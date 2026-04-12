Nhiều người đi bộ tại Hà Nội vô tư sang đường bất chấp nguy hiểm, vi phạm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại nhiều các tuyến đường đông đúc phương tiện qua lại như: Nguyễn Trãi, Trung Kính, Hồ Tùng Mậu, Chùa Bộc, Cầu Giấy, Láng,... (Hà Nội) tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm đi bộ băng qua đường vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại đường Cầu Bươu, đoạn trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều có rất đông phương tiện lưu thông nhưng nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thản nhiên đi bộ sang đường mặc dù cầu bộ hành dành cho người đi bộ chỉ cách cổng bệnh viện này khoảng 15 mét.

Hình ảnh người dân len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc cho thấy thói quen tùy tiện, coi nhẹ quy định giao thông vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều tuyến phố Thủ đô.

Dù cầu vượt bộ hành chỉ cách vài chục mét, nhiều người vẫn phớt lờ, bất chấp nguy hiểm để sang đường nhanh hơn, tạo nên cảnh tượng giao thông hỗn loạn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Việc người dân băng qua đường không đúng điểm có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho chính bản thân người dân và những người tham gia giao thông.

Người dân phớt lờ cầu bộ hành, thản nhiên đi bộ qua đường (Video: Nguyễn Hải).

Sau khi "luồn lách" qua hàng loạt ô tô, xe máy để sang đường, ông Kha (Hải Dương) cho rằng, đi như vậy để cho nhanh và tiện hơn.

"Tôi biết đi sang đường như vậy là nguy hiểm và vi phạm giao thông nhưng lúc đi tôi cũng "lựa lựa" để không xảy ra tai nạn", ông Kha nói.

Nhiều người đi bộ thản nhiên sang đường khiến ô tô phải phanh "dúi dụi".

Hà Nội có khoảng gần 90 cầu bộ hành phục vụ người đi bộ sang đường ở các nút giao cắt và khu vực gần bệnh viện, trường học, nơi có mật độ giao thông đông đúc. Song có không ít cầu bộ hành đã được xây dựng nhiều năm, nhưng đến nay nhiều người dân vẫn chưa có thói quen đi qua cầu để sang đường.

Nam thanh niên thản nhiên đi bộ dưới lòng đường Láng, ngược chiều với các phương tiện đang lưu thông tấp nập.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa cho biết, việc người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ đã được quy định rõ trong Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với các mức xử phạt cụ thể tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Theo luật sư Giáp, đối với các lỗi phổ biến như: Không đi đúng phần đường, băng qua đường không đúng nơi quy định, vượt dải phân cách hoặc không chấp hành tín hiệu đèn, biển báo,... người đi bộ có thể bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.

"Đây là nhóm hành vi vi phạm thường gặp tại các đô thị lớn, khi nhiều người dân có thói quen băng qua đường tùy tiện, không sử dụng cầu vượt hoặc vạch kẻ dành cho người đi bộ”, Luật sư Giáp nói.

Trên đường Cầu Giấy, người dân thường xuyên đi qua dải phân cách cứng để sang đường khiến nhiều tài xế giật mình, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào.

Tại những tuyến đường có lưu lượng xe lớn như đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi,.. việc người đi bộ băng ngang đường không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến an toàn chung của toàn tuyến.

Ngay dưới chân cầu vượt bộ hành trên đường Xuân Thủy không ít người lựa chọn “đi tắt” bằng cách lao thẳng qua làn xe, thay vì sử dụng cầu vượt được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, việc người đi bộ đi vào đường cao tốc (trừ trường hợp làm nhiệm vụ), mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông hoặc đu, bám vào phương tiện đang di chuyển có thể bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Tại khu vực Ngã Tư Sở mặc dù đã có hầm chui bộ hành được thiết kế hiện đại nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, thản nhiên đi bộ băng qua đường.

Liên quan đến quy tắc tham gia giao thông, luật sư Hoàng Trọng Giáp dẫn quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trong đó yêu cầu người đi bộ phải đi trên vỉa hè, lề đường hoặc phần đường dành riêng; nếu không có thì phải đi sát mép đường bên phải theo chiều di chuyển.

Khi qua đường, người đi bộ chỉ được phép di chuyển tại nơi có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt hoặc hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ hệ thống báo hiệu. Trường hợp không có các điều kiện này, người đi bộ phải quan sát kỹ phương tiện, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và có tín hiệu bằng tay.

Những bước chân vội vàng cắt ngang dòng xe đang lưu thông là hình ảnh không hiếm gặp tại Hà Nội, điều này đặt ra bài toán về ý thức và văn hóa tham gia giao thông.

“Các quy định đã rất rõ ràng, tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều người dân chủ quan, vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hiện nhiều người đi bộ khi tham gia giao thông vẫn có tâm lý chủ quan, đi theo kiểu tiện đâu đi đấy; không nghĩ hành vi của mình là sai, có thể bị phạt nên việc tăng cường xử phạt là cần thiết để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”, luật sư Giáp nhấn mạnh.