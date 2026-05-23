Hối hả giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 đoạn qua Khương Đình

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đi qua phường Khương Đình (Hà Nội), có chiều dài khoảng 1,52km với quy mô mặt cắt ngang 40m.

Để triển khai tuyến đường này, địa phương sẽ thu hồi hơn 60.900m² đất, ảnh hưởng tới 736 trường hợp, gồm 720 hộ dân và 16 tổ chức.

Những ngày này, nhiều hộ dân cùng các cơ sở kinh doanh phường Khương Đình nằm trong phạm vi giải tỏa đang tất bật di dời đồ đạc, tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5.

Tính đến ngày 20/5, phường Khương Đình đã hoàn tất phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định cho các trường hợp thuộc diện thu hồi đất.

Đáng chú ý, đa số người dân đồng thuận với phương án triển khai, trong đó 99% số hộ đã chủ động bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Gia đình ông Trần Xuân Hải (ngõ 65 Khương Đình) đang tất bật thu dọn đồ đạc để di chuyển khỏi nơi ở hiện tại rộng khoảng 50m², sau khi căn nhà thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án.

Gia đình đã hoàn tất bốc thăm tái định cư và đang chờ nhận nhà mới. Ông Hải cho biết sẵn sàng bàn giao mặt bằng sớm, ủng hộ việc triển khai đường Vành đai 2,5.

Con ngõ 65 Khương Đình vốn đông đúc dân cư nay trở nên ngổn ngang, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ hoặc bỏ trống sau khi người dân di chuyển để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5.

Dọc 2 bên đường Khương Đình, đồ đạc của người dân được tập kết dọc vỉa hè chờ vận chuyển tới nơi ở mới.

Nhằm hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án, phường Khương Đình đã vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hộ dân bàn giao mặt bằng trước thời hạn với mức 10 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng.

Với khu vực đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, các đơn vị chức năng bắt đầu triển khai tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng sạch để phục vụ thi công dự án đường Vành đai 2,5.

Trong quá trình tháo dỡ công trình, lực lượng thi công liên tục sử dụng máy phun nước để hạn chế bụi phát tán, giảm ảnh hưởng tới khu vực dân cư xung quanh.

Đến nay, phường Khương Đình đã chi trả hơn 486 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án; hoàn tất di dời 100% số mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, đồng thời tổ chức tháo dỡ hơn 400 công trình sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng.

Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua khu vực Đầm Hồng lộ rõ hình hài sau khi hàng loạt công trình được tháo dỡ, mặt bằng dần thông thoáng để phục vụ thi công dự án.