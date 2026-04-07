Người đàn ông uống rượu, lái xe máy vào cao tốc rồi lạng lách, đánh võng

Ngày 7/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng vừa làm rõ đối tượng có hành vi uống rượu sau đó điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, cản trở các phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Theo Cục CSGT, ngày 29/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy đi vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn km128+950, chiều Bắc Giang đi Hà Nội).

Lái xe máy V.V.C. có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Nếnh đã phối hợp xác minh, truy vết đối tượng vi phạm. Qua đó đã xác định đối tượng nêu trên là V.V.C. (SN 1993, quê Nghệ An), là công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Nhà chức trách cho hay, vào sáng 29/3, V.V.C. uống rượu tại phòng trọ, sau đó người này điều khiển xe máy di chuyển qua nhiều khu vực. Đến khoảng 14h, C. điều khiển xe máy đi vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang rồi thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng, cản trở các phương tiện đi phía sau. Toàn bộ hành vi vi phạm của C. đã bị người dân ghi lại.

V.V.C. thời điểm bị cảnh sát phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Căn cứ tài liệu thu thập, xác định vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập V.V.C. đến cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Qua vụ việc nêu trên Cục CSGT khuyến cáo, người dân tuyệt đối không được điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, đây là hành vi bị nghiêm cấm, cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, các lái xe cũng không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.