Diễn vai phu nhân tổng tài, mẹ bạn trai thản nhiên chê tôi là “gái nạ dòng”

Tôi là một bà mẹ đơn thân, có con gái nhỏ mới 3 tuổi. Chồng cũ của tôi đã cưới vợ khác. Hiện tại, mẹ con tôi ở cùng nhà ngoại.

Tôi thích sống một cuộc đời bình thường với những người mình yêu thương. Thế nhưng, định mệnh xô đẩy khiến tôi gặp phải gã bạn trai sở hữu một đống bí mật thị phi.

Tùng là bạn trai của tôi được gần một năm. Thời gian đầu khi mới quen, chúng tôi yêu xa vì Tùng đi tu nghiệp ở nước ngoài.

Sau này, tôi mới biết thực ra Tùng chẳng đi đâu cả, anh ta bị xiết nợ nên trốn chui trốn nhủi hai tháng trời. Ảnh và video Tùng gửi cho tôi thời gian đó toàn “chôm” trên mạng và lấy từ chuyến du lịch cũ lâu lâu rồi.

Tôi ấn tượng với Tùng vì lý lịch “khủng”. Anh khoe có hai bằng đại học, chứng chỉ tiếng Anh cao cấp, biết cả tiếng Trung. Hiện tại, Tùng làm ở phòng khám nha khoa. Tôi quen anh khi đi cùng bạn đến chữa răng. Anh bảnh bao, lịch lãm, ăn nói nhẹ nhàng khiến tôi rất có thiện cảm.

Tôi bị mẹ bạn trai coi thường ngay từ lần đầu chạm mặt (Ảnh minh họa: Sohu).

Từ hồi yêu nhau, Tùng chưa bao giờ mời tôi đến nhà chơi. Đó là một căn biệt thự khá to trong khu phố nhà giàu. Mấy lần đi ngang qua, tôi chỉ đợi Tùng ở bên ngoài.

Cách đây hai tuần, khi chúng tôi đang đi đường thì vô tình gặp mẹ anh ấy. Trông mẹ Tùng khá trẻ so với tuổi thật, ăn mặc trang nhã, búi tóc cao giống hệt phu nhân nhà giàu.

Tùng không muốn ngồi cà phê nhưng mẹ anh ấy đòi làm quen với tôi. Lúc ngồi nói chuyện, mẹ Tùng tỏ ra vui vẻ. Cô ấy hơi bất ngờ khi biết tôi mới 27 tuổi đã có con riêng, nhưng không bình luận thêm gì.

Khi ra ngoài đi vệ sinh, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện thậm thụt của mẹ con Tùng. Trái ngược với vẻ thân thiện hồi nãy, mẹ Tùng cau có đến nỗi tôi tưởng đôi lông mày sắp dính vào với nhau.

Tôi đứng ở góc khuất phía sau bức tường cầu thang, nghe rõ từng câu, từng từ sâu cay mà mẹ Tùng thốt ra: “Con đẹp trai cao ráo như này, cớ gì lại đi yêu cái đứa "gái nạ dòng" như thế? Bao nhiêu gái tân ngoài kia, lại đâm đầu vào đứa qua một lần đò. Đầu óc con bị sao thế con?”.

Nghe mẹ của bạn trai miệt thị mình, tôi vừa ấm ức, vừa khó chịu. Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, tôi định ra phản bác lại người phụ nữ giả tạo đó. Nhưng rồi tôi kiềm chế được, bởi mẹ Tùng nói cũng có cái không sai.

Đúng là tôi đã có một đời chồng và Tùng bị thiệt thòi khi yêu một bà mẹ đơn thân. Tuy nhiên, tôi không giấu bạn trai mình chuyện đó. Tùng biết rõ tất cả, anh ấy chấp nhận hết để yêu tôi.

Tôi lấy cớ bận việc đột xuất để rời đi. Tâm trạng rối bời, tôi nghĩ nhà Tùng giàu nên soi xét con dâu tương lai là chuyện đương nhiên. Chắc họ thích người "môn đăng hộ đối", chứ hoàn cảnh như tôi thì thoát sao khỏi định kiến.

Tôi đắn đo không biết nên chia tay hay nỗ lực vượt qua rào cản. Đúng lúc ấy, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Công ty tôi có sự kiện lớn. Chị trưởng phòng quên tài liệu quan trọng ở nhà, nhờ tôi chở về lấy. Bất ngờ thay, nhà của chị lại chính là căn biệt thự nơi bạn trai tôi đang sống.

Tôi hỏi chị trưởng phòng có em trai nào tên Tùng không, chị ngơ ngác lắc đầu. Rồi chị bảo, nhà chị có một cô quản gia, con trai cô ấy tên Tùng. Hóa ra, mẹ con Tùng không phải chủ nhân căn biệt thự, họ chỉ là người ở nhờ mà thôi.

Chị trưởng phòng cũng tiết lộ thêm nhiều thứ khác. Ví dụ như Tùng đang làm thuê ở phòng khám do mẹ chị ấy làm chủ. Anh ta học dốt, lông bông, quá khứ nợ nần, chẳng có bằng cấp gì giá trị.

Nhờ mẹ Tùng năn nỉ chủ nhà nên anh mới có công việc tử tế. Anh ta sợ bị đuổi đi, đành cố gắng diễn vai hoàn lương, khiến tôi tưởng lầm anh ta là con nhà giàu thật. Nếu không có sự cố của chị trưởng phòng, chắc giờ này, tôi vẫn bị Tùng “dắt mũi”.

Tôi tức giận nhắn tin hỏi tại sao Tùng lại nói dối đủ thứ như thế? Tùng lạnh lùng đáp lại tôi rằng, anh chưa bao giờ nhận đó là nhà của mình, chỉ nói sống ở đó thôi. Mẹ anh ta cũng chẳng nhận mình là vợ đại gia. Tất cả do tôi tự suy diễn hết.

Đúng là tôi chưa bao giờ hỏi rõ thân thế của mẹ con Tùng nhưng anh ta cũng khôn lanh khi mặc kệ cho tôi hiểu lầm. Thế tôi mới là người sai trong câu chuyện này sao? Giờ tôi nên "đá" anh ta như nào cho bõ tức?

Bạch Dương