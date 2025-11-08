Trót ngủ với trai lạ, tôi không ngờ mẹ chồng lạnh lùng nói đúng một câu

Cuộc sống hôn nhân của tôi từ lúc yêu đến khi cưới đều diễn ra rất suôn sẻ, không hề có sóng gió. Gia đình tôi không dư dả nhưng đủ chi tiêu hàng tháng, có con gái 4 tuổi ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ.

Chồng tôi vốn là người hiền lành, tốt bụng, hết lòng cưng chiều vợ con. Đi làm có bao nhiêu tiền, anh sẽ đưa hết cho tôi quản lý, ngày lễ Tết là luôn chuẩn bị quà đầy đủ cho vợ. Đặc biệt, anh rất tôn trọng nhà ngoại nên ai nhìn vào cũng khen tôi số sướng.

Vậy mà biến cố lại ập đến bất ngờ với gia đình nhỏ của tôi. Hơn một năm trước, chồng tôi kinh doanh thua lỗ, không may vướng vào vòng lao lý. Vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử nhưng theo lời luật sư bào chữa, nhẹ nhất anh cũng phải đi tù hơn 10 năm.

Từ lúc anh bị tạm giam đến giờ, tôi luôn tự động viên bản thân phải cố gắng làm việc ngày đêm để làm chỗ dựa cho con cái và gom tiền vào thăm nuôi chồng mỗi tháng.

Ngày nào, tôi cũng trở về nhà vào lúc 1-2h sáng nhưng tiền thì kiếm mãi không đủ. Càng cố gắng, tôi càng thấy kiệt sức đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Trót dại yếu lòng một lần, tôi khiến chồng mình rơi vào cảnh đau đớn không nguôi (Ảnh minh hoạ: TD).

Đặc biệt, tôi còn ở sát nhà chị chồng. Chị ấy vốn ghen ăn tức ở, sợ bố mẹ cho vợ chồng tôi tài sản nên suốt ngày soi mói, nói bóng nói gió. Tôi làm gì cũng bị ghét, cuộc cãi vã nào cũng bị lôi ra làm lá chắn.

Bao nhiêu áp lực đổ dồn vào cùng một lúc khiến tôi đổ bệnh, sụt gần 10kg, đi bệnh viện khám chữa nhiều tiền không đỡ. Trong lúc tâm trạng vụn vỡ nhất, tôi gặp được Minh, người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân.

Chúng tôi quen nhau qua một hội nhóm chung trên mạng xã hội. Sau vài lần nhắn tin, cả hai quyết định gặp nhau ngoài đời. Ban đầu, chúng tôi chỉ xác định là những người bạn chung cảnh ngộ “người không vợ, kẻ vắng chồng” rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay.

Tôi kể cho anh nghe chuyện của chồng, quãng thời gian một mình nuôi con, những đêm làm việc đến kiệt sức, áp lực từ phía gia đình nội… Minh không phán xét, chỉ im lặng lắng nghe rồi vỗ về, an ủi tôi.

Chính khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng rung động trở lại sau bao tháng ngày rơi vào tăm tối. Từ kẻ xa lạ, anh bỗng trở thành người tôi tìm đến mỗi khi mệt mỏi. Bờ vai vững chắc của người đàn ông này khiến tôi yên tâm dựa vào.

Chúng tôi cứ âm thầm qua lại trong bóng tối suốt nhiều tháng. Tôi và anh phát hiện có tình cảm thật với nhau, dù biết là sai trái. Nhờ sự đồng hành của anh, mọi bộn bề trong cuộc sống của tôi bỗng chốc tan biến hết.

Minh chủ động đề nghị ở bên cạnh, sẵn sàng chờ đợi tôi ly hôn chồng rồi sẽ tiến đến một cách đàng hoàng. Thậm chí hàng tháng, anh còn hỗ trợ hai mẹ con tôi 6 triệu đồng để chi tiêu, trang trải cuộc sống.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu, chuyện Minh thường xuyên qua lại nhà tôi mỗi tối cuối tuần bị hàng xóm xung quanh bàn tán và đến tai chị chồng. Sẵn trong người sự ghen ghét, ngày nào chị ấy cũng soi camera, nhăm nhe chụp lại bằng chứng, đợi thời cơ bêu rếu tôi trước mặt bố mẹ hai bên gia đình.

Bố mẹ chồng biết chuyện liền gọi tôi về để giải thích mọi chuyện. Thấy mức độ nghiệm trọng của sự việc, tôi biết mình không thể giấu thêm được nữa. Tôi thừa nhận chuyện bản thân lỡ có tình cảm với người khác khi chưa ly hôn chồng.

Mẹ chồng không tức giận hay to tiếng gì với tôi, chỉ nói đúng một câu đầy lạnh lùng: “Nếu cảm thấy không đợi được chồng thì ly hôn ngay, đừng để hàng xóm láng giềng nói ra, nói vào”.

Giờ đây, tôi đứng trước bờ vực ly hôn. Viết lại từng dòng tâm sự này, tôi chấp nhận bản thân sẽ bị lên án là kẻ bạc tình, bạc nghĩa. Nhưng khi bị dồn vào bước đường cùng như tôi, mọi người có từ chối nổi cám dỗ ngọt ngào này không?

Tâm trí tôi rất rối bời, nghĩ mãi chưa thông suốt. Giờ bỏ lại tất cả, tôi thương con gái và cả người chồng yêu thương, tin tưởng vợ mà vợ lại phản bội lúc này.

Nói thật, tôi ở lại không được, mà rời đi cũng chẳng xong. Tôi phải làm gì đây?