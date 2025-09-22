Bố tái hôn 3 lần, lần nào cũng bắt tôi làm một việc đáng xấu hổ

Mọi người có tin một người đàn ông có thể kết hôn 3 lần trong vòng hai năm không? Tôi nghĩ chắc trên đời này vẫn có. Chỉ có điều là tôi không ngờ, người đó lại ở ngay trong gia đình tôi và không ai khác chính là bố ruột của tôi.

Ngoại trừ người vợ đầu tiên cũng chính là người mẹ đã sinh ra tôi, không có người phụ nữ nào chung sống với bố tôi quá vài tháng. Đừng nói đến tình yêu, ngay cả sự gắn kết vợ chồng cũng không hề có.

Mẹ tôi ly hôn vì bố có tật lăng nhăng. 24 năm chung sống với bố, mẹ tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều. Bà chưa từng ghen tuông ầm ĩ. Lúc nào, mẹ cũng bình thản, làm những việc bà thích, nuôi dạy tôi tử tế và chăm lo cho gia đình đôi bên.

Mẹ chỉ quyết định ly hôn khi nhân tình của bố đến tận nhà làm loạn. Người phụ nữ đó biết gia đình tôi có điều kiện. Cô ta tham tài sản nên muốn tranh vị trí "chính thất" với mẹ tôi. Cô ta tự ý đến gây rối, còn xô ngã bà nội tôi khiến bà nhập viện. Sau vụ ầm ĩ đó, ông bà nội đã đuổi bố tôi ra ngoài, còn mẹ tôi đơn phương ly hôn.

Bố tôi mua luôn một căn hộ bên ngoài để sống với nhân tình. Tôi tưởng ông chỉ qua lại với người đó một thời gian rồi thôi. Ai ngờ đùng một cái, bố tôi thông báo khắp nơi sẽ tái hôn, sau khi chia tay mẹ tôi mới vài tháng.

Tôi thực sự không thể chịu nổi bố mình (Ảnh minh hoạ: KD).

Tôi rất giận bố nên không nói chuyện với ông, cũng không có ý định tham dự lễ cưới. Bố dám lấy người đàn bà đã xúc phạm mẹ tôi, đả thương bà nội. Nhân cách kém vậy mà ông cũng bỏ tiền ra rước về, làm sao tôi nể phục được?

Tuy nhiên, chính mẹ đã khuyên tôi đến góp mặt tại đám cưới lần hai của bố. Mẹ nói tôi làm vậy thì sau này, bố sẽ không trách móc được tôi, tiện thể xem thái độ của “mẹ kế” ra sao.

Tôi miễn cưỡng đến tiệc cưới với chiếc phong bì nhỏ. Con gái mừng bố lấy vợ mới, nghe mỉa mai làm sao. Nhưng thôi chẳng sao, tôi cũng đã đến tuổi trưởng thành, độc lập rồi. Bố tái hôn cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của tôi.

Tôi chỉ định đến một lát rồi đi, không ngờ bố lại đột ngột mời tôi lên sân khấu. Tôi không chuẩn bị trước nên ngại chỉ ngồi im. Nào ngờ, bố vẫn cố ý kéo tôi lên sân khấu, giới thiệu tôi là con gái ruột và bắt tôi gọi cô vợ mới là "mẹ" trước mặt quan khách.

Không muốn bố mất mặt nên tôi im lặng không nói gì, chỉ chúc hôn lễ thành công rồi bỏ đi. Vợ hai của bố nổi cáu, ném bó hoa cưới xuống đất. Khách khứa trông thấy đều ngạc nhiên, xôn xao nói cô ta cư xử quá thô lỗ. Tôi thầm nghĩ, người kiểu này chắc không ở với bố tôi được quá lâu.

Y như rằng chỉ 3 tháng sau, tôi nghe tin bố tôi cãi nhau với vợ hai và đuổi cô ta ra khỏi nhà. Cô ta chẳng chịu làm gì, việc nhà cũng không đụng tay. Bố tôi không được ăn bữa cơm nhà nào nên mắng chửi vợ. Vốn tính cộc cằn nên cô ta đập phá đồ đạc, còn làm bố tôi sứt sẹo tay chân.

Mẹ tôi biết chuyện chỉ cười. Ông bà nội chẳng thèm quan tâm, còn nói không có đứa con trai nào bất hiếu, hư hỏng như vậy.

Bố tôi không về nhà thăm ông bà nội lần nào nhưng ghé nhà phụ nữ thì liên tục. Chưa đầy 4 tháng sau khi bỏ vợ hai, bố lại nhắn tin mời tôi đến dự đám cưới tiếp.

Tôi chán đến mức chẳng buồn trả lời. Nói thật, tôi xấu hổ khi có người bố ích kỷ như thế, chỉ biết chạy theo sở thích cá nhân, không coi trọng người nhà.

Một thời gian sau, tôi vô tình thấy trên mạng video có mặt ai đó trông rất giống bố. Không ngờ, đúng là bố thật. Ông bị hai người phụ nữ trẻ lôi kéo đến rách cả áo, nghe mọi người xung quanh bàn tán là họ đánh ghen. Tôi đoán bố lại "ngựa quen đường cũ", mập mờ với vài cô một lúc nên mới xảy ra chuyện.

Bẵng đi mấy tháng, ông nội nổi trận lôi đình khi nghe tin con trai sắp sửa tái hôn lần nữa. Tôi thực sự "bó tay" với bố mình, chẳng hiểu sao ngoài 50 tuổi rồi mà ông còn khiến gia đình xấu hổ như vậy?

Vô tình gặp bố và người vợ thứ 4 ở một nhà hàng, tôi mới biết cô vợ mới này... kém tôi hai tuổi. Tôi giả bộ không nhìn thấy để né tránh nhưng bố lại chủ động kéo vợ mới xuống ngồi chung bàn, bắt tôi chào hỏi.

Ông lại bắt tôi gọi cô kia là “mẹ”. Tôi nói thẳng không chấp nhận việc ông ép con gái gọi người xa lạ bằng danh xưng ấy.

Tôi thực sự không cần một người bố tồi tệ như thế. Ai cũng bắt tôi gọi là mẹ, quá lố bịch rồi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương