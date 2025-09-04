Em trai ăn cắp bị chồng mình đuổi khỏi nhà, tôi bủn rủn khi xem lại camera

Nhà tôi chỉ có hai chị em. Huy - em trai tôi - kém tôi đến 10 tuổi. Mãi bố mẹ mới sinh được Huy, lại là cháu đích tôn nên em luôn được mọi người trong nhà và họ hàng cưng chiều, dù nhà tôi ở quê cũng không khá giả gì.

Em trai tôi trắng trẻo, khôi ngô nên càng được yêu quý. Em cũng là người khá cá tính và ương bướng nhưng không phải kiểu hư hỏng gì.

Hồi nhỏ, tôi là chị cả nên luôn biết nhường nhịn, có trách nhiệm chăm sóc, quan tâm đến em trai để bố mẹ yên tâm làm ăn. Lớn hơn, tôi lên thành phố ăn học rồi lập nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ra trường được khoảng hai năm, tôi lấy chồng.

Khi tôi mang bầu con đầu lòng cũng là lúc Huy lên thành phố học đại học. Ngày em đỗ trường như ý, cả gia đình tôi mừng lắm. Vì điều kiện gia đình không dư dả gì, cộng thêm việc Huy chân ướt chân ráo lên thành phố, chưa tự lập bao giờ, nấu nướng, dọn dẹp cũng không biết nên bố mẹ muốn em sống cùng với vợ chồng tôi.

Chỉ vì không thích em vợ, chồng tôi dám làm ra điều như vậy (Ảnh minh hoạ: TD).

Nói thật, tôi khá đồng tình với mong muốn của bố mẹ mình. Tôi thương Huy, không bao giờ muốn em phải vất vả, bươn chải như tôi ngày trước. Tôi chỉ muốn em được ổn định chỗ ăn ở hàng ngày để tập trung học hành thật tốt.

Vợ chồng tôi cũng không giàu có gì đâu, đi làm chỉ đủ ăn thôi. Nhưng được cái, chúng tôi không phải lo lắng về nhà cửa vì được bố mẹ chồng cho.

Có nhà ở thành phố mà không cần tích góp để mua, nghe thì khá oách. Nhưng thực chất, căn nhà mà vợ chồng tôi đang sống chỉ khoảng 20m2 nhỏ xinh, có 3 tầng và hai phòng ngủ. Một phòng là của vợ chồng tôi, một phòng ban đầu định dành cho em bé sắp sinh.

Tuy nhiên, giờ Huy lên đây học và sống chung thì căn phòng của con tạm thời cho Huy ở. Sau này, em có điều kiện ra riêng hay tốt nghiệp đi làm gì đó thì lấy lại sau. Đằng nào, con tôi còn nhỏ cũng chưa ngủ ở phòng riêng được.

Tôi biết, nghe tính toán của tôi khá hợp lý nhưng chồng tôi có chút không vui. Dù sao, anh vẫn muốn con có phòng riêng và không phải sống chung với em trai của vợ. Nhà thực ra cũng là của bố mẹ anh cho nhưng vì thương tôi, sợ tôi mang bầu còn phải lo nghĩ cho em nên anh đành ngậm ngùi đồng ý.

Sống chung đương nhiên sẽ có những lúc bất hoà, dù là giữa hai người đàn ông. Thực tế, chồng tôi và Huy có tính cách hoàn toàn trái ngược. Chồng tôi ít nói, sạch sẽ, thấy việc gì trong nhà là không nề hà làm ngay. Còn Huy lại nói nhiều, hay thích trêu đùa, lối sống khá luộm thuộm, bừa bãi.

Về chuyện việc nhà, mấy năm sống chung, vợ chồng tôi đều chia nhau cùng làm, vui vẻ, thoải mái giúp đỡ nhau, không có vấn đề gì. Nhưng Huy thì không biết làm gì cả. Em được bố mẹ và tôi chiều từ bé, chỉ biết đến học hành.

