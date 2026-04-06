Bị CSGT tuýt còi, mẹ xúi con nói dối để né phạt

Thời gian qua, lực lượng CSGT Hà Nội liên tục ra quân xử lý tình trạng học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố, các khu vực cổng trường học trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 6/4, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập tổ công tác gồm 8 cán bộ chiến sĩ, làm nhiệm vụ xử lý hàng loạt trường hợp phụ huynh, học sinh vi phạm tại nút giao Lý Thường Kiệt - Quang Trung (phường Cửa Nam).

Địa điểm xử lý vi phạm được lập gần khu vực Trường THPT Việt Đức. Trong giờ cao điểm buổi sáng, hàng chục phụ huynh, ông bà chở theo con, cháu vi phạm giao thông đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Lúc 7h, tổ công tác phát hiện chị V.T.K. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo con trai ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Đáng nói, khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, người mẹ này liền nói với tổ công tác rằng con trai mình mới học lớp 1, đồng thời bảo con nói dối tuổi để tránh việc bị CSGT xử phạt. Tuy nhiên, khi tổ công tác hỏi chuyện cháu bé thì xác định cậu bé đã học lớp 3. Chị K. sau đó đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết "hôm nay vội đưa con đi học nên đã quên đội mũ bảo hiểm cho con".

Theo quy định hiện hành, trẻ em dưới 6 tuổi không bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Trường hợp trẻ từ 14 tới dưới 16 tuổi ngồi sau xe máy nếu không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt cảnh cáo; người cầm lái dù có đội mũ bảo hiểm cũng bị xử phạt. Tuy nhiên, chuyên gia và lực lượng chức năng khuyến cáo phụ huynh nên đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, nhẹ và phù hợp với kích thước đầu cho trẻ để đảm bảo an toàn.

Với việc chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, các tài xế sẽ bị xử phạt 500.000 đồng.

Khoảng 5 phút sau, cảnh sát tiếp tục phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo con gái không đội mũ bảo hiểm, nên dừng xe để xử lý.

Tại chốt CSGT, người đàn ông cho biết do nhà gần nên chủ quan và vi phạm. Sau khi bị CSGT xử lý, người này hứa sẽ không tái phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong khoảng 30 phút lập chốt xử lý vi phạm, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử lý hàng chục trường hợp chủ yếu là phụ huynh chở theo con không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định trên xe...

Đơn cử như trường hợp của ông V.H.P. (SN 1957, ở Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo 2 cháu nội, cả 2 cháu đều không đội mũ bảo hiểm.

Với vi phạm trên, ông P. sẽ bị CSGT lập biên bản xử phạt 500.000 đồng, 2 cháu của ông P. do chưa đủ tuổi nên CSGT đã cảnh cáo và gửi thông báo vi phạm về nhà trường của các em để phối hợp giáo dục, tuyên truyền.

Có trường hợp xe ôm công nghệ nhận chở học sinh theo hình thức “hợp đồng” nhưng không trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách.

Tài xế xe ôm công nghệ V.T.T. (SN 2003) cho biết: "Hôm nay em nhận chở học sinh đi từ Phạm Ngọc Thạch tới khu vực cầu Chương Dương, tuy nhiên do chủ quan và đi vội nên em không đưa mũ cho khách. Em biết đây là hành vi vi phạm, em xin rút kinh nghiệm". Nam tài xế bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 500.000 đồng.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại để xin bỏ qua vi phạm, tuy nhiên lực lượng CSGT kiên quyết xử lý với tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ".

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, tổ trưởng tổ công tác, cho biết việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên xe máy (kể cả xe máy điện) là quy định bắt buộc. Các trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định tại khu vực cổng trường, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa ùn tắc vào giờ cao điểm.

Bị CSGT dừng xe, người phụ nữ xúi con nói dối để né phạt (Video: Trần Thanh).