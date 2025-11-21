Bị phát hiện cặp kè với sếp, tôi lại tìm vợ anh ấy quỳ xuống cảm ơn

Tôi năm nay 36 tuổi, có chồng và 3 con gái. Vì kinh tế eo hẹp, tôi không muốn sinh thêm. Và đó cũng là cái cớ để mỗi khi uống rượu, chồng lại nhiếc móc tôi vì tội “không biết đẻ”.

Bình thường, chồng tôi khá hiền lành, thương vợ. Nhưng mỗi khi có chén rượu vào, nghe những lời khích bác, mỉa mai của bạn bè, anh lại về nhà trút mọi khó chịu lên tôi.

Tôi biết, tâm lý đàn ông ai cũng mong có con trai. Nhưng sinh một đứa con không phải là vấn đề nếu kinh tế vững vàng, chắc chắn.

Trong khi đó, tôi chỉ là công nhân, thu nhập ở mức trung bình. Chồng tôi là lao động tự do, có khi làm không hết việc, cũng có khi chơi cả tháng dài. Kinh tế gia đình luôn ở trạng thái bấp bênh, lo cho 3 đứa con ăn học đã vất vả lắm rồi.

Chính vì thái độ của chồng như vậy, tình cảm vợ chồng có chút phai nhạt đi. Và đó cũng là lý do khiến tôi đã có phút yếu lòng với người đàn ông khác.

Phút yếu lòng của tôi suýt chút nữa đã phải trả giá đắt (Ảnh minh họa: iStock).

Người ấy là giám đốc, sếp của tôi. Một người đàn ông giỏi giang, thông minh, ăn nói dịu dàng, dễ nghe đã khiến trái tim quen với những thô lỗ, cục cằn của tôi rung động.

Tôi biết mình có nhan sắc dù không còn quá trẻ và đã là mẹ của 3 đứa con. Vậy nên khi anh quan tâm tôi, nói những lời dịu dàng, tôi mặc kệ cho trái tim mình bay nhảy.

Tôi nghĩ, anh ấy chỉ trêu đùa cho vui. Nhưng không ngờ, mọi thứ lại đi xa hơn tôi nghĩ. Những tin nhắn, những hành động quan tâm dù nhỏ nhặt, những phút trò chuyện ngắn ngủi trong giờ tăng ca. Dần dần, tôi đã rơi vào “lưới tình” với chồng của người đàn bà khác.

Người ta vẫn nói “đói mới ăn vụng” và ăn vụng thì thường ngon. Thứ tình cảm tội lỗi phải bí mật giấu giếm hóa ra lại như chất kích thích khiến người ta vừa sợ hãi, vừa thích thú.

Tôi và anh đã “tranh thủ” những phút riêng tư cùng nhau ở phòng làm việc của anh bằng những cái ôm, những nụ hôn vội vàng nhưng vẫn chưa đủ liều để "vượt giới hạn".

Một ngày, tôi nhận được tin nhắn lạ với nội dung cảnh cáo, đe dọa: "Cô cặp kè với chồng người khác, có sợ chồng và con cô biết không? Chắc hẳn nếu biết, các con gái của cô sẽ tự hào về mẹ lắm đấy".

Tôi tìm người tình, được xác nhận đó là số điện thoại của vợ anh. Anh tái mặt, còn tôi run lên. Như một phản xạ tự nhiên, tôi nhắn tin trả lời chị. Rằng có lẽ chị đang hiểu lầm, tôi và chồng chị chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới, hoàn toàn không có gì khuất tất.

Tối đó, chị gọi điện cho tôi, nói đủ lời nặng nề, bảo rằng nếu tôi không dừng lại, chị sẽ tìm đến tận công ty cho tôi biết thế nào là lễ độ. Thậm chí, chị có thể tìm đến tận nhà bố mẹ tôi để khuyên bố mẹ tôi dạy dỗ lại con gái của mình.

Mặc kệ chị ấy có chửi mắng thế nào, tôi vẫn chối, nhất quyết không thừa nhận, ngay cả khi chị ấy gửi cho tôi những tin nhắn ngọt ngào mà tôi nhắn cho chồng chị.

Chị ấy viết: “Nói cho cô biết, chồng tôi chỉ coi cô là trò vui thôi. Đừng tự hạ thấp, coi rẻ và chà đạp nhân phẩm mình như thế". Tôi và chị cứ nhắn qua, nhắn lại như vậy.

