Tính kế lấy chồng đại gia giàu có, tôi ê chề khi anh bật cười nói một câu

Tôi vốn được nhiều người khen là có ngoại hình xinh đẹp. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ý thức rất rõ về gương mặt ưa nhìn và vóc dáng mà tạo hóa ban tặng.

Bạn bè xung quanh tôi ai cũng mải miết học hành, thi cử. Còn tôi chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao để bản thân trở nên nổi bật hơn.

Tôi sắm váy áo, mỹ phẩm, đi làm tóc, học trang điểm... Tôi tin rằng, chỉ cần mình đủ đẹp, sẽ có một người đàn ông hoàn hảo xuất hiện và che chở cho tôi cả đời.

Tôi chưa bao giờ thực sự đầu tư vào sự nghiệp hay học hành. Sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp, tôi xin làm qua vài công việc văn phòng rồi nhanh chóng bỏ vì lương thấp và tôi không đủ kiên nhẫn.

Tôi tự nhủ, mình không cần vất vả, chỉ cần khéo léo chăm chút ngoại hình, nhất định sẽ gặp được một người đàn ông thành đạt, giàu có, sẵn sàng đưa tôi bước vào cuộc sống nhung lụa.

Tôi tưởng chỉ cần xinh đẹp, tôi sẽ lấy được một người chồng giàu có (Ảnh minh họa: Sina).

Để nuôi dưỡng giấc mơ ấy, tôi dành hầu hết số tiền ít ỏi mình kiếm được để mua váy áo, son phấn đắt tiền.

Tôi có thể nhịn ăn một tuần để dành tiền đi làm móng, hoặc nợ tiền thuê nhà để sắm một chiếc túi xách nhái giống hệt hàng thật nhằm xây dựng hình ảnh tiểu thư giàu có.

Tôi nghĩ rằng, chỉ cần bước chân vào những quán bar sang trọng, những buổi tiệc xa hoa, tôi sẽ "lọt vào mắt xanh" của một người đàn ông trong mơ.

Và rồi tôi thực sự gặp được anh. Anh là giám đốc một công ty xây dựng lớn, đi xe sang, ăn mặc lịch lãm, giao thiệp rộng rãi.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau trong một buổi tiệc bạn bè, tôi đã thấy anh khác hẳn những người đàn ông mà tôi từng quen. Anh ga lăng, lịch sự và không giấu giếm sự hứng thú dành cho tôi. Khi anh chủ động xin số điện thoại của tôi, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi tự nhủ, cuối cùng thì công sức mình bỏ ra cũng được đền đáp.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Anh đưa tôi đi ăn nhà hàng sang trọng, tặng quà đắt tiền, chở tôi đi du lịch khắp nơi. Tôi hạnh phúc ngất ngây, tin rằng cuộc đời đã sang trang mới.

Tôi hãnh diện khoe người yêu với bạn bè, ai cũng ghen tỵ. Tôi càng tin chắc chỉ cần mình giữ vững ngoại hình và sự hấp dẫn, một đám cưới cổ tích sẽ không còn xa. Nhưng đời không đơn giản như tôi tưởng.

Hơn một năm trôi qua, tôi thấy tình cảm giữa chúng tôi đã đủ chín muồi. Tôi bắt đầu gợi ý về chuyện kết hôn. Tôi nói với anh rằng, tôi muốn có một mái ấm, muốn chính thức trở thành vợ anh, cùng anh xây dựng gia đình.

Tôi tưởng tượng viễn cảnh mình mặc váy cưới, bước vào lễ đường trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Thế nhưng, anh chỉ bật cười, nụ cười nhạt đến lạnh người.

Anh nhìn tôi, giọng dửng dưng mà phũ phàng: “Kiểu người như em chỉ để yêu cho vui thôi. Em nghĩ người như tôi sẽ lấy một người học thức thấp, gia cảnh không tương xứng như em sao?”.

Những lời anh nói như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi không tin nổi, người đàn ông từng nâng niu tôi, từng nói yêu tôi, giờ lại phủ nhận tất cả chỉ vì tôi không có học thức và gia cảnh.

Tôi thấy mình như một kẻ ngốc. Bao lâu nay, tôi sống trong ảo tưởng, tưởng rằng chỉ cần nhan sắc là đủ để bước vào thế giới giàu sang.

Tôi nhớ lại những lần mình phải vay mượn bạn bè để sắm quần áo đẹp đi gặp anh. Nhớ về những lần tôi nhịn ăn, nhịn mặc để mua một cây son mới. Tất cả hóa ra chỉ là trò cười.

Anh chưa bao giờ thực sự xem tôi là một phần trong cuộc đời anh. Tôi chỉ là một món trang sức tạm thời, để anh mang theo bên mình trong những buổi tiệc, để tô điểm cho hình ảnh hào nhoáng của anh. Còn tôi lại ngu ngốc tin rằng, mình là tình yêu đích thực của anh.

Sau hôm đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi khóc cạn nước mắt, dằn vặt bản thân suốt nhiều tháng. Nhưng rồi tôi cũng phải đối diện với sự thật. Những gì tôi xây dựng bấy lâu chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch.

Ngoại hình có thể khiến người ta chú ý nhưng không thể giữ chân được ai lâu dài. Khi ánh đèn tắt, son phấn phai, váy áo cũ kỹ, thứ còn lại mới là con người thật sự.

Tôi bắt đầu nhìn lại mình. Tôi thấy hổ thẹn vì đã lãng phí tuổi trẻ vào những thứ phù phiếm. Bạn bè đồng trang lứa đã có công việc ổn định, có gia đình nhỏ, còn tôi chẳng có gì ngoài vài bức ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội.

Tôi đã đánh đổi cả thanh xuân để chạy theo giấc mơ viển vông để rồi nhận về một cú tát đau điếng. Tôi đang tập bắt đầu lại. Tôi đăng ký một khóa học nghề, tìm công việc phù hợp để tự nuôi sống mình.

Tôi không còn lao vào mua sắm vô tội vạ, cũng không còn nghĩ một người đàn ông giàu có sẽ cứu rỗi cuộc đời tôi. Tôi hiểu ra rằng, nếu không có một nền tảng vững chắc về sự nghiệp, tri thức và tự trọng thì những hào nhoáng bên ngoài cũng chỉ là tạm bợ.

Tôi đã quá mơ mộng về một “tấm vé đổi đời” từ ngoại hình. Đẹp là lợi thế nhưng nó không phải là tất cả. Chỉ khi có giá trị thật sự, bạn mới được trân trọng. Đừng biến bản thân thành “kiểu người để yêu cho vui”.