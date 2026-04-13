Vụ Mercedes G63 va chạm người đi bộ: Trách nhiệm pháp lý giữa các bên

Liên quan tới vụ ô tô Mercedes AMG-G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong rạng sáng 10/4 trên phố Đào Tấn (Hà Nội), nhiều độc giả thắc mắc, pháp luật quy định xử phạt với người điều khiển ô tô, xe máy không nhường đường người đi bộ, hay người đi bộ vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Người bộ hành vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Quốc Nghĩa, Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự cho biết, việc người đi bộ không tuân thủ vạch kẻ đường hoặc không sử dụng cầu vượt khiến chính họ phải đối mặt với nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, đồng thời việc vi phạm này còn gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Một người đi bộ qua đường sai quy định bị CSGT xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

"Tại Điều 30 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ. Trường hợp không có những điều kiện trên, người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay", luật sư nói.

Luật sư Nghĩa viện dẫn, tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 168/2024 quy định, người đi bộ không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định... thì bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.

"Ô tô, xe máy không nhường đường... đe dọa tính mạng người đi bộ"

Theo luật sư Lê Quốc Nghĩa, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn tại nơi có vạch kẻ đường hoặc báo hiệu khác dành cho người đi bộ, hoặc tại nơi mà người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường.

Đồng thời, khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ, xe đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác.

Luật sư Lê Quốc Nghĩa (Ảnh: Hồng Hiển).

"Tại Nghị định 168/2024, hành vi chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ; người đi bộ... tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ thì có thể bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển ô tô; từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe máy", luật sư viện dẫn.

"Không phải vụ tai nạn đầu tiên"

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, trước hết vụ việc nêu trên là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường phố Hà Nội khiến 1 người tử vong. Theo ông Cường, đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên giữa xe cơ giới với người bộ hành.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông 91 tuổi tử vong (Ảnh: Tiến Thành).

"Những vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa người đi bộ với người điều khiển ô tô, xe máy xảy ra ở Việt Nam khá phổ biến. Đặc biệt là những vụ việc người đi bộ, xe thô sơ băng cắt qua đường, đi vào đường dành riêng cho xe cơ giới, đi bộ xuống lòng đường và những vụ việc ô tô thiếu chú ý quan sát gây ra tai nạn", luật sư nêu.

Theo luật sư Cường, trong vụ việc nêu trên, nếu kết quả xác minh kết luận lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự. Còn trong trường hợp lỗi hỗn hợp, có một phần lỗi của người điều khiển ô tô hoặc lỗi hoàn toàn thuộc về người điều khiển ô tô thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý lái ô tô về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Luật sư cho biết, nếu người đi bộ băng qua đường đột ngột hoặc đi từ góc khuất khiến người điều khiển ô tô không thể quan sát được, thì có thể xác định là tình huống bất ngờ và người điều khiển ô tô không có lỗi, không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Còn trong trường hợp người đi bộ không băng cắt qua đường, đi bộ không thuộc phần đường của người đi bộ nhưng có khả năng quan sát để tránh, nhưng tài xế ô tô thiếu chú ý quan sát dẫn đến tai nạn khiến người đi bộ tử vong, thì người điều khiển ô tô có lỗi là thiếu chú ý quan sát và sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

"Tốc độ của chiếc ô tô như thế nào, khả năng quan sát ra sao, có thuộc trường hợp sự kiện bất ngờ hay không... sẽ là những yếu tố quan trọng để xác định trách nhiệm pháp lý của người tài xế ô tô này", luật sư nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Cường, trong vụ tai nạn nêu trên, nếu tài xế ô tô có lỗi thì không chỉ bị xử lý hình sự mà còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Còn nếu trường hợp người lái ô tô hoàn toàn không có lỗi, lỗi thuộc về nạn nhân thì người điều khiển ô tô sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự và cũng không phải bồi thường thiệt hại.