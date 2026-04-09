Thực hư thông tin "CSGT không dám lập biên bản" lan truyền trên mạng

Tối 9/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết trên mạng xã hội Facebook vừa xuất hiện một clip với tiêu đề “CSGT Vĩnh Tuy thông báo vi phạm vì không xuất trình được giấy chứng nhận thế chấp ngân hàng… xong không dám lập biên bản”.

Theo cảnh sát, nội dung nêu trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, kèm theo nhiều bình luận thiếu kiểm chứng, gây hiểu nhầm về hoạt động của lực lượng CSGT.

Qua xác minh sự việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định, clip đăng tải trên mạng xã hội chỉ phản ánh một phần sự việc, không đầy đủ diễn biến và bản chất vấn đề.

Bài viết đăng tải thu hút sự quan tâm của nhiều người (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, quá trình làm nhiệm vụ, tổ tuần tra, kiểm soát của Trạm CSGT Vĩnh Tuy (Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang) đã thực hiện đúng quy trình, kế hoạch công tác.

"Ban đầu, người điều khiển ô tô trong sự việc đã xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đăng ký xe (bản sao có chứng thực), nhưng không kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Như vậy, việc kiểm tra và thông báo hành vi vi phạm của lực lượng CSGT với tài xế là có căn cứ pháp lý rõ ràng, không phải tùy tiện hay làm sai rồi không dám lập biên bản như nội dung đăng tải trên mạng xã hội", vị đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định.

Nhà chức trách cho biết thêm, sau khi tài xế ô tô trong sự việc được CSGT giải thích, hướng dẫn, người điều khiển ô tô đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe trên VNeID để tổ CSGT kiểm tra, xác nhận giấy tờ đầy đủ, tổ CSGT sau đó đã mời người điều khiển ô tô tiếp tục di chuyển.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin có chọn lọc, kiểm chứng từ nguồn chính thống, không chia sẻ, bình luận theo cảm tính khi chưa hiểu rõ bản chất vấn đề.

Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nhân dân.