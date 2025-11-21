Chỉ một câu nói của thông gia, bố tôi nhất quyết mang trầu cau đến trả lại

Tôi năm nay 29 tuổi, là gái tỉnh lẻ nhưng học tập và làm việc ở Hà Nội. Nhà tôi có 4 anh em. 3 anh trai đều thành đạt, nhà cửa, xe cộ có đủ nên bản thân tôi chưa bao giờ phải lo lắng hay chật vật về chuyện tiền bạc.

Ngày mới lên đại học, bố mẹ mua cho tôi căn chung cư nhỏ để thuận tiện sinh hoạt. Ra trường đi làm vài năm, tôi dành dụm được chút tiền biếu bố mẹ thì các anh cho lại còn nhiều hơn. Nhờ vậy, tôi cũng tích lũy được một khoản dư dả.

Còn người yêu tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Gia đình anh là kiểu truyền thống, bố mẹ khá khắt khe. Tôi và anh làm trong lĩnh vực truyền thông nên tính cách hướng ngoại, thoải mái.

Yêu nhau được 4 năm, cả hai tính tới chuyện đám cưới. Nhận thấy sự khác biệt về lối sống với bố mẹ chồng tương lai, tôi và anh dự định ở riêng cho bớt va chạm, mâu thuẫn.

Theo đúng kế hoạch, tôi sẽ đi thử váy cưới, chuẩn bị những khâu cuối cho ngày trọng đại. Thế nhưng, chỉ sau bữa cơm ở nhà anh, mọi chuyện đã khép lại đầy chóng vánh.

Chỉ với 150 triệu đồng, tôi biết được tính cách thật của mẹ chồng tương lai (Ảnh minh hoạ: TD).

Hôm ấy, tôi đến nhà người yêu ăn tối như thường lệ. Ngồi trên mâm cơm, chị dâu và anh trai anh vô tình hỏi: “Hai đứa dự tính đi tuần trăng mật ở đâu?”.

Thấy cả nhà nói về nhiều địa danh du lịch nổi tiếng, tôi không ngại chia sẻ thẳng: “Chúng em tính đi tuần trăng mật ở châu Âu ạ. Chi phí bên công ty du lịch báo là khoảng 150 triệu đồng”.

Nghe thấy vậy, anh rể hốt hoảng đáp: “Khiếp, đắt thế. Tiền đấy anh để mua được cả cây vàng. Giá đang tăng khéo lại có thêm cả đống tiền lãi”.

Đáng ra, mọi chuyện sẽ dừng lại ở câu nói đùa kia nhưng người yêu tôi lại vô tư kể thêm: "Ăn thua gì anh ơi, Trâm mới đi du lịch Nhật Bản hết tận 3-4 chỉ vàng ấy chứ. Riêng tiền vé máy bay giá đã chục triệu đồng. Chưa kể váy áo rồi chi phí ăn uống, đi lại, tổng cộng phải gần 80 triệu đồng”.

Thực ra, chuyến đi đó là một trong những điều tôi muốn làm trước khi lấy chồng. 80 triệu đồng nghe lớn nhưng đã bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống trong 6-7 ngày ở 3 thành phố khác nhau. Mấy khi được đi đâu nên tôi thấy bình thường.

Hai hôm sau, người yêu chủ động gọi điện và nói chuyện rõ ràng với tôi về vấn đề này. Anh bảo gia đình anh chê tôi hoang phí, sống vô bổ, không biết nghĩ xa. Thậm chí, mẹ anh còn hẹn gặp riêng mẹ tôi để nói chuyện, chứ không hề góp ý riêng với tôi.

Mẹ tôi kể: “Bà ấy nói như tát nước vào mặt, bảo mẹ về dạy lại con. Nếu không, chẳng ai thèm rước về làm vợ”. Quá bức xúc, tôi tìm để nói cho rõ thì anh bảo: "Kệ mẹ anh, em sống với anh chứ có sống với mẹ đâu".

Không muốn gây khó xử cho đôi bên, tôi tìm gặp mẹ anh nói hết một lần cho xong. Tôi lễ phép nói: “Cháu có gì không phải, mong bác nhẹ nhàng chỉ bảo nhưng xin bác đừng nói động tới bố mẹ cháu".

Vậy mà ngay sau câu nói đó, mẹ anh bất ngờ nổi giận, thẳng thừng tuyên bố không có cưới xin gì nữa. Bố mẹ tôi biết chuyện, bắt vội chuyến xe lên Hà Nội, mang trầu cau đến trả lại.

Bố tôi nhẹ nhàng bảo: "Cháu nó còn dại, xin phép ông bà tôi không gả nữa. Tôi dạy lại cháu, chứ giờ con tôi không phù hợp được với nhà ông bà".

Tôi và anh vẫn còn yêu nhau. Nhưng khi đứng trước hai bên gia đình, chúng tôi đều chọn lùi lại phía sau, không dám bảo vệ hạnh phúc riêng của mình.

Đến giờ, tôi vẫn chưa thể tin rằng, hai đứa phải huỷ hôn chỉ vì số tiền chi trả cho tuần trăng mật và cách tôi tiêu xài theo sở thích cá nhân.

Tôi kiếm ra tiền và sử dụng theo sở thích của mình, không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Hơn nữa, cả đời người mới lấy chồng một lần, bỏ 150 triệu đồng ra đi tuần trăng mật thì có gì sai?

Đọc xong câu chuyện này, mọi người nghĩ tôi làm đúng hay sai? Hãy cho tôi xin một vài ý kiến khách quan.