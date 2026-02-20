Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô kéo tay CSGT rồi lái xe bỏ chạy

Ngày 20/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm hành vi chống đối lực lượng CSGT của đối tượng Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, ở xã Hàm Yên), do có hành vi điều khiển ô tô nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn và chống đối khiến một cán bộ CSGT bị thương.

Trước đó, vào tối 19/2, tổ CSGT Hàm Yên thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang gồm 6 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, thì phát hiện ô tô biển kiểm soát 29N-19.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Hình ảnh Thiếu tá Đông bị ô tô kéo trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, khi Thiếu tá Nguyễn Văn Đông (cán bộ tổ công tác) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thì Nguyễn Tuấn Quyền (tài xế ô tô nêu trên) đột nhiên giữ tay Thiếu tá Đông, kéo kính chắn gió, đồng thời điều khiển ô tô bỏ chạy.

"Thiếu tá Đông khi đó bị kẹt tay nên phải chạy theo và đu người theo ô tô. Chạy khoảng 500m thì đối tượng Quyền thả tay Thiếu tá Đông, hạ kính chắn gió làm anh Đông bị ngã xuống đường bị thương", Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay.

Đại tá Ma Quang Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng làm rõ người điều khiển phương tiện là Nguyễn Tuấn Quyền. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong người của Quyền cho thấy, tài xế này vi phạm ở mức 0,21mg/lít khí thở.

Trong sáng 20/2, Đại tá Ma Quang Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên để thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.