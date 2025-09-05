Chồng mỗi đêm luôn lén lút làm một việc, có con 3 tuổi tôi mới biết sự thật

Người ta thường nói “tình đẹp là tình dang dở”. Trước đây, tôi không tin nhưng giờ, khi sống cùng chồng, tôi mới thấm thía câu nói ấy. Bởi chính tôi đang phải chịu đựng nỗi đau khi chồng mình chưa từng nguôi ngoai hình bóng của người yêu cũ, một mối tình đã trôi qua cả chục năm trời.

Chồng tôi từng yêu say đắm một cô gái. Họ bên nhau thời thanh xuân nhưng rồi chia tay trong cay đắng khi cô ấy phản bội anh. Trong câu chuyện mà chồng kể, anh là người bị bỏ rơi, là kẻ đáng thương.

Nhưng khi dần hiểu ra, tôi nhận thấy sự thật có lẽ chẳng đơn giản như vậy. Người ra đi có thể dứt khoát nhưng người ở lại thì cả đời vương vấn. Và chồng tôi chính là người chưa bao giờ thực sự buông bỏ.

Tôi thực sự không dám tin chồng mình lại là người như vậy (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi đến với anh sau khi anh và cô ấy chia tay đã gần 10 năm. Tôi cứ nghĩ thời gian đủ dài để xoa dịu mọi vết thương.

Tôi tin rằng, khi kết hôn, anh sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, vợ con. Ngày anh cầu hôn, ánh mắt anh dịu dàng, bàn tay anh nắm chặt lấy tôi, tôi đã tin mình là lựa chọn cuối cùng của đời anh. Nhưng đời sống hôn nhân đôi khi lại khác xa những gì ta kỳ vọng.

Sau khi sinh con gái, gia đình tôi tưởng như đủ đầy hạnh phúc. Con tròn 3 tuổi, tôi mới bắt đầu nhận ra những điều bất thường. Đêm nào, anh cũng ôm điện thoại đến khuya, ánh mắt như đắm chìm ở một thế giới khác.

Một lần tình cờ, tôi thấy anh mở Facebook, lặng lẽ dõi theo từng dòng trạng thái, từng bức ảnh của người yêu cũ. Không chỉ thế, anh còn lưu lại những ghi chú dài, giống như những bức thư chưa từng gửi đi, chất chứa bao nỗi niềm. Anh viết cho cô ấy nhưng chỉ để đó, như một cách tự giãi bày.

Lúc đầu, tôi cố tự trấn an rằng, đó chỉ là thói quen, rằng ai cũng có ký ức về một mối tình cũ. Nhưng càng ngày, việc anh lặp lại càng khiến tôi không thể ngó lơ.

Tôi đau lòng nhận ra, trái tim anh chưa bao giờ dành trọn cho tôi. Tôi là vợ, là mẹ của con anh nhưng trong tâm trí anh vẫn còn một người phụ nữ khác ngự trị.

Có những tối, khi con đã ngủ, tôi lặng lẽ ngồi nhìn anh. Ánh mắt anh trầm tư, nụ cười thoáng qua khi đọc một bài đăng nào đó. Tôi chợt hiểu rằng, tôi chưa từng thực sự bước vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh. Thứ tình cảm đã tan vỡ 10 năm trước kia vẫn đủ sức làm tôi trở thành kẻ đứng ngoài cuộc hôn nhân của chính mình.

Tôi từng nghĩ đến việc hỏi thẳng nhưng rồi lại sợ. Tôi sợ câu trả lời của anh sẽ khiến tôi không còn đủ dũng khí để ở lại. Tôi sợ nghe anh thú nhận rằng, suốt bao năm qua, anh chưa bao giờ quên được người cũ. Tôi sợ một ngày nào đó, chính những hoài niệm ấy sẽ phá vỡ mái ấm mà tôi cố công vun đắp.

Người ta nói, đàn ông có thể lấy vợ, sinh con, xây dựng gia đình nhưng vẫn giữ một góc nhỏ trong tim cho mối tình đầu. Tôi không biết có phải tất cả đều như vậy. Nhưng với chồng tôi, điều ấy dường như đúng.

Và điều đó khiến tôi tổn thương vô hạn. Tôi không ghen với quá khứ. Tôi chỉ đau vì hiện tại anh vẫn chọn sống cùng những kỷ niệm cũ, thay vì toàn tâm toàn ý cho vợ con.

Tôi không cần anh quên sạch ký ức. Tôi chỉ mong anh hiểu, người đồng hành với anh bây giờ là tôi, người đang chia sẻ mọi lo toan cơm áo gạo tiền, đang nuôi dạy con gái từng ngày là tôi. Quá khứ có thể đẹp nhưng hiện tại mới là thứ cần được gìn giữ.

Viết những dòng này, tôi không trách móc hay kể tội chồng. Tôi chỉ muốn giãi bày nỗi đau trong lòng. Hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ thực sự khép lại quá khứ để hướng về hiện tại.

Bởi tôi và con, chúng tôi xứng đáng có được một người chồng, một người cha trọn vẹn, thay vì một người đàn ông mãi rong ruổi trong miền ký ức không thuộc về hiện tại.

Sống trân trọng cái mình đang có ở hiện tại mới là điều đáng quý, tôi luôn cho là như vậy.