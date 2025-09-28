Bỏ 10 triệu đồng tán gái, tôi tá hoả khi xem ảnh của một chàng trai lạ

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Sau 3 năm ra trường và đi làm, tôi may mắn có được mức thu nhập ổn định, cuộc sống cũng dần đi vào đúng “quỹ đạo”.

Ấy vậy, chỉ có một điều khiến tôi luôn trăn trở suốt nhiều năm qua đó là bản thân chưa một lần được nếm trải hương vị tình yêu. Thời sinh viên, tôi chọn cách tập trung vừa học, vừa làm. Suốt 4 năm, chuyện tình cảm gần như là con số 0 tròn trĩnh.

Mọi thứ dần thay đổi khi tôi có dịp lên khoa xin giấy tờ thực tập. Lúc đó, tôi tình cờ gặp Ngọc - một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương và nói chuyện rất lễ phép. Tìm hiểu mới biết, em kém tôi hai tuổi, học ngành Kinh tế giống tôi.

Sau vài lần tham gia các hoạt động đoàn đội chung, tôi lấy hết can đảm làm quen em. Tưởng rằng hái được “trái ngọt”, tôi khá buồn khi biết Ngọc đã có người yêu từ vài tháng trước. Tuy trong lòng rất thích em, tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc và giữ gìn mối quan hệ ở mức bạn bè.

Tôi mất gần 10 triệu đồng để mua đồ ăn cho bạn gái trong hơn một tháng (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Hơn một tháng trước, chúng tôi vô tình gặp nhau ở một quán ăn, hỏi chuyện mới biết em đã chia tay bạn trai được cả năm nay. Thấy vậy, tôi mới trêu: “Nếu em chia tay được một năm rồi thì anh có cơ hội không?”.

Ngọc cười khểnh: “Cũng phải xem thái độ anh như nào, có cầu tiến, có cố gắng hay không?”. Chẳng cần nghĩ nhiều, tôi thẳng thắn đáp lại: “Được, anh sẽ chứng minh cho em thấy”.

Thế là tôi chính thức bước vào mối tình nghiêm túc đầu tiên trong cuộc đời và tìm mọi cách chứng minh tình cảm với em bằng… đồ ăn vặt.

Có lần, Ngọc vô tình tiết lộ bản thân rất thích ăn vặt. Thậm chí với cô ấy, ăn vặt còn quan trọng hơn bữa chính.

Thấy đó là cơ hội, hay nói đúng hơn là cách thể hiện sự quan tâm, nên tôi không ngại chủ động hỏi han: “Nay em thèm gì không?”, “Nay em thích ăn gì nhỉ?”, “Hình như lâu rồi em chưa uống trà sữa”...

Nhiều hôm, em tìm cách gợi ý như đăng ảnh lên mạng xã hội nói thèm ăn chocolate, bánh tiramisu, nem chua… Tôi không bỏ sót một tín hiệu nào cả, sẵn sàng đáp ứng mọi thứ mà em cần.

Trong hơn một tháng yêu nhau, tôi mua rất nhiều đồ cho em. Đợt vừa rồi tôi đi công tác Đà Nẵng, em bảo thèm ăn thịt bò khô, tôi liền phi ra chợ gần khách sạn mua hết hơn một triệu đồng.

Có lúc, em kêu nhà hết trứng, tôi liền đi mua 50 trứng gà và thêm 20 trứng vịt lộn để em ăn dần. Tôi cũng thường xuyên mua bánh ngọt cho người yêu, không phải loại 50.000 đồng, mà toàn là hộp 200.000-400.000 đồng.

Chocolate em không ăn loại rẻ tiền, đòi lấy loại cao cấp, hàng nhập khẩu mới chịu và mỗi lần đều phải mua 4-5 hộp. Trà sữa em thích cũng toàn 70.000-90.000 đồng/cốc. Đã vào quán là phải 2-3 cốc mang về để tối xem phim uống.

Thậm chí, hoa quả thì phải là đào, lựu, kiwi hoặc cherry… Lắm lúc, tôi thầm nghĩ: “Sao người yêu mình toàn ăn sang miệng thế?”. Có khi tôi tính sổ, tổng số tiền bỏ ra cho em lên đến 10 triệu đồng trong một tháng, gấp đôi phí sinh hoạt, ăn uống của tôi.

Nói chung là lần đầu yêu đương, tôi chiều chuộng Ngọc hết mức có thể. Tôi muốn chứng minh cho em thấy tôi thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

Nhưng đời đâu như là mơ, mối tình đầu lãng mạn của tôi chẳng kéo dài được lâu. Tôi vô tình biết tất cả đồ ăn mình mua cho Ngọc đều được cô ấy mang cho một người con trai khác.

Ban đầu, tôi không phát hiện ra vì Ngọc tinh ý dùng máy của người kia chặn tôi trên mạng xã hội. Nhưng tất cả bình luận giữa hai người đều được bạn bè tôi nhìn thấy. Bạn tôi nói: “Sao bài nào em người yêu bạn cũng có ông vào bình luận tình cảm thế?”.

Tôi nhờ bạn xem thì thấy người đấy cũng toàn khoe đồ ăn. Từ bò khô đến bánh ngọt, bông lan trứng muối, tiramisu tôi mua cho Ngọc, hóa ra em đều mang sang cho chàng trai khác.

Bảo tiếc tiền thì không phải vì bản thân tôi hoàn toàn có thể chi trả những khoản tiền đó. Điều tôi tức chính là ở câu nói vô tình, thản nhiên của Ngọc khi tôi hỏi thẳng mọi chuyện: “Do anh tự nguyện chứ ai ép, giờ anh bắt em nôn ra cho anh à?”.

Em cười tôi như kiểu mọi chuyện đều rất bình thường. Hoá ra từ trước đến nay, em không hề trân trọng tình cảm của tôi. Cảm giác bị lừa dối, bị lợi dụng bao trùm khắp tâm trí tôi.

Lúc em chia tay, không có ai bao nuôi, chiều chuộng theo sở thích “phông bạt” của mình nên thấy tôi, em vồ vập như một con mồi béo bở. Tôi mất 10 triệu đồng đi tán gái, cuối cùng lại bị chính bạn gái cắm cho một cái sừng siêu to trên đầu.

Sau tất cả, tôi chọn cách rút lui khỏi mối quan hệ độc hại này và nhường cơ hội yêu đương "phông bạt" cho một người khác “may mắn” và giàu có hơn tôi.

Tôi tưởng rằng, cứ hết lòng, hết sức, cưng chiều người yêu thì sẽ nhận lại mối quan hệ nghiêm túc, nào ngờ ngược lại hoàn toàn.

Tôi kể ra câu chuyện này để mọi người đừng ai mù quáng dùng tiền và đồ ăn để đánh giá tình yêu. Hãy tỉnh táo và đặt ra giới hạn cho bản thân.