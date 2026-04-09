Tài xế xe buýt vượt ẩu, còn "thi gan" với ô tô đi đúng làn đường

Tối 8/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) vừa lập biên bản xử phạt với tài xế xe buýt Đ.Đ.H. (SN 1974, ở xã Hát Môn, Hà Nội), do có hành vi vượt xe sai quy định.

Với vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cảnh sát làm việc với tài xế H. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, vào lúc 11h13 ngày 8/4, tài xế H. điều khiển xe buýt mang BKS 29B-194.xx, di chuyển tại km417+600 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Phú Thọ) rồi vượt xe sai quy định, gây ùn ứ giao thông.

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, sau khi tài xế H. điều khiển xe vượt sai quy định, lấn sang làn đường ngược chiều. Đúng lúc này, có một ô tô khác đi theo chiều ngược lại tiến tới chặn xe buýt lại và cả 2 phương tiện "không nhường đường nhau".

Đáng nói, mặc dù đi sai, nhưng cả tài xế xe buýt cùng phụ xe này đều xuống đường để tranh cãi với tài xế ô tô đi chiều ngược lại, gây ùn ứ giao thông.

Hình ảnh tài xế H. điều khiển xe buýt lấn sang làn đường ngược chiều (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT số 5 đã mời tài xế xe buýt lên trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, lái xe buýt đã thừa nhận hành vi vi phạm. Nam tài xế này cho hay, do sợ chậm giờ di chuyển nên đã vượt xe sai quy định.

Cục CSGT cho biết, hành vi của tài xế H. tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, đặc biệt với phương tiện kích thước lớn như xe buýt, có thể ảnh hưởng đến nhiều người tham gia giao thông khác trên đường.