Điều tôi không ngờ nhất là chồng tôi đứng đằng sau từ lúc nào và đọc được. Anh ấy giật lấy điện thoại của tôi, đọc hết tin nhắn rồi bấm số gọi lại cho vợ của sếp tôi. Tôi không biết họ đã nói gì với nhau.

Sau khi tắt máy, anh nhìn tôi, giọng gằn lên: “Rốt cuộc, cô đã làm gì để người ta nhắn tin như vậy? Cô cặp kè với chồng người khác phải không? Ngày mai, tôi sẽ gặp chị ấy nói cho rõ ràng. Nhưng tôi muốn cô thú nhận trước đã, đừng để tôi ôm nhục vác “cặp sừng” đi gặp người khác”.

Suốt đêm đó, anh không cho tôi ngủ. Anh chì chiết tôi bằng những suy đoán của mình. Tôi vẫn chối và khóc.

Tôi nghĩ đến ngày mai, khi chồng tôi đi gặp chị ấy rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi đã ngoại tình nhưng hoàn toàn không muốn gia đình mình tan vỡ.

Chồng tôi ngoài những lúc say rượu không kiểm soát được cảm xúc của mình, anh vẫn thương vợ, thương con. 3 đứa con gái của tôi sẽ thế nào nếu biết mẹ mình làm điều sai quấy như vậy. Rồi còn bố mẹ đẻ của tôi, bố mẹ chồng tôi nữa…

Chưa bao giờ tôi thấy mình ngu dại như thế. Tối ước gì mình đừng sai, ước gì mình sớm nhận lỗi với chị ấy. Chính sự lì lợm, trơ trẽn của tôi đã dẫn đến kết cục này. Giờ tôi chỉ biết chờ sự an bài của số phận, gieo nhân nào thì gặp quả ấy.

Cả ngày hôm sau, tôi xin nghỉ ốm, không đi làm. Người tôi run rẩy khi nghe tiếng xe của chồng về ngoài sân. Anh ngồi xuống ghế, im lặng một lúc rồi nói: “Tối qua, anh xin lỗi em vì đã nặng lời. Hóa ra là chị ấy hiểu lầm em. Thôi, anh lỡ nói gì khó nghe thì đừng để bụng nhé”.

Tôi sững sờ đến tột độ. Vợ của nhân tình đã bảo vệ tôi trước mặt chồng tôi. Lý do gì khiến chị ấy làm như vậy? Dù gì, chị ấy thực sự đã cứu tôi, cứu gia đình tôi khỏi bờ vực đổ vỡ.

Ngay lập tức, tôi dắt xe ra khỏi nhà, bấm số gọi cho chị ấy. Trong căn nhà sang trọng, tấm ảnh cưới của vợ chồng chị tươi cười sáng rỡ cả phòng khách. Hai đứa con trai của chị vừa tan trường về, lễ phép cúi chào mẹ, chào tôi.

Tôi rụt rè hỏi: “Sao chị lại giúp tôi?”. Chị ấy nhìn tôi cười buồn: "Tôi không giúp cô, tôi căm ghét cô. Tôi chỉ thương chồng cô, thương các con cô. Họ không đáng phải chịu nỗi đau này, không đáng bị tổn thương. Không chỉ có cô muốn giữ lại gia đình, tôi cũng muốn.

Chồng tôi đã nhận sai, cầu xin tôi tha thứ. Tôi không biết mình có thể quên nỗi đau này hay không? Tôi cũng không chắc chồng cô sẽ tha thứ cho cô. Tôi không muốn anh ấy chịu tổn thương giống tôi”.

Trước mặt chị, tôi không ngại quỳ xuống cảm ơn. Cảm ơn chị vì đã bao dung cho sai lầm của tôi và cứu vớt một gia đình tránh cảnh tan vỡ. Chị không đánh tôi nhưng sự tử tế của chị còn khiến tôi thấm thía hơn cả một cái tát.

Mọi sai lầm đều phải trả giá. Tôi sẽ xin nghỉ việc, tìm việc ở một công ty khác. Tôi muốn cảm ơn chị ấy bằng cách đoạn tuyệt hoàn toàn để chị yên tâm.

Có phải cái giá tôi trả còn quá rẻ so với nhiều người khác hay không?