Nhờ chồng si mê nữ đồng nghiệp, cuộc hôn nhân của tôi được cứu ngoạn mục

Tôi từng nghĩ hôn nhân sau 10 năm là một chặng đường bình lặng, không còn bất ngờ, cũng chẳng còn cần quá nhiều cố gắng.

Chồng tôi là người đàn ông điềm đạm, ít nói, mỗi ngày đi làm về muộn, bữa cơm tối thường chỉ có hai mẹ con. Tôi tự nhủ đó là cuộc sống bình thường, vợ chồng gắn bó bằng nghĩa vụ nhiều hơn là tình cảm.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện chồng mình thường xuyên vào Facebook của một nữ đồng nghiệp. Anh mải mê xem ảnh của cô ấy đến mức quên cả tôi và con.

Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả, từ ánh mắt anh sáng lên khi nhắc đến tên cô ấy đến cách anh vô thức mỉm cười khi lướt điện thoại và sự thờ ơ khi ở cạnh vợ con.

Có lẽ trong một khoảnh khắc, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ nghĩ đến việc ghen tuông, trách móc hay thậm chí đòi ly hôn. Nhưng nỗi đau lại khiến tôi nhận ra điều khác, tôi đã bỏ quên chính mình quá lâu.

Tôi thay đổi hình ảnh tươi mới hơn, thường xuyên rủ chồng đi hẹn hò để "hâm nóng" tình cảm (Ảnh minh họa: Sina).

Tôi nhận ra mình đã buông bỏ quá nhiều sau hôn nhân. Tôi từng là cô gái biết chăm chút nhan sắc, biết tạo bất ngờ, biết lắng nghe.

Nhưng rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền, công việc nhà cửa và con cái đã biến tôi thành người phụ nữ xuề xòa, ít nói, ngày ngày xoay vòng trong những việc không tên. Tôi đã để hôn nhân rơi vào sự nhàm chán.

Tôi trở nên thân luộm thuộm, lúc nào cũng tất bật trong bếp núc, việc nhà, con cái, mà quên mất mình cũng cần được yêu thương và trân trọng.

Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi dậy sớm hơn để tập thể dục, tự thưởng cho mình một bộ váy mới thay vì những bộ đồ ở nhà cũ kỹ. Tôi học cách chăm sóc da, tô chút son khi ra ngoài.

Tôi bớt than phiền, thay vào đó là lắng nghe chồng kể về công việc, dù đôi khi anh chỉ nói vài câu cộc lốc. Tôi chuẩn bị những bữa ăn anh thích và bất ngờ lên kế hoạch cho những buổi tối hai vợ chồng cùng nhau đi dạo như ngày còn hẹn hò.

Con gái tôi reo lên: “Mẹ đẹp hơn trước nhiều rồi”. Đồng nghiệp khen tôi trẻ ra. Còn chồng tôi lúc đầu ngạc nhiên, sau đó ánh mắt anh dần thay đổi.

Anh nhìn tôi lâu hơn, ít khi ôm điện thoại khi ở nhà. Một buổi tối, sau bữa cơm, anh nói nhỏ: “Anh thấy như được sống lại với em của ngày xưa”.

Tôi đã bật khóc. Tôi biết, nếu tôi chọn cách trách móc, hôn nhân này có lẽ đã tan vỡ. Nhưng nhờ cú sốc ấy, tôi và chồng có cơ hội nhìn lại.

Trước đó, chồng luôn nói tôi về việc ăn mặc nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi cho rằng, chúng tôi đã sống với nhau 10 năm thì đâu cần chú ý những điều đó nữa. Chồng cũng sẵn sàng đưa tiền để tôi mua sắm, làm đẹp nhưng tôi thường tiếc không dùng đến, để dành lo cho con cái.

Anh thừa nhận, thứ anh vướng bận không phải tình yêu với cô gái kia, mà chỉ là cảm giác mới mẻ, tươi sáng mà anh đã đánh mất trong chính cuộc hôn nhân của mình. Anh chỉ có chút cảm tình trong tư tưởng, không hề để mọi thứ vượt qua giới hạn.

Khi tôi thay đổi, anh nhận ra người phụ nữ anh từng yêu vẫn còn ở đây, chỉ là bị lớp bụi đời thường che lấp. Chúng tôi bắt đầu lại. Anh chủ động đưa vợ con đi chơi vào cuối tuần, thỉnh thoảng gửi tin nhắn yêu thương mà trước đây, tôi chưa từng nhận được sau ngày cưới.

Còn tôi không chỉ cố gắng cho anh, mà còn cho chính mình để được sống rạng rỡ, tự tin và xứng đáng với tình yêu.

Giờ đây, khi nghĩ về người phụ nữ kia, tôi không còn thấy đau đớn nữa. Bởi chính sự xuất hiện của cô ấy đã trở thành cú hích, buộc tôi tỉnh ngộ, buộc chúng tôi thay đổi để không đánh mất nhau.

Ngoại tình tư tưởng từng khiến trái tim tan nát. Nhưng sau tất cả, nó lại trở thành liều thuốc hồi sinh, giúp vợ chồng tôi yêu nhau lần nữa, sâu đậm và trân trọng hơn trước.