Xế hộp Mercedes G63 va chạm với người đi bộ, cụ ông 91 tuổi tử vong

Khoảng 4h50 ngày 10/4, ô tô con nhãn hiệu Mercedes-AMG G63 mang BKS 30B-888.xx di chuyển trên đường Đào Tấn (phường Giảng Võ, TP Hà Nội) bất ngờ xảy ra va chạm với một người đàn ông đang đi bộ trên đường.

"Cú va chạm mạnh khiến cụ ông 91 tuổi đang đi bộ tử vong tại chỗ. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp cùng Công an phường Giảng Võ có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc", nguồn tin có trách nhiệm nói với phóng viên Dân trí.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm cách chiếc ô tô khoảng 3m ở vị trí làn xe sát dải phân cách giữa.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Giảng Võ tiếp tục làm rõ.