chính là điều khiến tôi băn khoăn: Anh cố trì hoãn chuyện đám cưới. Không phải vì anh không muốn cưới nhưng tôi đoán anh đang gặp trục trặc về tài chính.

Bởi mỗi khi tôi hỏi bao giờ đi chụp ảnh, bao giờ đặt nhà hàng..., anh đều cười nhạt, lảng tránh: “Để anh tính, còn lâu mới đến ngày cưới, em lo sớm quá’’.

Câu hỏi của tôi không phải là bâng quơ. Đã từ lâu, tôi thường có cảm giác khác lạ về anh và muốn kiểm tra anh kỹ hơn. Thi thoảng, anh lại nhờ tôi chuyển khoản cho một số tài khoản quen, khi 500.000 đồng, khi một triệu đồng, có khi tới cả chục triệu đồng. Sau đó, anh đều chuyển khoản trả lại tôi.

Có lần, tôi thắc mắc với anh đó là ai? Tại sao anh phải chuyển cho người ta nhiều tiền như thế? Anh chỉ giải thích chung chung là việc góp vốn làm ăn.

Tôi nghĩ bụng: “Làm ăn thế nào mà không thấy lãi, chỉ thấy tiền đi. Vả lại, người kia cũng không phải thân quen. Liệu anh có bị lừa đầu tư không, hay anh đang cố giấu tôi điều gì?”.

Linh tính của phụ nữ thường không sai. Một ngày, tôi nhận được tin nhắn lạ tự xưng là người quen của bạn trai tôi. Đó là anh Bình, cái tên quen quen, chính là chủ tài khoản anh vẫn nhờ tôi chuyển tiền.

Người đó đề cập thẳng, bạn trai tôi đang nợ 900 triệu đồng, mới trả được 100 triệu đồng. Nhưng dạo này, anh ta không thấy chuyển tiền tiếp, nhắn tin gọi điện cho bạn trai tôi đều không được.

Người đó nhấn mạnh: “Em bảo Nam trả anh nốt chỗ còn lại. Lúc nhờ vào kèo bóng thì nhanh thế, mà lúc trả tiền thì bay màu. Sắp cưới rồi mà nợ nần thế này cũng ngại lắm”.

Tôi sững người, không dám trả lời tiếp. Hàng loạt câu hỏi bất an bấy lâu nay của tôi giờ có câu trả lời. Những lần anh gọi điện thoại trong đêm, cố nói bé để tôi không nghe thấy hay thái độ cố ý tránh những câu hỏi về tiền nong...

Đáng sợ nhất là gia đình anh. Họ hẳn đã biết chuyện nên mới giục tôi đi đăng ký kết hôn, giục cả chuyện quan trọng như sinh em bé như thể để tôi gánh nợ cho con trai họ.

Tôi cảm giác mình bị “úp sọt”. Giờ đây, tôi còn đứa con trong bụng và đám cưới trước mắt đã được an bài. Tôi không dám huỷ cưới, xấu hổ và lo lắng cho bố mẹ. Chẳng bố mẹ nào yên lòng khi con cháu mình phải chịu điều tiếng. Tôi thực sự là đứa con bất hiếu.

Nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại dằn lòng. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, biết đâu lấy nhau xong, trách nhiệm và tình yêu sẽ khiến anh thay đổi? Sau này, ngộ nhỡ anh có “ngựa quen đường cũ” thì tôi ly hôn cũng chưa muộn?

Đó có phải là lựa chọn thoả đáng nhất cho chuyện này không? Giờ tôi thực sự rất rối, chẳng biết phải giải quyết thế nào?

Ai đã gặp phải chuyện tương tự, có thể cho tôi xin lời khuyên được không?

