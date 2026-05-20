Hiện trạng quốc lộ 1A từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ sắp được mở rộng 90m

Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A phía Nam Hà Nội đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ thành đại lộ rộng 90m, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến.

Dự án có điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc các phường Kim Liên và Bạch Mai.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, điểm đầu của dự án có mật độ phương tiện lưu thông đông đúc, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Điểm cuối của dự án nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ, Hà Nội.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3km, rộng 90m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80km/h.

Tổng vốn đầu tư của dự án lên đến gần 162.000 tỷ đồng do Vingroup đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Dự án đi qua địa bàn 18 phường, xã của thành phố Hà Nội.

Quốc lộ 1A đoạn đi qua các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh mới được nâng cấp, mở rộng với mặt cắt ngang từ 46m đến 53m, quy mô 8 làn xe hiện đại, với chiều dài gần 4km.

Tại đoạn tuyến này đã được đầu tư đồng bộ bao gồm nền mặt đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, đèn chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh,...

Trong ảnh là đường Giải Phóng đi qua khu vực bến xe Giáp Bát và ga Giáp Bát.

Ghi nhận của phóng viên, quốc lộ 1A đoạn từ khu vực xã Ngọc Hồi đến cầu Giẽ dài gần 30km lòng đường hẹp và hầu hết chỉ có 2 làn. Do đó, vào những ngày lễ, Tết hay cuối tuần tại tuyến đường này thường xảy ra tình trạng ùn tắc.

Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội hiện đóng vai trò kết nối trung tâm thành phố với các tỉnh phía Nam, đồng thời là trục vận tải quan trọng phục vụ logistics và vận chuyển hàng hóa liên vùng.

Dọc quốc lộ 1A đoạn từ vành đai 1 đến Cầu Giẽ có nhiều đường ngang dân sinh giao cắt với tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Mật độ phương tiện lớn, trong khi ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế, khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trên thực tế, nhiều vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại các điểm giao cắt giữa đường ngang dân sinh với đường sắt.

Dự án đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, chợ dân sinh, trường học và các khu vực tâm linh như đình, chùa.

Sau cơn mưa nặng hạt kéo dài khoảng 15 phút xảy ra vào chiều 19/5, dọc quốc lộ 1A đoạn từ Cầu Giẽ đến xã Ngọc Hồi đã có 4-5 điểm ngập úng do đoạn tuyến này có mặt đường thấp.

Quốc lộ 1A đoạn đi qua UBND xã Phú Xuyên hiện đã được đầu tư mở rộng.

Quốc lộ 1A từ vành đai 1 đến Cầu Giẽ chạy song song với tuyến đường sắt Bắc - Nam, khoảng cách giữa dòng phương tiện và đoàn tàu khá gần.

Hạ tầng giao thông hiện tại của quốc lộ 1A phát triển thiếu đồng bộ, một số vị trí tồn tại nút thắt cổ chai khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Vào giờ cao điểm, nhiều đoạn quốc lộ 1A đi qua các xã Phú Xuyên, Ngọc Hồi,... thường xảy ra ùn tắc do lòng đường nhỏ, hẹp.

"Khi nghe tin quốc lộ 1A được mở rộng lên 90m người dân chúng tôi vô cùng phấn khởi. Có đường to, đẹp đời sống của nhân dân chắc chắn sẽ được cải thiện, việc đi lại cũng thuận tiện, dễ dàng hơn", ông Vũ Luấn (44 tuổi, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội) phấn khởi chia sẻ.

Khu vực hầm Kim Liên đoạn đầu đường Giải Phóng - Đại Cồ Việt thường ùn tắc trong giờ cao điểm.

Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến, trục không gian quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam.

Đồng thời, việc mở rộng tuyến quốc lộ 1A cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến, tạo động lực phát triển đột phá cho Hà Nội, xứng tầm một đô thị năng động, hiện đại và phát triển bền vững.

Tổng quan hướng tuyến của dự án (Ảnh: CTV).

Dự án có mặt cắt ngang 90m với 16 làn xe, gồm 10 làn trên tuyến chính và 6 làn song hành hai bên, mỗi bên 3 làn. Tốc độ thiết kế đạt 80km/h. Thành phố dự kiến cơ bản hoàn thành công trình vào năm 2027 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.