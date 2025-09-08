Tôi có sở thích rất bình thường trên điện thoại, vợ lại gay gắt đòi ly hôn

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn gần 9 năm. Chúng tôi có một bé trai học tiểu học và một bé gái đang học mẫu giáo.

Vợ tôi vốn là người phụ nữ hiền lành, thương chồng thương con, chăm chỉ lo việc nhà. Nếu xét về trách nhiệm gia đình, tôi không có gì để phàn nàn. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy buồn vì vợ quá xuề xòa, thậm chí lôi thôi đến mức khiến tôi chán nản.

Ngày mới yêu, vợ tôi từng là cô gái biết chăm chút bản thân. Cô ấy mặc váy gọn gàng, gội đầu bằng thứ dầu thơm dịu, chỉ cần đi cạnh thôi là tôi đã thấy hãnh diện.

Nhưng sau khi sinh con, mọi thứ thay đổi. Vợ bắt đầu viện cớ bận bịu, bỏ hết thói quen làm đẹp. Có khi cả tuần cô ấy không gội đầu, tóc bết dính, buộc vội bằng chiếc dây chun cũ.

Quần áo chỉ toàn những bộ mua vội ở chợ, 100.000 đồng mua được 2-3 bộ mà vợ còn vui vẻ khoe. Tôi nhìn những chiếc áo rộng thùng thình, lòe loẹt, lòng nặng trĩu.

Tôi có sở thích ngắm ảnh những cô gái xinh đẹp trên mạng xã hội (Ảnh minh họa: AI).

Tôi đã nhiều lần góp ý, khuyên vợ nên mua vài bộ đồ mới, gội đầu thường xuyên để tươi tắn hơn. Nhưng lần nào, vợ cũng gạt đi và cho rằng có ai ngắm đâu mà phải cầu kỳ.

Thực ra, tôi không mong vợ quá lộng lẫy, chỉ mong cô ấy giữ một chút chỉn chu để tôi còn cảm thấy mình có người bạn đời hấp dẫn.

Trong khi đó, mỗi ngày mở điện thoại ra, tôi thấy tràn ngập hình ảnh những cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Tôi thừa nhận, tôi hay lên mạng xem ảnh, đôi khi lưu lại vài tấm hình ưa thích.

Với tôi, đó chỉ là một cách giải tỏa, tìm chút cảm hứng thị giác, chứ tuyệt nhiên tôi không hề có ý định ngoại tình. Gia đình vẫn là ưu tiên lớn nhất của tôi.

Nhưng rồi một buổi tối, vợ vô tình mở điện thoại của tôi. Cô ấy nhìn thấy lịch sử tìm kiếm, cả loạt ảnh các cô gái mà tôi đã lưu lại. Vợ sững sờ, sau đó nổi giận.

Cô ấy hét lên rằng, tôi phản bội, cho rằng tôi đã ngoại tình tư tưởng. Tôi hoảng hốt giải thích: “Anh chỉ xem cho vui mắt, không có gì sai cả. Anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn”.

Nhưng vợ không nghe. Trong mắt cô ấy, việc tôi ngắm nhìn và mơ tưởng về những người phụ nữ khác cũng đồng nghĩa với phản bội.

Cả tuần sau đó, không khí trong nhà căng như dây đàn. Vợ tôi lầm lì, lạnh nhạt. Một tối, cô ấy nói dứt khoát: “Anh đã có người khác trong đầu thì anh không còn là chồng em nữa. Ngoại tình tư tưởng còn đau đớn hơn ngoại tình thể xác. Em không chấp nhận được. Nếu anh không dừng lại, chúng ta ly hôn đi”.

Nghe những lời ấy, tôi bàng hoàng. Tôi thấy mình bị kết tội oan. Tôi chưa từng bước chân ra ngoài ngoại tình, chưa từng phản bội vợ. Tôi chỉ lướt mạng, nhìn vài bức ảnh, vậy đã là ngoại tình sao? Tôi nghĩ đơn giản trong xã hội hiện nay, ai mà không nhìn ngắm cái đẹp?

Đàn ông nhìn gái đẹp chẳng có gì lạ. Tội của tôi, nếu có, chỉ là tôi đã quá kỳ vọng vợ chăm chút cho bản thân nhiều hơn.

Nhưng vợ tôi thì khác. Trong mắt cô ấy, tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cô ấy cho rằng, tôi chỉ trích, chê bai, so sánh vợ với người khác. Vợ cho rằng, tôi là kẻ bội bạc.

Tôi lại nghĩ cô ấy cố chấp, không hiểu rằng tôi vẫn yêu thương gia đình, vẫn trân trọng sự hy sinh của cô ấy. Chỉ có điều, đúng là tôi không thể quen được với hình ảnh vợ ngày càng lôi thôi.

Từ một mâu thuẫn nhỏ, hôn nhân của chúng tôi rơi vào ngõ cụt. Vợ dọn về nhà ngoại vài ngày để suy nghĩ. Với tôi, việc ngắm nhìn những cô gái khác chỉ là một sở thích vô hại. Nhưng với vợ, đó là sự phản bội tinh thần, không thể dung tha.

Đêm nằm một mình, tôi nhớ lại những ngày đầu yêu nhau. Khi ấy, vợ tôi vẫn rạng rỡ, còn tôi thì say đắm cô ấy.

Giờ đây, chúng tôi đối diện nhau mà như hai người xa lạ. Tôi không biết hôn nhân này sẽ đi về đâu? Tôi có thực sự sai như lời vợ nói? Hay chỉ là chúng tôi khác nhau quá nhiều về cách nhìn nhận một điều tưởng chừng như nhỏ nhặt?

Hôn nhân đôi khi không đổ vỡ vì những cú sốc lớn, mà từ chính những khác biệt âm thầm tích tụ. Tôi chưa tìm thấy câu trả lời, chỉ biết rằng gia đình mình đang đứng trước một vết nứt khó hàn gắn mà cả hai đều không chịu lùi một bước.