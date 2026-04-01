Vụ G63 tông cụ ông 91 tuổi: Lái xe có được phép rời hiện trường?

Liên quan vụ việc xe Mercedes AMG-G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong rạng sáng 10/4 trên phố Đào Tấn (Hà Nội), một thông tin được quan tâm là việc sau vụ tai nạn, tài xế đã để lại phương tiện và rời hiện trường.

Chi tiết này làm dấy lên tranh luận về việc cách ứng xử của người này có vi phạm pháp luật hay không.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tiến Thành).

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 80 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi gây tai nạn có trách nhiệm dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho các cơ quan chức năng.

Đồng thời, người này phải ở lại hiện trường đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe nhưng phải đến trình báo ngay cơ quan công an, UBND nơi gần nhất và cung cấp thông tin bản thân, người liên quan đến và thông tin vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, tài xế có 3 sự lựa chọn sau khi gây tai nạn gồm ở lại hiện trường, tới cơ sở y tế để cấp cứu hoặc rời hiện trường để tới trụ sở công an, UBND để trình báo.

Đối với trường hợp này, luật sư Hùng đánh giá tài xế G63 có quyền rời hiện trường sau vụ tai nạn nếu cảm thấy hoảng loạn hoặc bất an, lo sợ về những mối nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe bản thân. Tuy nhiên, người lái xe chỉ được rời hiện trường để tới trình báo tại cơ quan công an hoặc UBND nơi gần nhất.

Trường hợp người này sau khi rời hiện trường mà không tới trình báo tại các cơ quan có thẩm quyền, đây có thể coi là hành vi vi phạm pháp luật và có thể phải chịu các chế tài hành chính, thậm chí xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Dưới góc độ hành chính, khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt với hành vi gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn là phạt tiền 16-18 triệu đồng.

Trong trường hợp vụ việc có dấu hiệu hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, người vi phạm có thể bị xử lý theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt có thể áp dụng là phạt tù 3-10 năm.