Lúc sống cùng anh chị, Huy vẫn như hồi ở quê, em không làm gì hết. Thấy chị nấu cơm, anh rửa bát, em cũng không biết quét nhà hay đổ rác. Quần áo vứt đấy, phòng ở không dọn, tôi lại thay em làm hết.

Thực ra, tôi cũng thấy không sao. Tôi là phụ nữ trong nhà, phục vụ cho chồng, cho em trai - những người thân yêu của mình - không có vấn đề gì hết. Tôi bình thường làm một loáng là xong. Nhưng giờ tôi mang bầu nên làm gì cũng hơi chậm chạp, khó khăn hơn trước một chút.

Thấy vậy, chồng tôi rất khó chịu. Ban đầu, anh góp ý với tôi, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Sau đó, anh nói thẳng với Huy, nhắc em cần sống biết ý, anh chị đã lo cho ăn ở thì cũng nên biết đỡ đần việc nhà, nhất là lúc chị đang mang bầu.

Tôi biết chồng mình nói không sai nhưng tôi không thích cách anh trách móc em vợ công khai như thế. Làm vậy, Huy sẽ rất dễ tự ái. Với lại, em cũng chưa quen làm, cái gì cũng phải từ từ.

Từ ngày Huy đến sống chung, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Huy thì vẫn vậy, chẳng thay đổi gì. Càng gần ngày sinh, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thực sự tôi không muốn mọi thứ căng thẳng thêm rồi rất khó sống cùng nhau. Em trai tôi vẫn còn mấy năm đại học nữa, bảo em ra riêng sao đành.

Nhưng đỉnh điểm là một ngày, chồng đưa tôi xem trích đoạn camera cho thấy Huy có tính tắt mắt. Tôi sững sờ, cứng họng không biết nói gì vì có hình ảnh nhiều lần em lén lút lấy tiền của chồng tôi đánh rơi hay bỏ quên trên bàn, ghế, tủ giày... và không bao giờ có ý định trả lại.

Chồng tôi nổi giận đùng đùng. Lần này, anh không cần hỏi ý kiến của tôi, đề nghị Huy ra ngoài ở ngay lập tức. Anh đã tìm sẵn một phòng trọ gần trường đại học cho Huy.

Tôi đã khóc rất nhiều nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Tôi thương em trai, thấy có lỗi với bố mẹ và cả xấu hổ với chồng mình.

Tuy nhiên, trong một lần tình cờ xem lại toàn bộ camera, tôi phát hiện một sự thật chấn động. Chuyện Huy lấy tiền của chồng tôi là thật. Nhưng tôi không thể ngờ trước đó, chồng tôi cố tình dàn dựng tình huống giả vờ để quên hay đánh rơi tiền khắp nơi trong nhà, nhất là những chỗ dễ thấy và lựa lúc Huy ở đó.

Xem đến đâu, tôi bủn rủn tay chân đến đó. Tại sao người chồng đầu ấp tay gối với mình lại có thể làm ra chuyện này? Chỉ vì không thích Huy mà anh đến mức dàn dựng như phim để em tôi mắc bẫy, rồi có cớ đuổi em đi?

Huy đương nhiên có nhiều thiếu sót nhưng đó là em ruột của tôi mà. Tôi yêu quý, chăm sóc em từ nhỏ, anh đều biết hết, sao lại nỡ làm như thế?

Người ta thường nói, trước khi phê phán kẻ ăn cắp cần trách người hớ hênh, tạo điều kiện cho người khác nảy sinh lòng tham. Trong trường hợp của nhà tôi, chồng tôi còn không phải vô tình, mà là cố ý.

Tôi giờ đau lòng, sợ hãi mọi thứ xung quanh mình quá. Sao chồng tôi có thể nham hiểm đến mức thế này?

Tôi sắp sinh rồi, khóc nhiều thực sự không tốt. Nhưng tôi nên làm gì đây?