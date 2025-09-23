Chỉ sau một cuộc điện thoại, tôi hốt hoảng phát hiện người yêu “phông bạt”

Mọi thứ đáng lẽ phải là niềm vui, hạnh phúc. Thế nhưng, trái tim tôi bây giờ nặng trĩu, ngày nào cũng trằn trọc mất ngủ bởi sự thật mà tôi vừa phát hiện về người đàn ông mình chuẩn bị gọi là chồng.

Ngay từ những ngày đầu, tôi đã choáng ngợp bởi cách anh chiều chuộng, quan tâm. Anh thường bất ngờ tặng hoa, đưa tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng, có khi còn mua tặng tôi chiếc túi hàng hiệu trị giá bằng cả tháng lương của tôi.

Mỗi lần bạn bè khen tôi may mắn, trong lòng tôi dâng lên niềm tự hào khó tả. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã gặp đúng người đàn ông sẽ mang lại một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc.

Gia đình tôi cũng rất ưng anh. Mẹ tôi thường nói: “Đàn ông mà thương người yêu đến mức ấy thì sau này chắc chắn sẽ biết chăm lo cho vợ con”. Tôi tin không chỉ tôi, mà cả gia đình tôi đã bị sự hào nhoáng đó thuyết phục.

Bạn trai ga lăng, rủ tôi hẹn hò sang chảnh nhưng thực tế lại đi vay tiền khắp nơi (Ảnh minh họa: Xiaohongshu).

Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh khi anh sơ suất để điện thoại ở chế độ loa ngoài. Người bạn ở đầu dây kia thúc giục: “Bao giờ trả tiền đây, tôi cũng đang kẹt lắm. Vay gì mà mấy chục triệu đồng mãi chưa trả?”.

Tôi không thể tin anh lại túng thiếu đến vậy. Hóa ra, những món quà anh tặng tôi, những lần anh đưa tôi đi ăn uống đều là tiền vay mượn từ bạn bè.

Sau hôm ấy, tôi bắt đầu âm thầm tìm hiểu. Tôi liên lạc với vài người bạn cũ của anh và biết thêm rằng, anh vốn không có công việc ổn định. Cái gọi là “kinh doanh” của anh chỉ là cái cớ, doanh thu chẳng đủ trang trải cuộc sống. Thế nhưng để giữ hình ảnh trước mặt tôi và gia đình, anh chấp nhận vay mượn khắp nơi.

Tôi phát hiện ra nhiều lần, anh còn vay cả họ hàng dưới danh nghĩa xoay vốn làm ăn. Tôi thấy mình như kẻ ngốc, bị đưa vào một vở kịch mà anh chính là đạo diễn.

Tôi đau khổ đến mức muốn buông bỏ tất cả. Nhưng bi kịch ở chỗ, tôi và anh đã đăng ký kết hôn. Hai bên gia đình đã bàn bạc xong xuôi chuyện đám cưới, thiệp mời cũng đã in, bạn bè khắp nơi đã biết tin.

Nếu giờ tôi thừa nhận sự thật, liệu tôi có đủ can đảm đối diện với bố mẹ, với dòng họ, với hàng trăm lời xì xào ngoài kia?

Mẹ tôi vẫn vô tư đi khoe khắp nơi: “Con rể tôi giỏi lắm, thương vợ lắm, lại ga lăng. Con gái tôi đúng là có phúc”. Tôi nghe mà nghẹn trong cổ. Tôi biết mẹ sẽ đau lòng đến mức nào nếu sự thật vỡ lở.

Còn anh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn hứa hẹn tương lai: “Chúng ta sẽ sớm mua được nhà, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em chỉ cần tin anh”.

Tôi không còn đủ niềm tin để gật đầu. Tôi thấy trước mặt mình là một con đường phủ đầy sương mù, không biết bước tiếp sẽ đưa tôi đến đâu.

Một lần, tôi thử gặng hỏi: “Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện nếu em phát hiện mọi thứ chỉ là giả dối thì em sẽ thế nào không?”. Anh lảng tránh rồi vòng vo rằng: “Anh làm vậy cũng chỉ vì muốn em hạnh phúc, muốn em không thua kém bạn bè”.

Câu trả lời đó khiến tôi lạnh người. Hóa ra, cái gọi là tình yêu, hy sinh thật ra chỉ là sự sĩ diện mù quáng.

Tôi nghĩ đến cảnh sau này, khi những khoản nợ đến hạn, chủ nợ gõ cửa từng ngày, tôi sẽ phải sống trong chuỗi ngày bất an. Tôi nghĩ đến những đứa con chưa ra đời sẽ phải gánh trên vai hậu quả từ sự “phông bạt” của bố chúng. Tôi tự hỏi có đáng không khi đánh đổi tất cả chỉ vì sợ miệng đời dị nghị?

Nhìn chiếc váy cưới trắng được treo lặng lẽ trong tủ, tôi bật khóc. Ngày bé, tôi luôn mơ ước khoảnh khắc khoác lên mình bộ váy ấy là khởi đầu của hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây, nó lại trở thành một gánh nặng đè ép tâm hồn tôi.

Nhiều người bảo: “Đã đăng ký kết hôn thì coi như hết đường lùi, phải chấp nhận”.

Ngày cưới đang đến gần, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Liệu tôi có nên dũng cảm dừng lại ngay cả khi đã trót đăng ký kết hôn, hay nên nhắm mắt bước vào cuộc hôn nhân đầy rủi ro này?