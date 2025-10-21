Lần đầu hẹn hot girl, tôi chỉ cần 500.000 đồng là biết "bộ mặt thật" của em

Ngày lễ 20/10 của các anh em trôi qua thế nào rồi? Chắc nhiều người thành công tốt đẹp nhỉ? Còn tôi lại có một buổi tối khó quên vô cùng.

Tôi mới quen được một cô nàng xinh đẹp trên mạng, tên Ngân, sinh năm 2002. Cô ấy đang là nhân viên ở một viện thẩm mỹ lớn, xa gia đình để lên thành phố làm việc.

Ngân nói chuyện rất duyên dáng và nhẹ nhàng. Hàng ngày, Ngân bận công việc từ sáng đến tận 8-9h tối, chẳng có thời gian đi đâu chơi nên tôi thấy khá ngoan.

Quen nhau hai tháng trời, tôi mới hẹn được gặp Ngân lần đầu tiên. Lấy cớ chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi mời Ngân đi ăn tối ở một nhà hàng ven hồ Tây. Ban đầu, Ngân nói đông khách nên không nghỉ được. Nhưng chắc sợ tôi buồn nên sau đó, cô ấy lại đồng ý.

Tôi hồi hộp chuẩn bị các thứ để tới gặp nàng. Trên ảnh Ngân xinh lắm, cao ráo, mảnh mai, gu ăn mặc cũng đẹp. Không ngờ ngoài đời, cô ấy còn quyến rũ hơn, lại dùng nước hoa có mùi khá cuốn hút.

Ngân hỏi tôi sao không đi ô tô mà lại đi xe máy? Tôi bảo ngày lễ đường đông, lái xe đi sợ kẹt. Quan trọng là Hà Nội đang mát mẻ, đi xe máy hóng gió thích hơn.

Ngân có vẻ không ưng lắm. Cô ấy lẩm bẩm nói đi xe máy vừa bụi, vừa lạnh, cô ấy mặc váy ngắn khá bất tiện. Việc đội mũ làm Ngân bị bẹp tóc, cứ đòi tháo mũ ra khiến tôi bắt đầu thấy cấn cấn trong lòng.

Trước đó, khi đến đón nàng, tôi đã tặng bó hoa to đùng, kèm theo hộp quà là chiếc dây chuyền bạch kim. Nàng nhận quà khá vui vẻ nên tôi nghĩ lát nữa tới chỗ ăn, chắc Ngân sẽ càng thích.

Tôi sợ hãi khi bạn gái mới quen gọi gần chục món trong một bữa (Ảnh minh họa: Sina).

Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Ngân mê mẩn chiếc bàn sát cạnh cửa kính, có sẵn nến và hoa tươi. Ngân nhờ tôi chụp ảnh đến mỏi cả tay, còn bắt tôi ngồi đợi nàng chọn ảnh để đăng lên mạng nữa.

Mất nửa tiếng cho công cuộc “sống ảo”, Ngân mới bắt đầu tập trung vào việc ăn. Tôi lịch sự mời nàng chọn món trước.

Nàng nghiên cứu thực đơn rõ lâu, làm tôi ngại quá phải bảo bồi bàn đi làm việc khác. Lát sau khi bồi bàn quay lại, tôi choáng váng với danh sách món mà Ngân đọc ra.

Cô ấy lật thực đơn liên tục, gọi liền tù tì 7-8 món làm phục vụ cũng bất ngờ. Trông cô ấy gầy gò, chỉ tầm hơn 40kg thôi, thế mà sức ăn thật đáng nể. Tôi hỏi Ngân rằng: Liệu em có ăn hết được từng ấy thứ không? Cô ấy hồn nhiên cười bảo: “Anh yên tâm, sức em ăn khỏe lắm, chừng đó chưa là gì cả”.

Tự dưng, tôi thấy hơi chột dạ. Những hành động của Ngân suốt từ lúc mới gặp đều khiến tôi cảm giác nàng hơi “phông bạt”.

Hình như Ngân muốn tôi đi ô tô để được check-in như tiểu thư, còn dặn tôi lần sau đón nàng bằng xe hơi cho ấm áp. Hai tháng nói chuyện qua mạng, Ngân cũng hay hỏi tôi nửa đùa nửa thật rằng, yêu em thì anh có lo được kinh tế không, tôi luôn đáp là được.

Giờ thấy nàng gọi một lúc gần chục món ăn tối trong nhà hàng cao cấp, tôi không hiểu Ngân nghĩ gì. Tôi từng xem trên mạng có nhiều câu chuyện giống tình huống của tôi lắm, đa số đều là những cô gái “đào mỏ” thích ăn ngon, mặc đẹp. Mà Ngân cũng có một số dấu hiệu giống như vậy.

Ngân bắt tôi đợi đến khi phục vụ mang ra khoảng 5 món mới được ăn. Cô ấy bận xếp đĩa đầy bàn cho đẹp, căn góc đủ kiểu bắt tôi chụp cho. Tôi dần cảm giác không thoải mái, đồ ăn thì nguội ngắt ra chẳng ngon.

Ngân cư xử như kiểu lần đầu đi nhà hàng sang trọng vậy. Nàng chê mỗi món có một xíu, chắc phải gọi thêm nữa mới đủ no.

Nghe cô ấy nói xong, tôi hơi giật mình, kiếm cớ vào nhà vệ sinh rửa tay một chút. Rồi tôi xuống dưới lấy xe đi về luôn, không muốn tiếp tục ngồi với Ngân nữa.

Đang đi thì thấy hơi áy náy, tôi liền dừng lại chuyển khoản cho Ngân 500.000 đồng, coi như hỗ trợ cô ấy trả tiền bữa ăn. Nhà hàng đó tôi đến mấy lần rồi nên tôi đoán hóa đơn Ngân gọi chắc khoảng gần 3 triệu đồng.

Tôi vừa chuyển tiền xong thì Ngân gọi. Tôi tắt máy ra quán rượu ngồi một mình. Sáng nay ngủ dậy, tôi thấy một đống tin nhắn chửi bới từ Ngân, không hề giống cô gái hiền dịu hôm qua nữa.

Một bữa ăn mà hiểu rõ được một người. Coi như 500.000 đồng của tôi cũng không lãng phí, mọi người nhỉ?

May mà chưa tỏ tình với cô ấy, không thì chắc tôi bị Ngân “đào” đến thủng nhà mất. Con gái gì mà vừa "phông bạt", vừa tham ăn. Tôi cũng xin "chạy mất dép".

Bạch Dương